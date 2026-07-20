Adecoagro compra ingenio azucarero en Brasil por u$s148 millones

La agroindustrial argentina desembolsará u$s148 millones por la planta Caarapó de Raízen en Mato Grosso do Sul. La operación fortalece su vertical de azúcar, etanol y bioenergía y se suma a su reciente adquisición de Profertil.

Adecoagro sigue expandiéndose en el negocio de la bioenergía. La compañía agroindustrial, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene fuerte presencia en la Argentina, anunció la adquisición del ingenio Caarapó, ubicado en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, por u$s148 millones. El vendedor es Raízen, uno de los mayores jugadores del sector en Brasil.

La operación incluye la planta industrial y alrededor de 13.000 hectáreas de caña de azúcar, lo que permite a Adecoagro integrar verticalmente su cadena desde la producción primaria hasta la elaboración de azúcar, etanol y energía eléctrica a partir de biomasa. Según el comunicado, el cierre está previsto para el segundo semestre de 2025, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales.

Refuerzo estratégico en un negocio clave

Con esta compra, Adecoagro eleva significativamente su capacidad de molienda de caña y consolida su posición en el segmento de etanol y azúcar, que viene mostrando márgenes atractivos por la combinación de precios internacionales, demanda de combustibles renovables y el crecimiento del mercado de biometano y energía renovable en Brasil.

La movida no es aislada. En los últimos meses la compañía también cerró la adquisición de Profertil, la joint venture de YPF y Nutrien dedicada a la producción de urea, lo que le permite sumar fertilizantes nitrogenados a su portafolio. Ambas operaciones muestran una estrategia clara: crecer en activos que generan flujo de caja en dólares y que se benefician de tendencias estructurales como la transición energética y la seguridad alimentaria.

Números que importan para el inversor

Adecoagro ya opera varios ingenios en Brasil y Argentina. Con Caarapó, su capacidad anual de procesamiento de caña superaría las 15 millones de toneladas, según estimaciones de analistas que siguen la compañía. Eso implica un salto relevante en escala y, potencialmente, en sinergias operativas.

Desde el lado del inversor retail o del fondo que tenga exposición a ADECOY (el ticker en NYSE), la noticia llega en un contexto de precios del azúcar y etanol relativamente firmes. El etanol de caña sigue ganando share frente a la gasolina en Brasil, y los RECs (créditos de descarbonización) agregan un ingreso extra que mejora el carry de estos activos.

Riesgos y contexto argentino

Aunque la operación se concreta en Brasil, Adecoagro es una empresa con fuerte raíz argentina (produce soja, maíz, arroz, lácteos y azúcar en nuestro país). Por eso, cualquier inversor local que la siga debe mirar también la evolución del tipo de cambio, las retenciones a la exportación y el costo de los insumos dolarizados. La diversificación geográfica que viene buscando la compañía (más Brasil, más activos duros) es precisamente una forma de mitigar el riesgo regulatorio argentino.

Desde el punto de vista de portafolio, la acción de Adecoagro viene de un 2024 complicado por sequía y precios blandos de commodities, pero los analistas esperan que 2025 y 2026 muestren una recuperación de EBITDA gracias a mayor escala, mejores precios y la contribución de estos nuevos activos.

¿Qué debería mirar el inversor ahora?

El múltiplo EV/EBITDA al que se está comprando el activo (la compañía no lo reveló todavía, pero suele ser el dato clave). El impacto en la deuda neta: Adecoagro financiará parte con caja y parte con deuda, lo que puede mover el apalancamiento. La evolución de los precios del azúcar y etanol en los próximos trimestres, que determinará cuán rápido se paga el capex.

En síntesis, la compra de Caarapó refuerza el negocio de mayor margen de Adecoagro y sigue la lógica de “crecer donde hay escala y dólares”. Para el inversor argentino que busca exposición a commodities sin estar 100 % atado al riesgo local, la compañía sigue siendo una de las pocas opciones listadas con ese perfil. Habrá que ver cómo reacciona el mercado cuando se publiquen los detalles financieros definitivos de la operación.