Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 19 de julio

Las cotizaciones del dólar blue, oficial, MEP y CCL en el cierre de la semana. Cómo impacta en las decisiones de inversión y el ahorro de los argentinos.

El mercado cambiario argentino mantiene su dinámica habitual de fines de semana: sin operaciones formales, las cotizaciones paralelas se congelan en los valores del último cierre hábil. Este domingo 19 de julio el dólar blue se mantiene en los $1.480 para la compra y $1.510 para la venta, según los valores relevados en cuevas y arbolitos del microcentro porteño.

La brecha con el dólar oficial, que el Banco Central cotiza a $1.045 para la compra y $1.085 para la venta, se ubica en torno al 39%. Una brecha que, si bien bajó sensiblemente desde los picos de 2023, sigue siendo uno de los principales termómetros de la percepción de riesgo cambiario entre los agentes económicos.

El resto de las cotizaciones

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró la semana en $1.385. Este tipo de cambio se obtiene a través de la compra de bonos soberanos en pesos y su posterior venta en dólares, y suele ser uno de los más utilizados por inversores institucionales y grandes ahorristas para fugar capitales de manera legal.

Por su parte, el dólar CCL (contado con liquidación) operó en $1.405. La brecha entre MEP y CCL, que en otros momentos llegó a superar los 15 puntos, se mantiene en niveles acotados, lo que habla de una relativa normalización en los flujos de capitales a través del mercado de capitales.

El dólar oficial minorista, con el impuesto PAIS y la percepción a cuenta de Ganancias incluida, se acerca a los $1.780 para la venta. Esa brecha con el blue se ha reducido, pero todavía es significativa para cualquier familia o empresa que necesite hacer frente a gastos en moneda dura.

Contexto macro que explica la calma

La relativa estabilidad cambiaria de las últimas semanas no es casualidad. El superávit fiscal primario que viene sosteniendo el equipo económico, sumado a la acumulación de reservas por parte del Banco Central, ha reducido la presión sobre el tipo de cambio. Sin embargo, varios analistas recuerdan que esta calma se sostiene sobre un esquema de crawling peg del 2% mensual que, a medida que la inflación se desacelera, genera una apreciación real del peso que tarde o temprano genera tensiones.

Desde la perspectiva comparada, Argentina sigue siendo un caso extremo de fragmentación cambiaria. Países como Perú o Uruguay operan con un solo tipo de cambio prácticamente sin brechas. Aquí, en cambio, conviven al menos cinco precios distintos del dólar según el destino del billete: oficial, solidario, MEP, CCL y blue. Esa multiplicidad genera distorsiones de precios relativos y complica la toma de decisiones de inversión.

Qué miran los inversores esta semana

Los ojos están puestos en dos frentes. Por un lado, la evolución de las reservas netas del BCRA, que si bien mejoraron, todavía son frágiles. Por otro, la licitación de deuda en pesos del Tesoro. Si el mercado sigue absorbiendo los instrumentos a tasas reales negativas, el Gobierno gana tiempo; si la demanda flaquea, la presión cambiaria puede reaparecer más rápido de lo esperado.

Para el inversor minorista, la pregunta sigue siendo la misma de los últimos años: ¿dónde estacionar los pesos? La brecha reducida entre blue y MEP hace que, para muchos, el dólar bolsa se convierta en la opción más atractiva por su trazabilidad y menor riesgo operativo. Sin embargo, el costo de oportunidad de no estar en instrumentos en pesos indexados (CER, dólar linked) también debe ser considerado.

La historia argentina enseña que las etapas de relativa calma cambiaria suelen ser preludio de ajustes más bruscos cuando se acumulan desequilibrios. Por ahora, el blue se mantiene calmo. Pero la verdadera prueba llegará cuando el esquema actual de crawling peg y superávit fiscal empiece a mostrar sus límites.