Genneia busca inversores en Wall Street: el interés de la City y el precio que definirá todo

La empresa de energías renovables Genneia prepara su IPO en Nueva York y genera expectativa tanto en Wall Street como en la City porteña. El precio de salida será clave para determinar si se trata de una verdadera oportunidad de inversión en el sector verde argentino.

Genneia, uno de los principales jugadores del sector de energías renovables en Argentina, inició el camino formal hacia su salida a bolsa en Nueva York. La operación, que se espera concrete en las próximas semanas, ya despertó un interés notable tanto en Wall Street como en la City porteña, donde family offices y fondos locales siguen de cerca los movimientos de la compañía.

Según fuentes cercanas al proceso, el roadshow virtual y presencial ya generó consultas de varios fondos de inversión estadounidenses especializados en infraestructura y transición energética. El atractivo radica en el posicionamiento de Genneia como uno de los mayores generadores de energía eólica y solar del país, con una cartera de proyectos que supera los 1.000 MW de capacidad instalada y en desarrollo.

Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el detalle que definirá el éxito de la colocación es el precio al que se ofrecerán las acciones. Un valuation demasiado optimista podría desanimar a los inversores institucionales, mientras que una valuación conservadora podría diluir en exceso a los accionistas actuales. Fuentes de mercado estiman que la compañía busca captar entre USD 150 y 250 millones, aunque el rango definitivo aún no fue comunicado.

Desde la perspectiva macro, la operación llega en un momento particular. Argentina mantiene un régimen de cepo cambiario que limita la salida de divisas, pero las empresas que logran acceder a financiamiento externo vía mercados de capitales internacionales obtienen una ventaja competitiva clara. En ese sentido, Genneia no solo busca capital fresco para expandir su parque de generación, sino también mejorar su estructura de endeudamiento en dólares, reduciendo la exposición a la volatilidad cambiaria local.

En la City porteña el interés es doble. Por un lado, varios fondos comunes de inversión y family offices locales ya manifestaron su intención de participar en el tramo reservado para inversores calificados. Por otro, analistas de research de bancos de inversión locales ven en esta IPO un test de apetito por activos argentinos “temáticos”, es decir, aquellos que combinan exposición a Argentina con narrativa de sustentabilidad y transición energética.

"El precio va a ser determinante", resume un gestor de portafolio que sigue el caso de cerca. "Si sale a un múltiplo razonable de EBITDA proyectado, va a haber demanda. Si pretenden valuaciones de mercado desarrollado sin los riesgos implícitos de Argentina, va a ser más complicado".

El sector de renovables en Argentina viene de un ciclo de fuerte crecimiento impulsado por las licitaciones de RenovAr y los contratos de PPA (Power Purchase Agreement) en dólares. Sin embargo, enfrenta desafíos estructurales: la dificultad para importar equipamiento, la incertidumbre regulatoria de mediano plazo y la restricción de divisas que complica el giro de utilidades al exterior.

Genneia, controlada por un fondo de inversión internacional y con participación de inversores locales, viene mostrando números crecientes en los últimos ejercicios. Sus ingresos están mayoritariamente dolarizados, lo que la protege parcialmente de la inflación y la devaluación. Ese perfil es precisamente lo que atrae a los inversores extranjeros que buscan exposición a la transición energética en mercados emergentes.

Queda por ver cómo se comportará el libro de órdenes una vez que se defina el rango de precio definitivo. En el mercado local, la colocación será seguida con atención no solo por su tamaño, sino porque representa uno de los pocos intentos serios de una empresa argentina de acceder al mercado de capitales estadounidense después de varios años de escasa actividad.

Si la operación se cierra con éxito y a un precio que satisfaga tanto a colocadores como a demandantes, podría abrir la puerta a que otras compañías del sector —o incluso de otros rubros con flujos dolarizados— evalúen su propio camino hacia Wall Street. Por ahora, la pelota está en la cancha de los valuadores y de los inversores que deben decidir si el riesgo Argentina vale el potencial retorno verde.