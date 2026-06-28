Adorni deja su lugar en el directorio de YPF: cómo sigue el proceso de reemplazo

Manuel Adorni renunciará a su cargo como director de YPF. El proceso de reemplazo sigue un mecanismo específico establecido en los estatutos de la petrolera y en la ley de sociedades. Analizamos los pasos formales y el contexto de la salida.

Manuel Adorni, actual vocero presidencial, dejará su puesto en el directorio de YPF. La salida se suma a una serie de movimientos en los cargos públicos que ocupan funcionarios del gobierno en empresas estatales o con participación mayoritaria del Estado.

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, la decisión responde a una reconfiguración de roles para evitar superposiciones de funciones. Adorni asumió el cargo en diciembre de 2023 como parte de la estrategia de Javier Milei de colocar funcionarios de confianza en posiciones clave de las principales compañías del país.

El mecanismo de reemplazo

El proceso para cubrir la vacante sigue el procedimiento previsto en la Ley de Sociedades Comerciales y en los estatutos de YPF. Como la empresa tiene participación mayoritaria del Estado nacional, el Poder Ejecutivo debe proponer el reemplazante a través de un decreto. Ese candidato luego debe ser aprobado por la asamblea de accionistas, donde el Estado controla la mayoría.

En la práctica, esto implica que el nombramiento se define en el ámbito del Ministerio de Economía, que coordina las representaciones estatales en las empresas con participación pública. Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que el reemplazo podría definirse en las próximas semanas, aunque no hay un plazo estricto.

Contexto y antecedentes

La salida de Adorni no es un caso aislado. En los últimos meses se produjeron otras renuncias y reemplazos en directorios de empresas como Aerolíneas Argentinas, Nucleoeléctrica Argentina y el Banco Nación. En todos los casos, el mecanismo fue similar: renuncia formal, propuesta del Ejecutivo y posterior ratificación.

YPF viene de un año complejo en materia de resultados. El balance del ejercicio 2024 mostró una caída en la ganancia neta respecto al año anterior, aunque la compañía mantuvo niveles de producción de hidrocarburos relativamente estables. El directorio, que cuenta con 11 miembros, tiene actualmente una mayoría de representantes del Estado nacional y de provincias productoras.

Qué se espera del nuevo director

Aunque el nombre del reemplazante aún no trascendió, se espera que el perfil sea técnico y con experiencia en el sector energético o en finanzas corporativas. El cargo no es ejecutivo: los directores participan de las reuniones periódicas del board y votan las decisiones estratégicas, pero no intervienen en la gestión cotidiana, que recae en el CEO Horacio Marín.

Desde el punto de vista de la política económica, la salida de Adorni del directorio de YPF cierra un ciclo en el que el gobierno buscó alinear las principales empresas estatales con su programa de ajuste fiscal y desregulación. El desafío ahora es mantener esa línea sin generar vacíos de representación.

Implicancias para el mercado

Para los inversores, el cambio en sí mismo tiene un impacto limitado. YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York y en Buenos Aires, y sus movimientos de directorio rara vez mueven el precio de la acción de manera significativa. Lo que sí importa es si el reemplazo mantiene la orientación actual de la empresa hacia la eficiencia operativa y la búsqueda de socios privados para el desarrollo de Vaca Muerta.

El mercado estará atento al próximo balance trimestral y a la evolución del plan de inversión 2025-2027. Por ahora, no hay señales de que la salida de Adorni altere esa hoja de ruta.

En síntesis, se trata de un movimiento previsible dentro de la lógica de reorganización del Ejecutivo. El verdadero test será el perfil y la capacidad técnica del nuevo director que proponga el gobierno.