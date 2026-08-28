Aprueban financiamiento de u$s 900 millones para el gasoducto San Matías de Vaca Muerta

Los bancos internacionales cerraron un préstamo sindicado bajo Project Finance para el ducto que unirá la producción de Vaca Muerta con el puerto de exportación de GNL en Río Negro. La obra, de u$s 1.300 millones, forma parte del proyecto Southern Energy y busca posicionar a la Argentina como exportador relevante de gas natural licuado a partir de 2027.

El gasoducto San Matías Pipeline cerró un préstamo sindicado por u$s 900 millones bajo la modalidad de Project Finance. Los fondos financiarán la construcción del ducto de 472 kilómetros que conectará las áreas productoras de Vaca Muerta con el puerto de exportación de GNL que Southern Energy (SESA) instalará en la costa de Río Negro.

El préstamo fue estructurado a siete años de plazo con tres años de gracia. Participaron como bancos estructuradores Citi, J.P. Morgan, Santander e Itaú, junto a BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China. El proyecto total demanda u$s 1.300 millones; el resto del capital será aportado directamente por los accionistas.

Según informó Pan American Energy (PAE), la estructura del financiamiento se respalda en los flujos futuros del proyecto, garantizados por contratos de transporte de largo plazo. El gasoducto cuenta con aprobación ambiental de las provincias de Neuquén y Río Negro, e ingresó al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en junio de 2026.

El consorcio San Matías Pipeline está integrado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%). Los mismos socios componen Southern Energy, el proyecto que prevé instalar dos buques de licuefacción: el Hilli Episeyo comenzará a operar en 2027 y el Esperanza en 2028. Juntos producirán 6 millones de toneladas anuales de GNL.

La construcción del gasoducto, a cargo del consorcio SICIM-Víctor Contreras, iniciará en agosto de 2026 y se completará a mediados de 2028. El ducto de 36 pulgadas tendrá capacidad para transportar 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día desde Tratayén (Neuquén) hasta la costa rionegrina. La planta compresora de Allen será construida por OPS.

El proyecto completo de Southern Energy contempla inversiones por más de u$s 15.000 millones en los próximos 20 años y exportaciones estimadas en u$s 20.000 millones entre 2027 y 2035. Ese ingreso de divisas representa un aporte relevante para la balanza cambiaria argentina, que históricamente ha sufrido restricciones externas.

Desde el punto de vista macro, el avance de infraestructura de exportación de GNL es un paso concreto hacia la diversificación de la matriz energética y la reducción de la dependencia de las exportaciones de commodities agrícolas. Si se cumplen las metas de producción y los contratos de largo plazo se mantienen, el país podría pasar de ser importador neto de energía a proveedor relevante en el mercado global de GNL.

Queda por monitorear la ejecución de las obras en un contexto de alta inflación y tipo de cambio administrado, así como la capacidad real de Vaca Muerta para sostener el volumen de gas necesario para llenar el gasoducto y alimentar las plantas de licuefacción. El RIGI y la aprobación ambiental ya están; ahora comienza la fase crítica de construcción y puesta en marcha.

Fuente: El Cronista