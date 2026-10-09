Cómo darse de baja del monotributo: guía completa con costos, plazos y errores comunes

Te explicamos paso a paso cómo cancelar la adhesión al monotributo, qué formularios y requisitos reales se necesitan, plazos de liquidación, costos asociados y qué pasa con tus obligaciones impositivas posteriores.

Darse de baja del monotributo es una decisión que muchos profesionales y pequeños emprendedores argentinos terminan tomando en algún momento de su actividad económica. Ya sea porque pasaste a una sociedad, tus ingresos crecieron de forma sostenida, decidiste cerrar el emprendimiento o simplemente querés cambiar de régimen impositivo, el proceso requiere atención precisa para evitar multas, deudas residuales o problemas futuros con ARCA.

A diferencia de las guías genéricas que solo listan pasos, en esta nota vamos a desglosar el mecanismo completo desde la perspectiva del monotributista que ya tiene varios años adherido, con ingresos variables y posibles saldos a favor o en contra. Vamos a usar ejemplos dimensionados con números reales de 2026, vamos a calcular costos totales y vamos a enfocarnos en los errores que más caro salen una vez que presentaste la baja.

¿Por qué alguien decide darse de baja del monotributo en 2026?

Los motivos más frecuentes que vemos entre lectores de FortunaWeb son tres. Primero, el cruce de la categoría máxima permitida: si tus ingresos brutos anuales superan consistentemente el tope de la categoría más alta (que en 2026 se ubica en torno a los $ 68.000.000 según la actualización por IPC que aplica ARCA), el sistema te obliga a pasar a responsable inscripto. Segundo, la decisión estratégica de constituir una SRL o SA para facturar a grandes clientes que exigen retenciones de IVA e Impuesto a las Ganancias. Tercero, el cese definitivo de la actividad: simplemente cerrás el emprendimiento.

En cualquiera de estos casos, el procedimiento es similar pero las consecuencias impositivas cambian. Por eso conviene separar dos cosas desde el principio: la baja formal del monotributo y la liquidación de las obligaciones pendientes.

Requisitos previos antes de iniciar la baja

Antes de tocar un solo botón en el portal de ARCA tenés que tener tres cosas en orden. Primero, tu CUIT tiene que estar sin inconsistencias. Segundo, no podés tener deudas de monotributo de períodos anteriores sin regularizar; si las tenés, vas a tener que pagarlas o adherirte a un plan de facilidades antes de poder solicitar la baja. Tercero, si sos profesional liberal (abogado, contador, arquitecto, etc.) y estás inscripto en una matrícula, es conveniente que consultes con tu colegio profesional porque la baja del monotributo suele disparar la obligación de presentar una baja de inscripción en la matrícula.

Un error clásico es creer que con solo dar de baja el monotributo ya estás “limpio”. En realidad, ARCA cruza datos con otros organismos y si quedás con saldos impagos de autónomos previos o de IVA por facturas emitidas después de la baja, la deuda sigue corriendo con intereses resarcitorios.

Paso a paso: cómo tramitar la baja del monotributo en 2026

El trámite se hace 100% online a través del portal de ARCA con clave fiscal nivel 3. No necesitás ir a ninguna agencia ni sacar turno presencial. El proceso completo suele tomar entre 15 y 40 minutos si tenés toda la documentación digitalizada.

Paso 1: Ingresá al servicio “Monotributo”

Entrá a arca.gob.ar con tu CUIT y clave fiscal. Una vez dentro del menú principal buscá la opción “Registro Tributario” → “Monotributo” → “Baja de Monotributo”. El sistema te va a pedir que confirmes tu identidad con un código de verificación enviado a tu celular registrado o por token.

Paso 2: Completá el formulario de opción de baja

El sistema despliega un formulario donde tenés que indicar el motivo de la baja. Las opciones disponibles en 2026 son:

Cese de actividad

Exclusión de oficio (cuando ARCA te saca por superar parámetros)

Opción por responsable inscripto

Fallecimiento (solo aplica si sos apoderado)

Elegí el que corresponda. Si vas a pasar a responsable inscripto, el sistema te va a preguntar si querés que la baja del monotributo sea automática al momento de inscribirte en el nuevo régimen. Esta opción es la más usada y evita tener que hacer dos trámites separados.

Paso 3: Informá la fecha de cese

Acá viene uno de los puntos más importantes y donde más errores se cometen. La fecha de cese que declares no puede ser anterior a la fecha de presentación. Si hoy es 9 de octubre de 2026, la fecha de baja más temprana que podés poner es hoy mismo. Si declarás una fecha anterior, el sistema la rechaza.

Además, tenés que informar si emitiste facturas después de esa fecha o si tenés facturas pendientes de cobro. Si tenés saldos a cobrar de clientes, ARCA te obliga a seguir declarando esos ingresos aunque ya te hayas dado de baja.

Paso 4: Presentá la declaración jurada de cese de actividad

En este paso el sistema genera automáticamente un formulario donde tenés que declarar:

Ingresos brutos obtenidos desde el 1° de enero de 2026 hasta la fecha de baja

Cantidad de empleados que tuviste (si aplicaba)

Bienes de uso que poseés afectados a la actividad

Este formulario es clave porque ARCA lo usa para calcular si te corresponde una devolución de saldo a favor o si tenés que pagar algo adicional. Por ejemplo, si en los primeros nueve meses y nueve días de 2026 facturaste $ 42.000.000 y tu categoría máxima permitía hasta $ 68.000.000 anuales, probablemente no haya ajuste. Pero si superaste el parámetro de superficie afectada o de energía eléctrica, el sistema puede generar una exclusión retroactiva.

Paso 5: Generá y presentá el formulario de baja

Una vez completados todos los datos, el sistema genera el formulario de baja (similar al viejo F. 184 pero actualizado). Tenés que firmarlo digitalmente con tu certificado digital o con la aceptación de clave fiscal. Al momento de confirmar, el sistema te muestra un acuse de recibo con un número de trámite que debés guardar.

Qué pasa después de presentada la baja

La baja no es inmediata en términos impositivos. ARCA suele procesar el trámite en 48 a 72 horas hábiles. Durante ese lapso seguís figurando como monotributista. Una vez aprobada, recibís una notificación por mail y por el domicilio fiscal electrónico donde se indica la fecha de efectividad de la baja.

A partir de esa fecha dejás de pagar las cuotas mensuales. Sin embargo, tenés que presentar una última declaración jurada de monotributo correspondiente al período que va desde el inicio del mes calendario hasta la fecha de baja. Ese pago se calcula en forma proporcional a los días.

Ejemplo concreto: supongamos que estás en categoría D (cuota mensual de $ 28.450 en 2026) y te das de baja el 9 de octubre. El mes de octubre tiene 31 días. Te corresponden 9 días de cuota. El cálculo es (28.450 ÷ 31) × 9 = aproximadamente $ 8.260. Ese monto tenés que pagarlo junto con la presentación de la baja.

Liquidación final y posibles saldos

Una de las partes menos explicadas de la baja es la liquidación anual. Aunque te des de baja en octubre, en marzo de 2027 vas a tener que presentar la declaración jurada anual de monotributo correspondiente al ejercicio 2026. En esa presentación se comparan los ingresos reales con los parámetros de tu categoría y se determina si corresponde un ajuste.

Si durante el año superaste algún parámetro pero no llegaste al tope de exclusión, ARCA te puede exigir el pago de la diferencia entre la cuota que pagaste y la que correspondía por la categoría superior, más intereses. Ese ajuste puede llegar fácilmente a los $ 150.000-$ 300.000 según la categoría y el exceso.

Por otro lado, si tenés saldo a favor por pagos en exceso (por ejemplo porque pagaste cuotas después de haber cesado la actividad), podés solicitar la devolución. El trámite de devolución de saldos a favor de monotributo demora entre 90 y 180 días corridos y requiere presentar la documentación respaldatoria de los pagos.

Costos asociados a la baja

Darse de baja no es gratis. Además de la última cuota proporcional, tenés que considerar:

Intereses resarcitorios si tenés deuda previa (tasa vigente al 30/09/2026: 6,5% mensual)

Multa por omisión de presentación si no presentaste alguna declaración anterior (desde $ 5.000 hasta $ 50.000 según gravedad)

Honorarios contables: un contador suele cobrar entre $ 35.000 y $ 65.000 por tramitar la baja completa y preparar la liquidación anual

Costo de oportunidad de dejar de facturar con monotributo (muchos clientes prefieren monotributistas por simplicidad)

El costo total promedio de una baja bien hecha ronda los $ 80.000-$ 120.000 si no tenés deudas previas. Si tenés inconsistencias, ese número puede multiplicarse por tres fácilmente.

Errores que más caro salen al darse de baja

No informar correctamente la fecha de cese. Si ponés una fecha muy anterior, ARCA puede rechazar el trámite. Si la ponés muy posterior, seguís pagando cuotas innecesariamente. Olvidarse de la última declaración jurada. Aunque te hayas dado de baja, si no presentás la DDJJ final el sistema te genera una deuda automática que aparece en tu informe de deudas. No cerrar las facturas pendientes. Si emitiste una factura en septiembre y el cliente te paga en noviembre, ese ingreso igual tenés que declararlo como monotributista aunque ya estés dado de baja. No coordinar la baja con el cambio de régimen. Muchos pasan a responsable inscripto pero olvidan dar de baja el monotributo. El sistema no lo hace automáticamente en todos los casos y terminás pagando doble por algunos meses. No actualizar el domicilio fiscal electrónico. Si cambiaste de mail o de teléfono y no lo actualizaste, las notificaciones de ARCA van a ir a una dirección que no mirás y podés enterarte tarde de una exclusión de oficio.

Qué pasa con tu clave fiscal y tu CUIT después de la baja

La baja del monotributo no elimina tu CUIT. Simplemente cambia tu estado en el Registro Único Tributario. Vas a seguir pudiendo acceder a tu cuenta de ARCA, pero las opciones de monotributo van a desaparecer y van a aparecer las de responsable inscripto o directamente “sin inscripción activa” si cerraste la actividad.

Si querés volver al monotributo en el futuro, vas a poder hacerlo siempre que no hayas sido excluido de oficio por superar parámetros. La reincorporación voluntaria tiene un plazo de 12 meses desde la baja para evitar que te consideren “reincidente” y te apliquen sanciones mayores.

El caso de los profesionales con matrícula

Si sos abogado, médico, ingeniero o contador, la baja del monotributo casi siempre obliga a dar de baja también tu inscripción como autónomo en la matrícula provincial. Cada colegio tiene su propio formulario. Por ejemplo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires requiere presentar el formulario 001 de baja junto con el acuse de recibo de ARCA. Este trámite adicional demora entre 7 y 15 días hábiles y suele tener un costo de sellados de alrededor de $ 4.500 (datos al tercer trimestre de 2026).

Cómo evitar que la baja te genere problemas en el futuro

La mejor forma de protegerte es preparar con anticipación la documentación. Guardá durante al menos 5 años todas las facturas emitidas, los comprobantes de pago de cuotas y las notificaciones de ARCA. Si vas a pasar a responsable inscripto, es recomendable que tu contador haga una simulación impositiva comparando cuánto pagarías de monotributo versus cuánto pagarías de IVA + Ganancias + aportes como autónomo o en sociedad.

En muchos casos, aunque los ingresos justifiquen pasar a responsable inscripto, la carga administrativa y el costo efectivo de cumplimiento hacen que algunos monotributistas prefieran quedarse en el régimen simplificado aunque paguen un poco más de cuota. Esa decisión tiene que ser tomada con números claros sobre la mesa.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total estimado de baja (2026): entre $ 45.000 y $ 95.000 si no hay deuda previa (incluye última cuota proporcional + honorarios contador).

entre $ 45.000 y $ 95.000 si no hay deuda previa (incluye última cuota proporcional + honorarios contador). Plazo de liquidación: la baja se hace efectiva entre 48 y 72 horas hábiles después de la presentación. La liquidación anual se presenta en marzo del año siguiente.

la baja se hace efectiva entre 48 y 72 horas hábiles después de la presentación. La liquidación anual se presenta en marzo del año siguiente. Impuestos y ajustes: posible ajuste por excedente de ingresos o parámetros con tasa de interés resarcitorio del 6,5% mensual (BCRA, Comunicación A 8123 del 28/08/2026).

posible ajuste por excedente de ingresos o parámetros con tasa de interés resarcitorio del 6,5% mensual (BCRA, Comunicación A 8123 del 28/08/2026). Requisitos: clave fiscal nivel 3, CUIT sin inconsistencias, no tener deudas impagas sin regularizar.

clave fiscal nivel 3, CUIT sin inconsistencias, no tener deudas impagas sin regularizar. Peor escenario: exclusión de oficio retroactiva con multas que pueden superar el 100% de lo omitido más intereses acumulados durante 24 meses.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.