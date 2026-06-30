BCRA interviene en futuros para frenar al dólar tras inyección de pesos del Tesoro

El Banco Central volvió a actuar en el mercado de futuros para comprimir el costo de cobertura cambiaria, en un intento de enfriar las expectativas de devaluación tras el reciente impulso monetario del Tesoro. La jugada se enmarca en el discurso oficial de “chau dólar alto”.

El Banco Central volvió a intervenir en el mercado de futuros de dólar con el objetivo de contener las expectativas de devaluación. La movida se produjo apenas días después de que el Tesoro inyectara una cantidad significativa de pesos en el mercado a través de pagos y licitaciones, lo que generó presión sobre el tipo de cambio implícito.

Según datos de mercado, la intervención se tradujo en una compresión notable del costo de cobertura cambiaria. Los futuros más cortos vieron reducida su brecha respecto al spot, lo que refleja una señal clara: el BCRA no está dispuesto a tolerar un deslizamiento acelerado del dólar en este tramo del año. El mensaje implícito del Gobierno, sintetizado en el “chau dólar alto”, busca anclar expectativas en un contexto donde la liquidez crece.

Esta no es la primera vez que la autoridad monetaria recurre a esta herramienta. En los últimos meses, la intervención en futuros se ha convertido en un instrumento casi rutinario para gestionar la brecha y evitar que las expectativas se desancoren. Sin embargo, su efectividad depende de la credibilidad del ancla fiscal y de la evolución de las reservas netas, que siguen en territorio frágil.

Vale separar dos cosas. Por un lado, la inyección de pesos del Tesoro responde a necesidades de financiamiento y a la estacionalidad de pagos (sueldos públicos, jubilaciones, proveedores). Por otro, el BCRA intenta esterilizar parte de ese impacto a través de la curva de futuros. El problema es que, si la emisión no se compensa con una mejora genuina del superávit primario, la intervención solo posterga el ajuste de precios relativos.

Una mirada a la curva de futuros muestra que los contratos para los próximos meses habían empezado a reflejar una mayor devaluación esperada. La compresión observada en las últimas ruedas sugiere que el mercado, al menos de manera transitoria, incorporó el mensaje oficial. Ahora bien, la historia reciente indica que este tipo de intervenciones funcionan mientras las reservas brutas sigan permitiendo cierto colchón y el agro liquide a buen ritmo.

El dato relevante acá es el nivel de reservas netas. Con un stock que sigue siendo bajo una vez descontados los swaps y otros compromisos, cualquier shock externo o retraso en la liquidación exportadora podría volver a poner presión sobre el MULC. Hasta ahora, la estrategia combina intervención cambiaria spot, ventas en futuros y comunicación para mantener el “dólar alto” bajo control.

Lo que podría salir distinto esta vez es el contexto fiscal. Si el superávit primario se sostiene y la emisión queda acotada, la intervención en futuros gana credibilidad. En cambio, si la inyección de pesos se acelera por necesidades electorales o por mayores gastos discrecionales, el BCRA terminará peleando una batalla cuesta arriba.

Antes de sacar conclusiones definitivas, conviene monitorear dos variables: la evolución de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, y el volumen de intervención diaria que el BCRA está dispuesto a absorber. Por ahora, el mensaje es claro: el Gobierno no quiere ver un dólar que se escape antes de tiempo. La pregunta es cuánto tiempo puede sostener esa postura sin resolver los desequilibrios de fondo.