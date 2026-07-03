Bonos al alza y Merval neutro: qué recomiendan los analistas para julio

El Merval cerró junio con performance dispersa y prácticamente neutral, mientras los bonos soberanos acumularon ganancias. Analistas evalúan el panorama para el segundo semestre y sugieren estrategias de inversión en pesos, dólares y renta fija.

Junio dejó un mercado local con dos velocidades bien marcadas. Mientras los bonos soberanos en dólares continuaron su rally y acumularon alzas de entre 4% y 8% según el tramo, el Merval terminó el mes prácticamente plano (-0,4%), con movimientos muy heterogéneos entre sectores.

El principal índice de la Bolsa porteña mostró subas relevantes en bancos y energéticas, pero sufrió fuertes caídas en algunos nombres del panel líder como YPF o empresas ligadas al consumo. La dispersión refleja tanto la incertidumbre electoral como las expectativas de un segundo semestre con menor liquidez y mayor foco en fundamentals.

Bonos, el activo del mes

Los Globales y los bonos locales bajo ley local (AL30, GD30) fueron los grandes ganadores. El riesgo país volvió a perforar los 1.300 puntos básicos, nivel que no se veía desde febrero. Este movimiento se explica por una combinación de mayor apetito global por emergentes y la percepción de que el Gobierno logró cierto alivio en la negociación con el FMI.

Desde el lado técnico, los bonos cortos siguen siendo los más demandados. El AL30 acumuló una suba de casi 7% en el mes y el mercado lo sigue viendo con carry atractivo en dólares. Sin embargo, analistas advierten que los precios ya incorporan gran parte del optimismo posible antes de las elecciones.

Acciones: selectividad como palabra clave

En renta variable el panorama es más complejo. El Merval en dólares se mantiene en niveles cercanos a los 800-850 puntos, lejos de los máximos de 2022 pero también por encima de los pisos de la crisis 2020. Los bancos volvieron a liderar las subas, impulsados por la expectativa de tasas reales positivas y por balances que mostraron resiliencia a la inflación.

Energía y oil & gas también mostraron fortaleza, aunque con mayor volatilidad. Por el lado negativo, las empresas de consumo masivo y retail sufrieron por la caída del poder adquisitivo y por el impacto del ajuste fiscal.

Recomendaciones para julio

Camila Llorente, especialista en inversiones de FortunaWeb, sugiere una cartera diversificada con sesgo defensivo. "En este contexto, el carry de los bonos en pesos CER sigue siendo una de las opciones más atractivas para inversores conservadores. Los instrumentos atados a la inflación (como los LECER o los CER largos) ofrecen protección real mientras el mercado digiere la desaceleración inflacionaria", explica.

Para perfiles más agresivos, Llorente recomienda mirar acciones de exportadoras con generación de dólares propia (petroleras e industrias básicas) y mantener una porción en dólar MEP o CCL como cobertura. "El dólar implícito muestra una brecha contenida, pero cualquier sorpresa fiscal o cambiaria puede volver a generar presión", advierte.

Desde el lado macro, Tomás Berenguer coincide en que la clave de los próximos meses pasa por el resultado de la licitación de deuda y por la evolución de las reservas del BCRA. "Si el Tesoro logra extender plazos sin pagar tasas exorbitantes, el carry de los bonos en pesos puede seguir siendo interesante. Pero hay que estar atentos al roll-over de agosto y septiembre", señala.

Estrategias concretas

Renta fija en pesos: LECER cortos y medios para inversores que buscan cobertura inflacionaria con bajo riesgo de duration.

LECER cortos y medios para inversores que buscan cobertura inflacionaria con bajo riesgo de duration. Bonos soberanos en dólares: Preferencia por los Globales 2030 y 2035 para quienes buscan exposición a una eventual mejora del riesgo país post elecciones.

Preferencia por los Globales 2030 y 2035 para quienes buscan exposición a una eventual mejora del riesgo país post elecciones. Acciones: Selectividad extrema. Priorizar bancos grandes y petroleras integradas con flujo de dólares propio.

Selectividad extrema. Priorizar bancos grandes y petroleras integradas con flujo de dólares propio. Dólar: Mantener una porción en MEP o CCL como seguro de cartera, especialmente si se acerca el período de mayor demanda estacional de divisas.

El segundo semestre se presenta más desafiante que el primero. Con menores ingresos por el agro y mayor presión sobre las cuentas fiscales, la volatilidad debería aumentar. En ese contexto, la diversificación y la disciplina en la toma de ganancias se vuelven aún más relevantes.

Los analistas coinciden en un punto: julio será un mes de transición. Las decisiones de inversión deberían tomarse con horizonte de mediano plazo y sin exagerar la exposición a un solo activo o sector. La historia reciente muestra que en Argentina los movimientos más rentables suelen venir precedidos de períodos de aparente calma.