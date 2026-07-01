Chau frambuesas: Rapanui lanza Franui Gold sin ese sabor que todos esperaban

La CEO de Rapanui confirmó que antes de fin de año llega al mercado argentino Franui Gold, la variante del famoso bombón que reemplaza la frambuesa por un nuevo sabor. El cambio responde a una demanda largamente esperada por los consumidores.

La noticia que muchos fans de los bombones argentinos estaban esperando ya tiene fecha aproximada: antes de fin de año llega Franui Gold, la nueva variante de Rapanui que deja atrás la frambuesa.

La CEO de la empresa, que produce los famosos bombones con corazón de fruta, confirmó el lanzamiento en una entrevista reciente. La principal novedad del Franui Gold es que no llevará frambuesa, un sabor que para un sector importante de consumidores resultaba demasiado ácido o simplemente no terminaba de convencer.

Por qué ahora

Rapanui viene escuchando hace tiempo el reclamo de parte de su público. Si bien el Franui clásico de frambuesa se convirtió en un ícono (y en uno de los productos más imitados del mercado), las encuestas internas y comentarios en redes mostraban que una parte relevante de los compradores prefería un perfil más suave, menos ácido y con mayor presencia del chocolate.

El nuevo Franui Gold busca ocupar ese lugar. Aunque la compañía no reveló todavía el sabor exacto que reemplazará a la frambuesa, fuentes cercanas a la empresa hablan de una fruta más dulce y compatible con el chocolate negro premium que ya caracteriza a la línea Gold.

El contexto de una marca que creció en silencio

Rapanui es uno de los pocos ejemplos de marca argentina de chocolates que logró construir una identidad fuerte sin depender de publicidad masiva. Sus bombones se venden principalmente en góndola de supermercados premium, shoppings y tiendas especializadas. El Franui original se lanzó hace más de 15 años y rápidamente se posicionó como la alternativa “gourmet” dentro del segmento de bombones con fruta.

El éxito fue tal que generó decenas de copias de menor calidad. Eso hizo que la empresa invirtiera fuertemente en packaging y en materia prima para diferenciarse. La línea Gold, con chocolate de mayor porcentaje de cacao, ya existía en otras variedades; ahora se expande con esta versión sin frambuesa.

¿Qué significa para el consumidor?

Para quien busca un bombón con corazón de fruta pero sin el punto ácido marcado de la frambuesa, esta es una buena noticia. El precio probablemente se ubique en el mismo segmento premium del Franui clásico: entre $1.200 y $1.800 la caja de 12 unidades, según el canal y las promociones.

Desde el punto de vista de inversión, Rapanui no cotiza en bolsa. Es una empresa familiar de capitales argentinos que ha mostrado consistencia en un mercado donde muchas marcas de chocolates importadas o multinacionales dominan el share. Su estrategia de innovación incremental (nuevos sabores, mejoras de packaging, líneas premium) parece estar dando resultado.

Lo que falta saber

Todavía no se sabe el sabor definitivo del relleno, la fecha exacta de llegada a góndola ni si vendrá en formato de caja o también en individual. Tampoco está confirmado si reemplazará al Franui tradicional o si convivirá como una opción adicional.

Lo que sí está claro es que la empresa decidió escuchar al consumidor que pedía “algo parecido pero sin frambuesa”. En un mercado saturado de novedades de golosinas y chocolates, apostar a una variante de un producto ya consolidado habla de una marca que entiende su base de clientes.

Si sos de los que siempre pasaba de largo del Franui por el tema del sabor ácido, 2025 puede ser tu año. Habrá que probarlo para ver si el cambio justifica la espera.