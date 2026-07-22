La adolescente problemática que convirtió un meme viral en una fortuna de u$s35 millones: quién es Danielle

De un escándalo en Dr. Phil a convertirse en la rapera Bhad Bhabie, Danielle Bregoli armó un imperio de u$s35 millones con OnlyFans, música y marcas. Su caso es un manual de cómo convertir notoriedad en negocio.

Una adolescente de 13 años que insulta a su madre en pleno programa de televisión. Esa fue la imagen que en 2016 dio la vuelta al mundo y generó el meme “Cash me ousside, how bout dah”. Lo que parecía un escándalo fugaz de reality se convirtió en la base de un imperio comercial valuado en u$s35 millones.

Danielle Bregoli, nacida en 2003 en Boynton Beach, Florida, no tenía ninguna formación en música ni en negocios. Tenía, eso sí, una personalidad explosiva, un timing impecable para las redes y la capacidad de convertir la polémica en producto. Hoy, con 21 años, es dueña de una fortuna construida sobre OnlyFans, contratos discográficos, líneas de ropa y acuerdos de marca.

Todo empezó en el set de Dr. Phil. Su madre la llevó al programa buscando ayuda para su hija “problemática”. La frase que soltó Bregoli en medio de la discusión se volvió viral en horas. En menos de una semana ya tenía cuentas de Instagram y Twitter con cientos de miles de seguidores. En lugar de huir de la etiqueta de “bad girl”, la abrazó.

En 2017 firmó con Atlantic Records y lanzó “These Heaux”, que debutó en el puesto 77 del Billboard Hot 100. Se convirtió en la artista más joven en entrar a esa lista con un single debut. El hit “Gucci Flip Flops” con Lil Yachty consolidó su imagen de rapera millennial irreverente. Sus videos acumulaban decenas de millones de vistas en YouTube.

Pero el verdadero salto económico llegó con OnlyFans. En 2021 abrió su cuenta y en las primeras seis horas generó u$s1 millón. Según reportes de la plataforma y sus propias declaraciones, el primer año facturó más de u$s50 millones brutos. Aunque la cifra neta es menor por comisiones y gastos, el movimiento fue tan fuerte que la convirtió en una de las creadoras mejor pagas de la plataforma.

Bregoli no se quedó solo en contenido adulto. Diversificó. Lanzó su propia marca de cabello “Bhad Hair”, invirtió en bienes raíces en Florida y armó partnerships con marcas de moda urbana. También protagonizó realities y documentales que narraban su paso de la fama viral a la empresaria.

Su caso es interesante desde la lente de finanzas conductuales y de la atención como activo. En un mundo donde la notoriedad se monetiza más rápido que nunca, Bregoli entendió antes que muchos que la controversia genera engagement, y el engagement genera dólares. No se trató de talento tradicional, sino de capacidad de construir una marca personal alrededor de una narrativa clara: la chica mala que se hace rica.

Desde el punto de vista del inversor o emprendedor, su trayectoria muestra cómo un solo momento puede valer más que una carrera entera si se sabe capitalizar. El meme le dio alcance orgánico que ninguna campaña de marketing hubiera logrado. El resto fue ejecución: contratos inteligentes, diversificación de ingresos y una gestión de imagen que alterna provocación con momentos de vulnerabilidad.

Hoy Danielle Bregoli vive en una mansión en Boca Ratón, conduce autos de alta gama y maneja un equipo de managers y abogados. Ya no es la adolescente problemática del programa de TV. Es una marca que genera millones al año y que sigue expandiéndose.

Su historia sirve como recordatorio de que en la economía de la atención actual, la línea entre ser famoso por algo y convertir esa fama en un negocio millonario es cada vez más delgada. Y que, a veces, el mayor activo no es el talento, sino la capacidad de no dejar que el momento pase.