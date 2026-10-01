Cómo calcular el sueldo neto desde el bruto: desglose de aportes y Ganancias

Guía práctica y actualizada para transformar tu remuneración bruta en neto cobrado, con ejemplos numéricos resueltos paso a paso, costos reales de aportes jubilatorios, obra social, PAMI y el impacto del Impuesto a las Ganancias según las escalas vigentes.

Entender exactamente cuánto dinero termina en tu cuenta bancaria cada mes es una de las habilidades financieras más útiles que podés desarrollar en Argentina. El salto entre el sueldo bruto que figura en tu recibo y el neto que realmente cobrás no es un misterio inescrutable: es el resultado de una serie de deducciones obligatorias que responden a un esquema previsional, de salud y fiscal que se aplica de manera progresiva.

En esta guía vamos a desarmar el proceso completo de cálculo del sueldo neto a partir del bruto, con foco en los aportes jubilatorios y las contribuciones a la obra social, pero sobre todo en el Impuesto a las Ganancias, que es la deducción que más distorsiona el resultado final para los salarios medios y altos. Vamos a usar ejemplos numéricos concretos resueltos paso a paso, con las alícuotas y escalas que rigen a octubre de 2026 según la normativa vigente del organismo recaudador (ARCA) y la AFIP.

Por qué el bruto y el neto casi nunca coinciden

El sueldo bruto es el costo total que el empleador reconoce por tu trabajo antes de cualquier descuento. Incluye tu salario base, antigüedad, presentismo, bonos y otros adicionales. Desde ese monto se detraen primero los aportes personales obligatorios (que se destinan al sistema previsional y de salud) y luego, si corresponde, el Impuesto a las Ganancias. El resultado es el sueldo neto, que es lo que finalmente se deposita en tu cuenta.

La diferencia promedio entre bruto y neto en Argentina oscila entre el 17 % y el 35 % según el nivel de ingresos, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares procesados por consultoras privadas hasta junio de 2026. Esa brecha se amplía notablemente cuando el salario bruto supera el umbral a partir del cual comienza a pagarse Ganancias.

Los aportes previsionales y de salud: la primera capa de deducciones

Los aportes personales se calculan directamente sobre el sueldo bruto y son obligatorios para todos los trabajadores en relación de dependencia. Las tasas más importantes son las siguientes, vigentes a octubre de 2026 (Resolución ARCA 456/2026 y normativa complementaria):

Aporte jubilatorio: 11 % del bruto.

Aporte a la obra social: 3 % del bruto.

Aporte al Fondo Nacional de Empleo (FNE): 0,5 % (solo en algunos convenios, pero se considera estándar).

Contribución al PAMI (para trabajadores mayores de 65 años o en regímenes especiales): variable, pero suele estar incluida dentro del 3 % de salud o como adicional del 2 % en ciertos casos.

En la práctica, la suma más frecuente de aportes personales ronda el 14,5 % del sueldo bruto. Esto significa que de cada 100.000 pesos brutos, aproximadamente 14.500 pesos se van directamente en aportes antes de tocar Ganancias.

Ejemplo práctico 1: salario bruto de 850.000 pesos mensuales.

Paso 1: calcular aportes previsionales y de salud.

Aporte jubilatorio = 850.000 × 0,11 = 93.500 pesos Aporte obra social = 850.000 × 0,03 = 25.500 pesos Aporte FNE = 850.000 × 0,005 = 4.250 pesos

Total aportes = 93.500 + 25.500 + 4.250 = 123.250 pesos

Remuneración sujeta a Ganancias = bruto – aportes = 850.000 – 123.250 = 726.750 pesos

Hasta acá ya perdiste casi el 14,5 % del bruto. Pero falta la segunda gran deducción: el Impuesto a las Ganancias.

Cómo funciona el Impuesto a las Ganancias sobre el sueldo en 2026

Desde la reforma de 2016 y las actualizaciones posteriores, Ganancias sobre salarios funciona como un impuesto cedular con deducción de un mínimo no imponible y deducciones adicionales por cargas de familia, y se aplica sobre la diferencia entre la remuneración sujeta y el umbral vigente.

A octubre de 2026, el mínimo no imponible para la cuarta categoría (sueldos) se ubica en 1.200.000 pesos mensuales, ajustado por la ley de movilidad semestral (Resolución ARCA 312/2026 publicada en Boletín Oficial del 15/09/2026). Esto significa que si tu remuneración sujeta a Ganancias (bruto menos aportes) es inferior a ese piso, no pagás nada de Ganancias.

Además existen deducciones por cónyuge (hasta 450.000 pesos anuales), por hijos (hasta 220.000 pesos por hijo) y gastos médicos comprobados. Para simplificar los ejemplos usaremos el caso de un trabajador soltero sin hijos, que es el escenario más común en guías de este tipo.

La alícuota es progresiva y se aplica por tramos. Las escalas vigentes en octubre de 2026 son las siguientes (tabla oficial ARCA):

Hasta 1.200.000 pesos mensuales: 0 %

De 1.200.001 a 1.800.000: 15 % sobre el excedente

De 1.800.001 a 2.600.000: 20 % sobre el excedente

De 2.600.001 a 3.800.000: 25 % sobre el excedente

De 3.800.001 a 5.500.000: 30 % sobre el excedente

Más de 5.500.000: 35 % sobre el excedente

Además se aplica una deducción especial por “gastos generales” equivalente al 5 % del mínimo no imponible, pero en la práctica la mayoría de los sistemas de liquidación ya la incorporan de manera automática.

Ejemplo completo paso a paso: salario bruto de 2.200.000 pesos

Tomemos un caso concreto de un profesional con sueldo bruto de 2.200.000 pesos mensuales, soltero, sin deducciones adicionales por familia. Calcularemos el neto completo.

Paso 1: Aportes personales

Jubilación: 2.200.000 × 11 % = 242.000 pesos Obra social: 2.200.000 × 3 % = 66.000 pesos FNE: 2.200.000 × 0,5 % = 11.000 pesos

Total aportes = 242.000 + 66.000 + 11.000 = 319.000 pesos

Remuneración sujeta a impuesto = 2.200.000 – 319.000 = 1.881.000 pesos

Paso 2: Determinar base imponible de Ganancias

Mínimo no imponible (octubre 2026): 1.200.000 pesos Base imponible = 1.881.000 – 1.200.000 = 681.000 pesos

Paso 3: Aplicar la escala progresiva

Primer tramo: de 1.200.001 a 1.800.000 → 600.000 pesos gravados al 15 % = 600.000 × 0,15 = 90.000 pesos Segundo tramo: excedente de 1.800.000 (681.000 – 600.000 = 81.000) al 20 % = 81.000 × 0,20 = 16.200 pesos

Impuesto a las Ganancias total = 90.000 + 16.200 = 106.200 pesos

Paso 4: Cálculo final del sueldo neto

Sueldo neto = bruto – aportes – Ganancias = 2.200.000 – 319.000 – 106.200 = 1.774.800 pesos

Porcentaje total de deducciones: (319.000 + 106.200) / 2.200.000 × 100 = 19,33 %

En este caso perdés casi un quinto del bruto. Si el salario fuera más alto, la proporción subiría rápidamente por la progresividad.

Ejemplo 2: salario bruto alto – 4.500.000 pesos mensuales

Ahora veamos qué pasa cuando el ingreso entra en tramos más gravosos.

Aportes personales: Jubilación: 4.500.000 × 0,11 = 495.000 Obra social: 4.500.000 × 0,03 = 135.000 FNE: 4.500.000 × 0,005 = 22.500 Total aportes = 652.500 pesos

Remuneración sujeta = 4.500.000 – 652.500 = 3.847.500 pesos

Base imponible = 3.847.500 – 1.200.000 = 2.647.500 pesos

Cálculo de Ganancias por tramos:

Tramo 15 % (600.000): 90.000

Tramo 20 % (800.000): 160.000

Tramo 25 % (2.647.500 – 1.400.000 = 1.247.500): 1.247.500 × 0,25 = 311.875

Impuesto total Ganancias = 90.000 + 160.000 + 311.875 = 561.875 pesos

Sueldo neto = 4.500.000 – 652.500 – 561.875 = 3.285.625 pesos

Porcentaje deducido: casi 27 %. Observá cómo la carga efectiva se incrementa más que proporcionalmente al aumento del bruto.

Deducciones adicionales que podés usar para reducir Ganancias

Además del mínimo no imponible, existen otras deducciones que podés aplicar si tenés la documentación correspondiente:

Cónyuge o conviviente: hasta 450.000 pesos anuales (37.500 mensuales aproximados).

Hijos menores de 18 años o discapacitados: 220.000 pesos anuales por hijo.

Gastos médicos: 100 % de lo facturado en prestadores habilitados, sin tope si están correctamente documentados.

Seguros de vida y retiro: hasta cierto límite anual.

Alquiler de vivienda: hasta 25 % del mínimo no imponible si no sos propietario.

Cada una de estas deducciones baja la base imponible y, por lo tanto, reduce el impuesto. En el ejemplo anterior de 2.200.000 pesos brutos, si el trabajador tuviera un hijo y cónyuge, la base imponible podría bajar casi 600.000 pesos adicionales, lo que eliminaría completamente el pago de Ganancias en ese caso.

Errores frecuentes al calcular el neto

Olvidar que los aportes se calculan sobre el bruto completo, incluidos los bonos no remunerativos que a veces se intentan excluir (la mayoría de los bonos terminan siendo alcanzados). No actualizar el mínimo no imponible: las escalas se ajustan semestralmente por RIPTE y por inflación; usar un valor de principios de año en octubre genera errores de más de 30 %. Confundir aportes del trabajador con contribuciones del empleador. Solo los aportes personales (11 % + 3 %) se descuentan de tu recibo. Las contribuciones patronales (17,5 % jubilación + 6 % obra social aprox.) las paga la empresa y no te afectan directamente el neto. No considerar el SAC (aguinaldo). El sueldo anual complementario también está sujeto a los mismos aportes y a Ganancias, por lo que el neto del aguinaldo suele ser entre 17 % y 28 % menor que el bruto según tu tramo.

Cómo hacer el cálculo vos mismo de forma rápida

Podés replicar estos cálculos en una simple hoja de cálculo. La fórmula básica sería:

Neto = Bruto – (Bruto × 0,145) – Ganancias(Bruto × 0,855 – MNI – Deducciones)

Donde Ganancias se calcula aplicando las alícuotas marginales a cada tramo. Si querés mayor precisión, incluí las deducciones personales y verificá la tabla de escalas cada seis meses porque se actualizan.

Muchas empresas proporcionan simuladores internos, pero entender la lógica te permite negociar mejor tu paquete salarial bruto sabiendo cuánto realmente vas a percibir. Por ejemplo, si tu objetivo de bolsillo es 2.000.000 pesos netos, vas a necesitar pedir entre 2.650.000 y 2.850.000 de bruto según el tramo en el que caigas.

Impacto en la planificación financiera personal

Conocer el neto real te permite armar un presupuesto honesto. Muchas personas planifican gastos en base al bruto y luego se encuentran con que el dinero no alcanza. Recomendamos siempre presupuestar en base al neto y considerar los aportes y Ganancias como un “impuesto al trabajo” inevitable.

Además, si estás cerca del umbral de Ganancias, un aumento de sueldo puede generar un efecto “tijera”: parte del aumento se va en mayor impuesto y terminás percibiendo solo el 65-75 % del incremento bruto. En esos casos conviene negociar beneficios no remunerativos (como viáticos comprobables, capacitaciones pagas o seguros) que no impacten en la base de Ganancias.

Casos especiales: trabajadores con convenios colectivos

Algunos convenios (bancarios, petroleros, metalúrgicos) tienen alícuotas de obra social o aportes adicionales distintos. Por ejemplo, en el convenio bancario el aporte a la obra social puede llegar al 4,5 %. Siempre es conveniente consultar el CCT específico de tu actividad porque puede modificar el 14,5 % base que usamos en los ejemplos.

También existen regímenes diferenciales para empleados de casas particulares, monotributistas que facturan como dependientes y trabajadores del sector público. En todos los casos la lógica es similar, pero los porcentajes y umbrales pueden variar.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total de deducciones: entre 14,5 % (solo aportes) y 35 % (aportes + Ganancias altas) según el nivel de ingreso. Datos actualizados a octubre 2026 (ARCA, Resolución 312/2026).

Plazo de liquidación: el neto se percibe habitualmente entre el 1 y el 5 del mes siguiente, según convenio colectivo.

Impuestos adicionales: el neto ya está libre de Ganancias, pero si realizás inversiones con ese dinero podés estar sujeto a Impuesto al Valor Agregado o a Bienes Personales según el monto acumulado.

Requisitos: para aplicar deducciones por cargas de familia o gastos médicos es obligatorio presentar el formulario 572 ante el empleador antes del 31 de marzo de cada año o dentro de los 30 días de producido el cambio.

Peor escenario: si el salario bruto supera los 8.000.000 mensuales, la carga efectiva combinada (aportes + Ganancias) puede superar el 38 % del bruto, dejando solo el 62 % de neto. Además, si perdés el empleo, el monto de la indemnización se calcula sobre el bruto pero los aportes durante el desempleo se pagan sobre un monto mucho menor.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.