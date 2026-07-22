Cómo comprar acciones argentinas en la bolsa: guía práctica para inversores retail

Aprendé paso a paso cómo abrir una cuenta comitente, elegir bróker y comprar acciones locales con foco en costos, impuestos y estrategias reales para el inversor argentino actual.

Empezar a invertir en acciones argentinas ya no es solo cosa de la City. Con la digitalización de las ALYC y las plataformas online, cualquier persona con una cuenta bancaria y algo de ahorro puede acceder al mercado local. Pero el camino está lleno de decisiones que impactan directamente en tu rentabilidad neta: desde elegir el bróker correcto hasta entender cómo se liquidan las operaciones en pesos o dólares MEP.

Por qué comprar acciones locales hoy

En un contexto de alta inflación crónica y cepo cambiario intermitente, las acciones argentinas ofrecen una de las pocas vías para intentar ganarle a la inflación en moneda local. Empresas como YPF, Grupo Galicia o Mercado Libre (aunque cotiza en NYSE, su ADR se opera localmente) reflejan parte de la economía real. Sin embargo, el riesgo regulatorio y macro sigue siendo dominante. Antes de abrir una cuenta, preguntate: ¿cuál es mi horizonte? Si es menor a tres años, quizás un FCI o un bono indexado sea más adecuado.

Paso 1: Elegir y abrir una cuenta comitente

Ya no hace falta ir a una sucursal. La mayoría de las sociedades de bolsa permiten la apertura 100% online. Buscá una ALYC regulada por la CNV con bajas comisiones y buena plataforma. Algunas opciones populares entre inversores retail son Bull Market, PPI, Balanz y Cohen. Compará no solo la comisión por operación (que suele estar entre 0,5% y 1,5% más IVA) sino también los costos de custodia, transferencias y el spread en dólar MEP.

Al momento de registrarte vas a necesitar CUIT/CUIL, DNI y una selfie. La validación suele tomar entre 24 y 72 horas. Una vez aprobada, vinculás tu cuenta bancaria para transferir fondos. Recomendación: empezá con montos chicos para familiarizarte con la plataforma antes de comprometer sumas importantes.

Paso 2: Entender los tipos de órdenes y el panel

El BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) opera de 11 a 17 horas. Los paneles principales son el de acciones (BYMA), CEDEARs y bonos. Cuando entrás a comprar una acción como GGAL o YPFD, vas a ver dos precios: el de punta de compra y de venta. La diferencia es el spread, que en acciones líquidas suele ser bajo pero en papeles chicos puede superar el 3%.

Tipos de órdenes más usados:

Mercado : se ejecuta al mejor precio disponible en ese momento.

: se ejecuta al mejor precio disponible en ese momento. Límite : vos ponés el precio máximo que estás dispuesto a pagar.

: vos ponés el precio máximo que estás dispuesto a pagar. Stop: útil para proteger ganancias o limitar pérdidas, aunque en mercados volátiles como el argentino no siempre se ejecuta al precio exacto.

Siempre activá la opción de “todo o nada” si no querés que te fraccionen la orden en varios precios.

Paso 3: Financiamiento y dólar MEP

Si querés comprar en dólares sin traer divisas del exterior, el camino más usado es el dólar MEP o “contado con liquidación”. Básicamente comprás un bono en pesos (como un AL30) y lo vendés en dólares. Esa brecha entre ambas cotizaciones te da el tipo de cambio implícito. Muchas plataformas ya tienen un botón “comprar en dólares” que hace todo el proceso de manera automática, pero cobrando una comisión extra.

Ojo con los impuestos: desde 2020 las compras con liquidación en dólares tienen una percepción del 30% a cuenta de Ganancias. Ese monto se puede recuperar luego al presentar la declaración jurada, pero inmoviliza capital en el medio.

Paso 4: Diversificar sin caer en la trampa de los “10 papeles”

Tener 15 acciones distintas no es diversificar si todas responden al mismo factor (dólar, inflación, commodities). Una cartera básica para un inversor retail podría incluir:

30% bancos (GGAL, BMA)

25% energía (YPF, TECO2)

20% CEDEARs de empresas globales (Apple, Microsoft vía BYMA)

15% consumo (MELI, IRSA)

10% en cash o money market para rebalancear

Rebalanceá cada seis meses. No lo hagas más seguido porque las comisiones se comen la performance.

Errores comunes que cometen los que recién empiezan

Muchos entran por una recomendación de WhatsApp, compran en el pico de euforia y venden en la primera corrección con pérdida. Otros ignoran los costos totales: comisión + impuesto PAIS + spread + inflación. Un 1% de comisión anualizada en una cartera de $5 millones son $50.000 pesos por año. En diez años, con capitalización, el impacto es enorme.

Otro error frecuente es no usar stop-loss mental o real. En Argentina, donde un tuit de un funcionario puede mover 15% una acción, la disciplina es más importante que el análisis técnico.

Herramientas útiles para seguir el mercado

Bolsar.com para ver el panel en tiempo real.

InvertirOnline o Portfolio Personal para research básico.

El canal de YouTube de Sabrina Corujo o los informes semanales de Christian Buteler (aunque más macro, ayudan a entender el contexto).

o los informes semanales de (aunque más macro, ayudan a entender el contexto). La app de tu ALYC: la mayoría ya tiene alertas, gráficos y hasta copy-trading de carteras modelo (con las limitaciones obvias).

Preguntas que debés hacerte antes de cada operación

¿Esta acción la estoy comprando porque entiendo el negocio o porque subió 40% el mes pasado? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder si el gobierno anuncia un nuevo cepo o una intervención en el mercado? ¿Tengo liquidez para sostener la posición seis meses sin tocarla?

Si la respuesta a alguna de estas es dudosa, mejor esperar o empezar con un FCI de acciones que delegue la selección en un gestor profesional.

El largo plazo en un país de corto plazo

Comprar acciones argentinas es, en esencia, apostar a que el país pueda mejorar su productividad y sus instituciones. Históricamente, después de cada crisis fuerte (2002, 2009, 2020) el Merval en dólares multiplicó varias veces su valor en los siguientes 24-36 meses. Pero también tuvo drawdowns del 70%.

Por eso la clave no es acertar el próximo rally, sino construir una cartera que puedas sostener emocional y financieramente cuando todo el mundo vende. Eso, más que cualquier indicador técnico, separa a los inversores serios de los que solo participan del casino bursátil.

Empezar es más fácil que nunca. Mantenerse disciplinado sigue siendo lo más difícil. Y en ese equilibrio está, probablemente, la mayor rentabilidad que podés obtener del mercado local.