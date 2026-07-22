Dólar blue hoy: cotizaciones del blue, oficial, MEP y CCL este miércoles 22 de julio

El dólar blue se mantiene en niveles estables mientras el oficial mayorista sigue su crawling peg. Analizamos las brechas y qué implican para el mercado cambiario argentino.

El dólar blue opera este miércoles 22 de julio en $1.480 para la compra y $1.510 para la venta, sin variaciones significativas respecto del cierre del martes. La brecha con el oficial mayorista se ubica en torno al 45%, un nivel que sigue siendo alto en términos históricos pero que muestra cierta estabilización tras los picos de junio.

El dólar oficial mayorista, por su parte, se ubica en $920,50, siguiendo el ritmo de devaluación diaria del 0,8% que el Banco Central mantiene desde diciembre. El minorista, con el impuesto PAIS y la percepción de Ganancias incluida, ronda los $1.520 en ventanillas bancarias.

En el segmento de dólar MEP, la cotización se ubica en $1.410, mientras que el CCL opera cerca de $1.435. Ambas cotizaciones financieras muestran una brecha algo más acotada respecto del blue, lo que refleja una mayor liquidez en los mercados de capitales y una demanda más selectiva de cobertura.

¿Qué explica la relativa calma cambiaria?

La liquidación estacional del agro sigue aportando dólares al MULC, aunque a un ritmo menor que en mayo. Según datos del BCRA, las compras netas del Central en lo que va de julio superan los USD 1.200 millones. Esto permite sostener la intervención diaria y recomponer reservas, aunque el stock neto sigue en terreno negativo si se descuentan los swaps con China y otras obligaciones de corto plazo.

La brecha entre el blue y los dólares financieros se mantiene en torno a los 5-6 puntos porcentuales. Esa dispersión suele indicar que parte de la demanda de cobertura se está canalizando a través de bonos y acciones antes que por el mercado informal. Cuando esa brecha se amplía por encima de los 10 puntos, suele ser señal de que el blue comienza a liderar las subas.

El dilema de la política cambiaria

El esquema actual combina crawling peg lento con cepo estricto y regulación fuerte sobre los dólares financieros. Funciona mientras el flujo de dólares del agro y los ingresos financieros sigan siendo suficientes para cubrir la demanda de importaciones y deuda. Pero cualquier shock externo o baja estacional en la oferta puede volver a presionar las brechas.

Vale separar dos cosas: la estabilidad de las cotizaciones diarias no equivale a un equilibrio sostenible. Las reservas siguen siendo escasas en términos netos y la brecha real (ajustada por inflación acumulada) sigue castigando la competitividad de sectores exportadores no agropecuarios. El tipo de cambio real multilateral se encuentra en uno de los niveles más depreciados de los últimos quince años, según series del CEMLA y el propio BCRA.

Qué mirar en los próximos días

El mercado estará atento a la licitación de dólar soja 4 (si se reactiva) y al ritmo de liquidación de exportaciones de economías regionales. También al comportamiento de los bonos soberanos en dólares, cuyo precio sigue siendo un buen predictor adelantado de tensiones cambiarias. Si el GD30 o el AL30 empiezan a mostrar caídas abruptas en pesos, suele ser señal de que la demanda de cobertura se está acelerando.

Por ahora, la calma se sostiene. Pero como muestra la historia cambiaria argentina, la tranquilidad es siempre condicional. El dato relevante acá es la sostenibilidad del flujo de dólares y la credibilidad del ancla fiscal-monetaria. Mientras ambos se mantengan, las brechas pueden seguir contenidas. Si alguno flaquea, el blue volverá a hablar más fuerte.