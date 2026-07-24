Cómo comprar dólar MEP en 2025: la guía actualizada y completa para inversores

Paso a paso actualizado para operar dólar MEP en el mercado local, con costos reales, tiempos de liquidación, riesgos regulatorios y alternativas según tu perfil de inversor.

El dólar MEP sigue siendo, para muchos inversores argentinos con pesos, la vía más directa y legal de acceder a dólares sin pasar por el mercado oficial. Sin embargo, en 2025 las reglas cambiaron varias veces y lo que servía en 2023 ya no es tan sencillo. Esta guía te lleva de la mano con lo que realmente necesitás saber hoy.

¿Por qué sigue siendo relevante el MEP en 2025?

Aunque el Gobierno de Milei eliminó gran parte de las restricciones, el “cepo light” que todavía existe hace que el MEP mantenga sentido para quien necesita cobertura cambiaria o diversificar parte de sus ahorros. No es la única opción (hay CCL, cripto y bonos soberanos), pero sigue siendo la más transparente para quien ya tiene una cuenta comitente.

Requisitos previos antes de operar

Para comprar dólar MEP necesitás tres cosas actualizadas a este año:

Una cuenta comitente en una ALYC o banco habilitado por CNV (no sirve solo home banking tradicional). CBU vinculado y cuenta bancaria a tu nombre. Ser mayor de edad y haber completado el proceso de validación biométrica que exigen casi todas las plataformas desde 2024.

Si todavía no tenés cuenta comitente, abrila en una sociedad de bolsa digital que te dé acceso rápido al panel. La mayoría tarda entre 24 y 72 horas en habilitar operaciones.

Paso a paso actualizado para comprar dólar MEP

Paso 1: Elegir el bono adecuado

Ya no se usa cualquier bono. En 2025 los más líquidos para armar MEP son el GD30 (Global 2030) y el AL30 (Bonar 2030). Evitá los bonos que cotizan con muy bajo volumen porque el spread se come parte del rendimiento.

Mirá siempre el “precio del MEP implícito” que publican los portales especializados. La diferencia entre GD30D y GD30C es lo que te da el dólar MEP.

Paso 2: Transferir pesos a la cuenta comitente

Hacelo con anticipación. Desde que el BCRA modificó los tiempos de acreditación, los pesos transferidos desde tu banco llegan a la cuenta comitente en T+0 solo si lo hacés antes de las 13 hs. Si lo hacés después, se acredita al día hábil siguiente.

Paso 3: Colocar la orden de compra del bono en pesos

Entrá al panel de BYMA. Buscá el bono (ej: GD30), colocá orden de compra a mercado o con límite. Recomendación práctica: usá orden limitada para no pagar más de 1% por encima del último precio.

Paso 4: Esperar la liquidación

La liquidación es T+1 desde 2024. Eso significa que el bono aparece en tu cuenta al día hábil siguiente. Recién ahí podés venderlo en dólares.

Paso 5: Vender el bono en la plaza en dólares

Una vez liquidado, vendé el mismo bono pero en la especie que cotiza en dólares (GD30D). El dinero en dólares quedará en tu cuenta comitente como “dólares MEP” o “dólares cable”. Desde ahí podés transferirlos a tu cuenta bancaria en el exterior o dejarlos invertidos.

Costos reales que tenés que considerar

Comisión de la ALYC: entre 0,5% y 1,2% + IVA según el bróker.

Derechos de mercado y CNV: alrededor de 0,1%.

Spread compraventa: suele estar entre 0,8% y 2% según liquidez.

Impuesto PAIS: no aplica al MEP desde la modificación de 2024.

Ganancias: sí aplica sobre la renta obtenida si vendés los bonos con ganancia en menos de un año.

En la práctica, el costo total ronda el 1,8-2,8% por operación round-trip. Si operás menos de $5 millones, el porcentaje sube porque las comisiones mínimas pesan más.

Errores comunes que cometen los inversores en 2025

Muchos siguen operando como en 2022 y terminan pagando spreads innecesarios. Otro error frecuente es no chequear el “precio sucio” versus “precio limpio” del bono, lo que distorsiona el cálculo del dólar MEP real.

También es común olvidar que, si tenés que sacar los dólares del país, necesitás justificar el origen ante el banco receptor. No es tan automático como antes.

¿Cuánto conviene operar de una sola vez?

Según el perfil:

Inversor conservador con $8-15 millones: mejor operar en dos veces separadas por 7-10 días para promediar tipo de cambio.

Inversor con más de $50 millones: conviene una sola operación para minimizar comisiones.

Quien rota mensualmente: armar un esquema de aportes programados en MEP usando FCI que inviertan en bonos soberanos.

Alternativas al MEP clásico que ganaron terreno

Dólar a través de FCI de renta fija en dólares (menor costo operativo pero menos control).

Bonos soberanos directamente en dólares (evitás el paso intermedio).

Cripto dólar (stablecoins) para quien ya está bancarizado en exchanges regulados.

Cada una tiene su trade-off entre costo, velocidad y riesgo regulatorio.

Preguntas que tenés que hacerte antes de comprar MEP

¿Para qué lo quiero? Si es para atesorar a 3-5 años, quizás un bono largo en dólares rinde más carry. Si es para cubrirte de una devaluación en los próximos 6 meses, el MEP sigue siendo práctico.

¿Cuánta volatilidad estoy dispuesto a bancarme? Recordá que mientras tenés el bono en cartera, su precio en dólares puede moverse y generar una pérdida latente.

Conclusión operativa

El dólar MEP no es ni la panacea ni un atajo mágico. Es una herramienta más dentro de un menú cada vez más amplio. Entender los tiempos de liquidación, elegir bien el bono y calcular el costo total te va a ahorrar varios puntos porcentuales que, en el largo plazo, marcan la diferencia entre preservar poder adquisitivo o perderlo.

Si recién empezás, abrí la cuenta comitente en una plataforma que te dé buena atención y simulá primero la operación con montos chicos. La experiencia vale más que cualquier tutorial.

Nota: este contenido es de carácter educativo y no constituye recomendación de inversión. Consultá con tu asesor financiero antes de operar.