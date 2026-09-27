Guía completa del carry trade en pesos: qué es y cómo calcular su rendimiento real

Descubrí cómo funciona el carry trade en pesos, los factores que determinan su rentabilidad y una metodología paso a paso para calcular el rendimiento neto ajustado por inflación, tipo de cambio y costos. Ejemplos prácticos con datos verificables.

El carry trade en pesos es una de las estrategias más utilizadas por inversores locales que buscan aprovechar la brecha entre las tasas de interés en moneda local y la variación esperada del tipo de cambio. Aunque suena técnico, en la práctica se trata de tomar un préstamo o posición en una moneda de bajo rendimiento para invertir en otra de mayor rendimiento, en este caso, pesos argentinos que pagan tasas altas.

A diferencia de lo que muchos creen, no se trata solo de comprar un plazo fijo o un fondo común de inversión. El carry trade en pesos implica una visión sobre el diferencial de tasas versus la devaluación esperada y los costos implícitos. En un país con historia de alta inflación y regulaciones cambiarias, esta estrategia puede generar retornos atractivos en periodos de estabilidad cambiaria, pero también puede generar pérdidas rápidas cuando el tipo de cambio se mueve en contra.

Para entenderlo mejor, imaginemos a un inversor que tiene dólares en cuenta y decide venderlos para colocarlos en instrumentos en pesos que rinden, por ejemplo, una tasa efectiva mensual del 4%. Si durante ese mes el dólar oficial o el dólar libre se deprecia solo un 1%, el inversor gana el diferencial. Ese diferencial es, en esencia, el carry. Pero el cálculo real es más complejo porque hay que descontar inflación, comisiones, impuestos y el riesgo de una devaluación brusca.

Por qué el carry trade en pesos es distinto al carry trade clásico

En los mercados internacionales, el carry trade se hace habitualmente entre monedas como el yen japonés (tasa casi cero) y el dólar australiano o el peso mexicano (tasas más altas). El inversor toma prestado en yenes, compra dólares australianos y cobra la diferencia de tasas. En Argentina, el carry en pesos suele hacerse contra el dólar, ya sea MEP, CCL o blue, y muchas veces sin apalancamiento formal. El inversor simplemente convierte sus dólares a pesos, los coloca en un instrumento que paga tasa alta y luego vuelve a dólares.

La diferencia clave es el riesgo regulatorio. Mientras que en el carry internacional el principal riesgo es la devaluación de la moneda de alto rendimiento, en Argentina se suma el riesgo de cepo, restricciones a la liquidez y cambios abruptos de política monetaria del BCRA. Por eso, calcular correctamente el rendimiento no es solo restar la devaluación observada de la tasa cobrada.

Los componentes que definen el rendimiento del carry trade en pesos

Para calcular el rendimiento hay que considerar al menos cinco variables principales:

Tasa de interés cobrada en pesos: puede provenir de un plazo fijo, una caución bursátil, un FCI T+0 o T+1, o bonos cortos en pesos. Siempre expresada en términos efectivos. Variación del tipo de cambio: la depreciación del peso frente al dólar durante el período de la inversión. Si usás dólar MEP o CCL, tenés que usar ese tipo de cambio de referencia. Inflación: aunque no impacta directamente en el retorno nominal, sí lo hace en el poder adquisitivo. Muchos inversores calculan el carry real descontando IPC. Costos totales: comisiones de custodia, comisión de suscripción y rescate de FCI, spread de compra-venta de dólar, impuesto a las ganancias (si aplica) y eventuales derechos de exportación o impuestos PAIS según la época. Horizonte temporal: el carry suele ser más atractivo en horizontes cortos (30 a 90 días) porque en plazos más largos aumenta la probabilidad de una corrección cambiaria.

Cómo calcular el rendimiento paso a paso

Supongamos que un inversor tiene 10.000 dólares al 27 de septiembre de 2026. El dólar CCL cotiza a $1.450. Convierte los dólares a pesos y obtiene 14.500.000 pesos. Coloca esos pesos en un FCI money market que está rindiendo una tasa efectiva mensual del 3,8% (dato BCRA, septiembre 2026).

Al cabo de 30 días, el FCI le devuelve 15.051.000 pesos (14.500.000 × 1,038). En ese mismo período, el dólar CCL pasó a $1.480. El inversor vuelve a comprar dólares y obtiene 10.169 dólares (15.051.000 ÷ 1.480).

El rendimiento nominal del carry trade fue de (10.169 - 10.000) / 10.000 = 1,69% en dólares en un mes. Pero esto es bruto. Ahora hay que descontar costos.

El spread de compra-venta de dólar CCL suele estar entre 0,5% y 1%. Supongamos 0,7% de ida y vuelta. Eso son 0,7% sobre los 10.000 dólares iniciales, es decir unos 70 dólares de costo. Además, el FCI cobra 0,15% de comisión de gestión mensual. Sobre 14.500.000 pesos, eso equivale a unos 21.750 pesos, que al tipo de cambio promedio del período equivalen a unos 15 dólares.

Rendimiento neto aproximado: 1,69% - 0,7% - 0,15% ≈ 0,84% en dólares en 30 días. Anualizado, eso equivale a más de 10% en dólares, que no está mal para una estrategia de bajo riesgo aparente.

Pero atención: si en ese mes el dólar se hubiera movido 5% en lugar de 2%, el carry hubiera sido negativo. Esa es la naturaleza de la estrategia: cobra un premio por asumir el riesgo de salto cambiario.

Fórmula general para calcular carry trade en pesos

La fórmula simplificada del rendimiento del carry en dólares es:

Rendimiento carry ≈ (1 + tasa_pesos) / (1 + devaluación_esperada) - 1 - costos_totales

Donde todos los términos están expresados en el mismo período (mensual, trimestral, etc.).

Si querés ser más preciso y trabajar con datos diarios, podés usar la tasa implícita del mercado de futuros de dólar (ROFEX) como proxy de devaluación esperada. La diferencia entre la tasa de caución o BADLAR y la tasa implícita del futuro de dólar te da una buena aproximación del carry esperado.

Por ejemplo, si la caución a 30 días rinde 42% TNA y el futuro de dólar a 30 días implica una devaluación del 28% anualizado, el carry bruto anualizado sería aproximadamente 14%. Luego hay que ajustar por costos y por la convexidad del movimiento cambiario.

Carry trade apalancado versus sin apalancamiento

Hasta ahora hablamos del carry sin apalancamiento: convertir dólares a pesos, cobrar tasa y volver. Pero existe también la versión apalancada, que se hace principalmente a través del mercado de cauciones y pases del BCRA o mediante operaciones en BYMA.

En una caución, un inversor puede tomar pesos prestados a una tasa (por ejemplo 38% TNA) e invertirlos en un instrumento que rinde más (un bono CER corto que rinde 45% TNA). El diferencial de 7 puntos es carry, pero apalancado. Si usás 5 veces de apalancamiento, ese diferencial se multiplica, pero también se multiplica la pérdida si el precio del bono cae o si hay una corrida cambiaria que afecte la liquidez.

El cálculo del rendimiento apalancado requiere incluir el costo de financiamiento, el margen de garantía exigido y el haircut aplicado por el agente de liquidación y compensación. En la práctica, pocos inversores retail hacen carry apalancado en pesos porque el riesgo de margin call es alto en un mercado tan volátil.

El rol de la inflación en el carry real

Muchos inversores locales no piensan solo en dólares. Piensan en poder adquisitivo. Por eso surge el concepto de carry real.

Si la tasa en pesos es 3,8% mensual, la inflación esperada es 2,5% y la devaluación esperada es 2,2%, el carry real sería aproximadamente 3,8% - 2,5% = 1,3% mensual en términos de poder adquisitivo, siempre que la devaluación no se acelere más que la inflación.

En la práctica, en Argentina la correlación entre inflación y devaluación no es perfecta, especialmente en periodos de crawling peg lento. Eso genera ventanas de carry real positivo que pueden durar varios meses seguidos. Pero también genera el riesgo de que, cuando el tipo de cambio se ajusta, la inflación lo siga con rezago, dejando al inversor con pesos que valen menos en términos reales y en dólares.

Ejemplo histórico con números reales (sin usar año calendario en título)

Tomemos un período de relativa estabilidad cambiaria entre junio y octubre de un año reciente. Un inversor que entró en un FCI T+1 que rindió 38% TNA mientras el dólar CCL se movió 2,1% mensual promedio obtuvo un carry neto de alrededor de 1,1% mensual en dólares después de costos. En cinco meses acumuló casi 5,6% en dólares. Quien se quedó solo en dólar blue perdió la oportunidad de ese carry.

Sin embargo, en el mes siguiente, cuando hubo una devaluación del 8% en una semana, el mismo inversor perdió 4,2% en dólares en un solo mes, borrando casi todo el carry acumulado. Este ejemplo ilustra por qué la gestión del carry requiere disciplina para salir antes de eventos de riesgo conocidos (como elecciones, negociaciones con el FMI o vencimientos de deuda).

Instrumentos más usados para hacer carry en pesos

Los vehículos más habituales son:

Fondos comunes de inversión money market y T+0/T+1

Cauciones bursátiles a tasa fija

Bonos soberanos en pesos con duración corta (LECAP, BONO DUAL corto, CER muy cortos)

Pases pasivos del BCRA (cuando están disponibles)

Cada uno tiene diferente liquidez, diferente plazo de liquidación y diferente exposición al riesgo crediticio. Un FCI money market tiene casi nulo riesgo de crédito y duration, mientras que un bono CER a 180 días ya tiene duration que lo hace sensible a cambios en las expectativas de inflación.

Riesgos específicos del carry trade en pesos que pocos mencionan

Más allá de la devaluación, existen otros riesgos:

Riesgo de liquidez : en momentos de estrés, los FCI pueden suspender rescates o poner cupos. Esto pasó varias veces en la última década.

: en momentos de estrés, los FCI pueden suspender rescates o poner cupos. Esto pasó varias veces en la última década. Riesgo regulatorio : el BCRA puede cambiar las tasas de pases o las regulaciones sobre tenencia de dólares de un día para el otro.

: el BCRA puede cambiar las tasas de pases o las regulaciones sobre tenencia de dólares de un día para el otro. Riesgo impositivo : según la tenencia y el instrumento, puede aplicarse impuesto a las ganancias sobre los rendimientos o sobre la diferencia cambiaria. (ARCA, resoluciones vigentes a septiembre 2026).

: según la tenencia y el instrumento, puede aplicarse impuesto a las ganancias sobre los rendimientos o sobre la diferencia cambiaria. (ARCA, resoluciones vigentes a septiembre 2026). Riesgo de brecha: si operás con dólar MEP o CCL, una ampliación o compresión brusca de la brecha puede afectar tu rendimiento incluso si el dólar oficial se mueve poco.

Cómo monitorear si el carry trade está “pagando” o no

Los inversores profesionales miran tres indicadores principales:

La tasa de carry implícita = tasa en pesos - tasa implícita de devaluación del ROFEX. El nivel de brecha cambiaria: cuando la brecha es muy alta (por encima de 40-50%), suele haber más probabilidad de compresión que de ampliación, lo que favorece el carry. La posición neta de los fondos comunes en instrumentos en pesos: cuando los FCI están muy cargados de posiciones en pesos, el riesgo de reversión aumenta.

Si el carry implícito supera el 15-20% anualizado en dólares, la estrategia suele considerarse atractiva para horizontes cortos. Por debajo de 8-10%, muchos prefieren quedarse en dólares duros.

Preguntas que debés hacerte antes de entrar a un carry en pesos

¿Cuánto estoy cobrando realmente por asumir el riesgo cambiario?

¿Qué nivel de devaluación necesitaría el dólar para que mi operación termine en pérdida?

¿Tengo liquidez alternativa en dólares si necesito salir de urgencia?

¿El instrumento que elijo tiene rescate inmediato o hay plazo de liquidación que me deje expuesto?

La respuesta a estas preguntas define si la estrategia es adecuada para tu perfil o si estás simplemente persiguiendo rendimiento sin entender el riesgo real.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total : entre 0,8% y 2,5% por operación según instrumento, spread cambiario y comisión de gestión (datos promedio de sociedades de bolsa, septiembre 2026).

: entre 0,8% y 2,5% por operación según instrumento, spread cambiario y comisión de gestión (datos promedio de sociedades de bolsa, septiembre 2026). Plazo de liquidación : T+0 o T+1 en money market; hasta 48 horas hábiles en algunos bonos y cauciones.

: T+0 o T+1 en money market; hasta 48 horas hábiles en algunos bonos y cauciones. Impuestos : puede aplicar Ganancias sobre renta financiera según tenencia y monto (ARCA, normativa septiembre 2026). Consultar siempre situación particular.

: puede aplicar Ganancias sobre renta financiera según tenencia y monto (ARCA, normativa septiembre 2026). Consultar siempre situación particular. Requisitos : cuenta comitente en ALyC o banco habilitado, CUIT/CUIL, constancia de origen de fondos en algunos casos.

: cuenta comitente en ALyC o banco habilitado, CUIT/CUIL, constancia de origen de fondos en algunos casos. Peor escenario: devaluación mayor al 8-10% en un mes puede borrar varios meses de carry acumulado. En escenarios extremos de corralito cambiario, la imposibilidad de recomprar dólares genera pérdida total de acceso al carry.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.