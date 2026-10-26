Las PyMEs argentinas deben cumplir 62 impuestos y regímenes por año

Un informe revela la alta presión tributaria que enfrentan las pequeñas y medianas empresas del país, con 62 obligaciones fiscales y administrativas anuales que impactan directamente en su operación y costos.

Un informe difundido el 25 de octubre de 2026 por la Agencia Noticias Argentinas pone números a una queja recurrente de las pequeñas y medianas empresas: cada año deben lidiar con 62 impuestos y regímenes administrativos distintos.

La información fue publicada originalmente por la Agencia Noticias Argentinas el 25 de octubre de 2026. La cifra incluye tanto tributos nacionales, provinciales y municipales como los regímenes de información, retenciones, percepciones y declaraciones juradas que exigen los distintos organismos. Para una PyME típica, esto se traduce en varias horas de trabajo administrativo por semana solo para cumplir con las normas vigentes.

La presión tributaria no se mide únicamente por la alícuota que se paga. También cuenta el tiempo y el costo que implica preparar y presentar cada formulario, calcular cada retención y mantener al día los libros de IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, aportes jubilatorios, obra social, seguro de vida obligatorio y una larga lista que sigue creciendo con cada nueva resolución.

Pongamos números concretos. Una empresa de 15 empleados con facturación mensual de $25 millones puede llegar a presentar más de 200 declaraciones juradas al año entre todos los niveles de gobierno. Eso equivale a casi una persona trabajando full time solo en temas impositivos, un costo que muchas PyMEs terminan absorbiendo sin poder trasladarlo del todo a sus precios.

El dato cobra relevancia porque las PyMEs representan más del 70% del empleo privado registrado en el país. Cada punto de complejidad tributaria que se suma termina afectando la capacidad de inversión, la contratación de personal y, en muchos casos, la supervivencia misma del negocio.

Desde el punto de vista del inversor o del profesional que asesora a estas empresas, la cifra de 62 obligaciones refuerza la idea de que el costo oculto de la regulación es tan importante como la tasa nominal. Un buen administrador o contador ya no solo debe optimizar la carga impositiva, sino también simplificar procesos para que el dueño pueda dedicarse a vender y producir en vez de llenar formularios.

Aunque el informe no propone soluciones concretas, sí deja en evidencia que cualquier discusión seria sobre competitividad de las PyMEs argentinas tiene que pasar necesariamente por una simplificación drástica del sistema tributario. Mientras cada nivel de gobierno siga agregando su propio impuesto, retención o régimen de información, la brecha entre lo que paga el contribuyente y lo que efectivamente recauda el Estado seguirá creciendo por el solo costo administrativo.

Para el lector que tiene una PyME o está pensando en abrir una, la recomendación práctica es clara: presupuestar desde el día uno el costo de un buen estudio contable y de software de gestión tributaria. Porque en la Argentina actual, cumplir no es gratis y, sobre todo, no es sencillo.