Cómo declarar inversiones en Bienes Personales: guía para inversores con portafolio diversificado

Más allá de las acciones y los dólares, esta guía explica cómo declarar FCI, bonos, MEPs, cripto y fondos en el exterior bajo el impuesto a los Bienes Personales, con ejemplos prácticos y estrategias para optimizar la carga fiscal sin caer en errores comunes.

Si tenés un portafolio que ya salió del plazo fijo tradicional y combina FCI, bonos CER, acciones locales, CEDEARs, MEPs y quizás algo de cripto o fondos en el exterior, la declaración de Bienes Personales puede convertirse en un laberinto. Este año la AFIP volvió a ajustar las alícuotas y los mínimos no imponibles, pero sobre todo endureció los cruces de información con bancos, ALyCs y custodios del exterior. Por eso vale la pena entender cómo se valúan y declaran cada uno de los instrumentos que hoy usan los inversores retail sofisticados.

El punto de partida: valuación al 31 de diciembre

El impuesto a los Bienes Personales se calcula sobre el valor de tus bienes al 31/12 de cada año. La clave está en qué valor se toma para cada activo. No es lo mismo el precio de mercado de una acción que el valor de rescate de un FCI o el costo de adquisición de un bono. Y cuando el activo está en el exterior, entran en juego las normas de valuación específicas que la AFIP actualizó en 2024.

Fondos Comunes de Inversión (FCI)

Los FCI se declaran por su valor de rescate al cierre del último día hábil del año. Si tenés cuotapartes de un money market, un renta fija o un equity, el custodio (el banco o la ALyC) te envía un resumen con ese importe exacto. Ese número va directo en la casilla correspondiente de “Otros bienes” o “Participación en fondos comunes de inversión” según el formulario.

Atención: si el FCI invierte más del 75 % en instrumentos del exterior, AFIP puede pedir que lo declares como bien en el exterior, con la valuación en dólares al tipo de cambio vendedor del 31/12. Revisá el prospecto antes de cargar el número.

Bonos y Obligaciones Negociables

Los bonos soberanos y corporativos se valúan al precio de cierre del último día de operaciones del año en BYMA. Si operás en el mercado de dólares MEP o CCL, el valor en pesos se obtiene multiplicando el precio en dólares por el tipo de cambio implícito de ese día. No declares el nominal: declarás el valor de mercado completo.

Ejemplo concreto: supongamos que al 31/12 tenés GD30D por USD 8.000 al precio de 58,50. El MEP cierra ese día a $1.250. El valor a declarar es 8.000 × 58,50 × 1.250 = $585.000.000. Ese monto entra en la categoría de “Títulos, acciones y demás valores”.

Acciones y CEDEARs

Las acciones locales se declaran por su cotización de cierre del 31/12 en pesos. Los CEDEARs, al igual que los bonos en dólares, se multiplican por el MEP o CCL del día. Si tenés pocas operaciones y preferís evitar el ruido del precio de un solo día, podés usar el promedio de los últimos 30 días de cotización; la AFIP lo acepta siempre que lo justifiques con los reportes de tu agente de liquidación y compensación.

Dólar MEP y “dólar bolsa” en cuenta comitente

El saldo en dólares MEP que figura en tu cuenta comitente se declara como bien en el exterior aunque esté custodiado por una ALyC local. Se valúa al tipo de cambio comprador del 31/12. Muchos inversores cometen el error de declararlo como “efectivo en pesos”; eso genera inconsistencias que la AFIP detecta automáticamente.

Criptomonedas y activos digitales

Desde 2022 las cripto deben declararse en Bienes Personales. El valor se toma al 31/12 según el precio de mercado en un exchange reconocido (Binance, Ripio, Lemon, etc.). Si operás en DEX o tenés los tokens en cold wallet, debés justificar el precio con capturas o reportes de CoinMarketCap o similares al cierre del año. La AFIP cruza con las billeteras que declaraste en el CriptoFormulario 796.

No declares solo el saldo en stablecoins: cada token se valúa por separado y se suman. Si tenés más de USD 50.000 en cripto, conviene preparar documentación adicional porque es una de las categorías que más se fiscalizan.

Fondos y sociedades en el exterior

Si participás de un fondo de inversión extranjero (ETF, mutual fund o private equity) a través de una cuenta en el exterior, debés declararlo en la sección “Bienes en el exterior”. La valuación es el valor de mercado al 31/12 convertido a pesos al dólar oficial vendedor (no al MEP). Además, desde 2023 es obligatorio informar el número de cuenta y la entidad custodiante.

Si el fondo está constituido en una jurisdicción de baja o nula tributación, se aplica una presunción de ganancia no declarada del 0,5 % mensual sobre el valor del bien, salvo que pruebes lo contrario.

Estrategias de optimización que sí funcionan

Rebalanceo antes del 31/12: si sabés que vas a superar el mínimo no imponible, podés vender posiciones con pérdida latente antes de fin de año para bajar la base imponible. La pérdida se compensa solo contra ganancias de Bienes Personales del mismo año. Uso de sociedades: constituir una SRL o SA para canalizar parte de las inversiones puede reducir la alícuota efectiva, pero solo si la sociedad está realmente operativa y presenta balance. La AFIP está mirando con lupa las sociedades unipersonales creadas solo para eludir el impuesto. Aportes a seguros de vida y jubilación privada: estos instrumentos tienen exención parcial o total según el monto. Un seguro de vida mixto con componente de inversión puede ayudar a bajar la carga sin perder liquidez.

Errores que más se repiten (y que la AFIP ya detecta)

Declarar bonos y acciones al valor de compra en lugar de valor de mercado.

Olvidar sumar los intereses devengados pero no cobrados de bonos.

No informar cuentas en el exterior abiertas durante el año (aunque el saldo sea cero al 31/12).

Confundir el tipo de cambio: usar el blue en lugar del oficial para bienes en el exterior.

Declarar cripto solo en dólares sin discriminar cada token.

Cómo preparar la información con tiempo

Pedile a tu ALyC o banco el “certificado de tenencias al 31/12” antes del 15 de febrero. La mayoría ya lo envía automáticamente por mail. Para las cripto, exportá el reporte de cada exchange con fecha exacta del 31/12. Si tenés cuenta en el exterior, pedí el statement del custodio en formato PDF con membrete.

El formulario 146 de Bienes Personales permite cargar hasta 30 renglones por categoría. Si tu portafolio es más complejo, armá una planilla auxiliar que después volqués al sistema. Guardala: si te fiscalizan, te van a pedir el backing de cada número.

Preguntas que conviene hacerse antes de presentar

¿Mi portafolio está concentrado en un solo tipo de activo que me puede generar una valuación volátil al 31/12? ¿Estoy usando el tipo de cambio correcto para cada categoría? ¿Tengo documentación que respalde el valor de los activos digitales o en el exterior? Responder estas tres preguntas con honestidad evita el 80 % de los problemas posteriores.

Declarar correctamente no solo evita multas y cierres de CUIT. Te da tranquilidad y, sobre todo, te permite seguir invirtiendo con reglas claras. En un país donde el riesgo regulatorio es tan alto como el de mercado, entender las reglas del juego fiscal es una forma más de proteger tu capital.