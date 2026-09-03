Cómo se calcula el aguinaldo en 2026: fórmula actualizada, ejemplos prácticos y fechas de pago

Guía completa y actualizada para calcular el sueldo anual complementario (aguinaldo) según la ley laboral vigente en Argentina. Incluye fórmula exacta, casos reales de diferentes salarios y recordatorio de las fechas de pago obligatorias.

El sueldo anual complementario, más conocido como aguinaldo, es uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores en relación de dependencia. En un contexto donde la inflación sigue presionando los ingresos, entender con precisión cómo se calcula este pago se vuelve clave tanto para empleados como para empleadores que quieren evitar errores o reclamos futuros.

A diferencia de lo que muchos creen, el cálculo no se basa simplemente en el último salario percibido. La ley establece una fórmula clara que toma en cuenta todos los conceptos remunerativos del semestre. Con la llegada de 2026, las actualizaciones en convenios colectivos y el ajuste de topes de aportes obligan a revisar los pasos con detalle.

La fórmula oficial para calcular el aguinaldo

Según la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo equivale a un salario mensual dividido en dos pagos semestrales. La fórmula base es la siguiente:

Aguinaldo = (Mejor remuneración mensual del semestre × 6) / 12

En la práctica, se multiplica la mejor remuneración del período por 0,5 (la mitad de un salario). Sin embargo, cuando hay variaciones mensuales de sueldo —por aumentos, comisiones o bonos— se debe tomar el valor más alto del semestre como base.

Si durante los seis meses el trabajador tuvo licencias sin goce de sueldo, suspensiones o ingresos parciales, esos meses se prorratean. La regla es dividir el total de remuneraciones percibidas por la cantidad de meses trabajados y luego aplicar la mitad.

Ejemplo 1: Trabajador con salario fijo y un aumento a mitad de año

Tomemos el caso de Laura, empleada administrativa en una PyME de Villa Crespo con un sueldo bruto inicial de $850.000 en enero de 2026. En abril recibe un aumento del 22% por paritaria, llevando su salario a $1.037.000 mensuales.

La mejor remuneración del primer semestre (enero-junio) es entonces $1.037.000. El aguinaldo correspondiente a junio será:

$1.037.000 × 0,5 = $518.500

En el segundo semestre, si no hay nuevos aumentos, el cálculo se repetirá sobre la mejor remuneración de julio a diciembre. Este ejemplo muestra por qué conviene siempre identificar el mes de mayor ingreso antes de aplicar la fórmula.

Ejemplo 2: Empleado con comisiones variables y francos compensatorios

Ahora veamos el caso de Martín, vendedor en una concesionaria que cobra un básico de $750.000 más comisiones que fluctúan entre $300.000 y $650.000 por mes. En el primer semestre 2026 sus remuneraciones fueron:

Enero: $1.050.000

Febrero: $980.000

Marzo: $1.180.000

Abril: $1.320.000 (mes pico por campaña)

Mayo: $1.100.000

Junio: $1.050.000

La mejor remuneración es $1.320.000. Por lo tanto, su primer aguinaldo será de $660.000 brutos. Aunque tuvo un franco compensatorio en mayo, este no afecta el cálculo porque la remuneración se considera completa.

Si Martín hubiera tenido una licencia sin goce de sueldo de 15 días en abril, habría que prorratear ese mes (considerar medio mes) y recalcular el promedio antes de tomar el mejor valor.

Fechas de pago obligatorias en 2026

La ley establece plazos claros que los empleadores deben respetar para evitar multas e intereses:

Primer pago (primer semestre) : hasta el 30 de junio de 2026.

: hasta el 30 de junio de 2026. Segundo pago (segundo semestre): hasta el 31 de diciembre de 2026.

Si el vencimiento cae feriado, el pago debe realizarse el día hábil anterior. Muchos convenios colectivos adelantan estos plazos, por lo que conviene consultar el acuerdo de cada actividad.

En caso de despido, el aguinaldo se liquida en forma proporcional al tiempo trabajado y se abona junto con la liquidación final, independientemente de la fecha habitual.

Casos especiales que modifican el cálculo

Trabajadores a tiempo parcial : se calcula en proporción a las horas trabajadas. Si alguien trabaja 20 horas semanales en una jornada completa de 40, recibe la mitad del aguinaldo que correspondería a un full-time.

: se calcula en proporción a las horas trabajadas. Si alguien trabaja 20 horas semanales en una jornada completa de 40, recibe la mitad del aguinaldo que correspondería a un full-time. Empleados con salario variable : cuando no hay un “mejor mes” claro, se toma el promedio de las remuneraciones del semestre y se multiplica por 0,5.

: cuando no hay un “mejor mes” claro, se toma el promedio de las remuneraciones del semestre y se multiplica por 0,5. Aportes y deducciones: el aguinaldo está sujeto a los mismos aportes jubilatorios, obra social y impuesto a las ganancias (si supera el mínimo no imponible) que el salario habitual. En 2026, el piso de Ganancias para la segunda cuota se ajustará según la evolución de las escalas publicadas por AFIP.

Consejos para evitar errores comunes

Llevar un registro mensual de todos los conceptos remunerativos (básico, comisiones, presentismo, horas extras) facilita el cálculo y evita discusiones al momento de liquidar. Tanto empleados como empleadores pueden usar planillas simples en Excel para proyectar el aguinaldo con antelación.

Si sos trabajador y detectás una diferencia entre lo percibido y lo esperado, tenés 30 días hábiles para reclamar ante el empleador o la justicia laboral. La mayoría de los errores se resuelven en la etapa administrativa sin necesidad de juicio.

Entender la mecánica del aguinaldo no solo permite anticipar el ingreso extra, sino también planificarlo dentro de la estrategia financiera personal: usarlo para pagar deudas, reforzar el fondo de emergencia o invertirlo en un instrumento que preserve poder adquisitivo frente a la inflación.

En un año como 2026, donde se esperan nuevas paritarias y posibles ajustes en el mínimo no imponible, mantener actualizada la fórmula y los ejemplos concretos es la mejor forma de evitar sorpresas.