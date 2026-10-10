Cuánto podés traer del exterior sin pagar impuestos: guía completa de franquicia, courier y equipaje

Entendé al detalle las franquicias vigentes para equipaje, compras por courier y envíos postales. Con ejemplos prácticos, cálculos paso a paso y toda la letra chica que nadie te cuenta.

Si viajás al exterior o recibís paquetes desde afuera, una de las preguntas que más aparece es cuánto se puede traer sin pagar impuestos. La respuesta no es tan simple como un número fijo: depende de si entrás por aeropuerto con equipaje, si usás un courier o si el paquete llega por correo postal. Entender las reglas te evita sorpresas en Ezeiza, multas o pagos inesperados en la Aduana.

En esta guía vamos a desglosar cada canal por separado, con ejemplos dimensionados, cálculos concretos y la lógica detrás de cada límite. El objetivo es que puedas tomar decisiones informadas antes de comprar ese teléfono, esa campera o ese juego de sábanas que viste en el exterior.

La lógica detrás de las franquicias aduaneras

La Aduana argentina aplica franquicias para no gravar las compras personales o de uso familiar que un viajero o destinatario realiza en el exterior. El concepto central es que no se trata de un “regalo” del Estado, sino de una excepción razonable para bienes que no tienen intención comercial.

Cuando el valor supera la franquicia, se aplica el Impuesto a las Importaciones (50% sobre el excedente), el IVA (21%) y, en algunos casos, el Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales según el perfil del destinatario. Además, puede aplicarse una tasa de estadística y, si el paquete viene por courier, un fee de gestión del operador.

Importante: todas las cifras que mencionamos a continuación corresponden a la normativa vigente al 10 de octubre de 2026. Las alícuotas y montos pueden modificarse por resolución del Ministerio de Economía o de la AFIP-ARCA, por lo que siempre conviene verificar el sitio oficial antes de un viaje grande.

Franquicia en equipaje de mano y despachado: lo que entra con vos en el avión

Cuando volvés de un viaje, la franquicia más conocida es la del equipaje acompañado. Según la disposición aduanera actual, cada pasajero mayor de 16 años tiene una franquicia de USD 500 por persona para bienes nuevos o usados adquiridos en el exterior que ingresen en su equipaje personal.

Para menores de 16 años la franquicia se reduce a la mitad: USD 250. Si viajás en familia, las franquicias son individuales y no se pueden acumular entre adultos y niños para un solo bien.

Ejemplo práctico

Imaginá que volvés de Miami con tu pareja y dos chicos de 12 y 17 años. Cada uno tiene su propia franquicia:

Vos (adulto): USD 500

Tu pareja (adulta): USD 500

Hijo de 17 años: USD 500 (ya es mayor de 16)

Hija de 12 años: USD 250

Total familiar: USD 1.750.

Ahora supongamos que compraron:

Una notebook de USD 920

Dos zapatillas deportivas de USD 180 cada par (total USD 360)

Un perfume de USD 140

Ropa y regalos varios por USD 550

Valor total de las compras: USD 1.970.

Como el total excede la franquicia familiar en USD 220, ese excedente se grava al 50% (USD 110 de impuesto a la importación) más 21% de IVA sobre el valor CIF (que incluye el impuesto anterior). El cálculo final de impuestos suele rondar los USD 160-180 según el tipo de bienes.

La Aduana valúa los bienes según factura o, en su defecto, por tablas de valor referencial. Si no tenés factura, pueden aplicar valores de mercado que muchas veces son más altos que lo que realmente pagaste.

Qué se considera equipaje acompañado

Todo lo que llevás en tu valija, mochila o bolso de mano.

Bienes que declares verbalmente o por escrito en el formulario de declaración de equipaje.

Artículos de uso personal (ropa usada, artículos de tocador ya abiertos) generalmente no se computan dentro de la franquicia siempre que no sean en cantidades comerciales.

Excepciones y bienes que no entran en la franquicia

Hay categorías que tienen franquicia cero o límites específicos:

Cigarrillos: máximo 400 unidades (dos cartones).

Bebidas alcohólicas: máximo 6 litros (para mayores de 18 años).

Tabaco elaborado: 50 cigarros o 500 gramos de tabaco picado.

Bienes que superen los USD 3.000 unitarios: se consideran de carácter comercial y se confiscan o se pagan derechos de importación completos (no solo el 50%).

Si traés un celular nuevo sin usar, la Aduana suele aceptarlo dentro de la franquicia siempre que sea uno solo por persona y no venga en caja cerrada con varios iguales.

Courier: cuando el paquete llega después del viaje

Muchos argentinos usan servicios de courier para comprar en sitios como Amazon, Shein, AliExpress o tiendas europeas. Aquí la franquicia es distinta y generalmente más baja.

La franquicia postal y courier vigente es de USD 50 por envío y por mes calendario para personas físicas. Es decir, si en un mismo mes recibís tres paquetes de USD 40 cada uno, los tres entran libres de impuestos porque cada uno está por debajo de los USD 50.

Si un solo paquete supera los USD 50, se grava el excedente. Además, los couriers cobran una comisión de gestión que suele estar entre 15% y 30% del impuesto calculado, más un fee fijo por trámite que oscila entre USD 8 y USD 25 según el operador.

Cálculo paso a paso de un courier

Supongamos que pedís una campera de USD 110 (precio en sitio extranjero sin envío).

Valor FOB: USD 110 Flete y seguro estimado: USD 25 (el courier te lo informa) Valor CIF: USD 135 Franquicia: USD 50 Excedente: USD 85 Impuesto a la importación: 50% sobre USD 85 = USD 42,50 IVA 21% sobre (USD 135 + USD 42,50) = USD 37,28 Tasa de estadística (generalmente 0,5%): aprox. USD 0,68 Subtotal impuestos: USD 80,46 Comisión courier (20% del impuesto): USD 16,09 Fee de gestión: USD 12

Total a pagar además del valor de la campera: aproximadamente USD 108,55.

Como ves, un producto de USD 110 terminó costando casi el doble una vez que llegó a tu casa en Buenos Aires.

Truco que usan muchos para optimizar

Dividir compras en varios envíos de menos de USD 50 cada uno, siempre que el vendedor lo permita y que los envíos caigan en meses calendario distintos. Si hacés tres compras de USD 45 en tres meses diferentes, pagás cero impuestos. Si las tres llegan en el mismo mes, la Aduana puede consolidarlas y gravarlas como un solo envío.

Envíos postales versus courier privado

No es lo mismo que llegue por Correo Argentino que por un courier privado (DHL, FedEx, UPS). El canal postal tiene una franquicia de USD 50 por envío igual que el courier, pero los tiempos de liberación son más largos y el trámite para retirar el paquete en la sucursal de correo suele requerir más documentación.

Además, los couriers privados tienen sistemas más automatizados y suelen avisarte por mail o app cuando el paquete está detenido en Aduana y cuál es el monto exacto a pagar. En Correo Argentino muchas veces tenés que ir personalmente a la oficina central con DNI y factura.

Cómo se calcula el valor cuando no hay factura

Si el vendedor no te da factura o el courier no la adjunta, la Aduana usa valores de referencia que publica mensualmente. Estos valores suelen ser conservadores y pueden ser hasta 40% superiores al precio real de compra.

Ejemplo: una tablet que compraste en USD 180 pero que la tabla de referencia marca en USD 260. La Aduana va a calcular los impuestos sobre los USD 260 menos la franquicia de USD 50.

Por eso siempre conviene pedir factura detallada con precio unitario y descripción clara del producto. Facturas proforma o capturas de pantalla de la web no siempre son aceptadas.

Bienes que nunca entran en franquicia

Independientemente del canal, hay productos que pagan impuestos completos o están prohibidos:

Drones con cámara de más de 250 gramos sin registro previo.

Medicamentos que no tengan receta argentina y autorización de ANMAT.

Alimentos perecederos o de origen animal sin certificación SENASA.

Armas, municiones, partes de armas.

Bienes que violen derechos de propiedad intelectual (réplicas de marcas registradas).

En estos casos la Aduana puede decomisar el bien y aplicar multas que van del 50% al 300% del valor.

Casos especiales: mudanzas, herencias y equipaje de diplomáticos

Si estás volviendo al país después de vivir en el exterior por más de dos años, podés solicitar el régimen de equipaje de mudanza. En ese caso la franquicia es mucho mayor y cubre muebles, electrodomésticos y bienes usados siempre que demuestres que eran de uso habitual en tu residencia anterior. Este régimen requiere tramitación previa y aprobación de la Aduana con documentación respaldatoria.

Las herencias también tienen un régimen especial: se pagan derechos de importación reducidos pero se requiere sucesión declarada y certificación del consulado.

Diplomáticos y funcionarios internacionales tienen franquicia ilimitada mientras dure su misión, pero eso no aplica al turista común.

Estrategias prácticas para minimizar costos

Comprá usado cuando sea posible. La Aduana suele ser más laxa con bienes que demuestren uso (ropa con etiquetas cortadas, dispositivos con marcas de desgaste). No es una regla escrita, pero reduce la probabilidad de que te cobren como nuevo. Usá el canal correcto. Para valores altos (más de USD 300), muchas veces conviene traer en valija y declarar. Para valores bajos, courier en envíos separados por mes. Llevá la documentación lista. Facturas en PDF en el celular, capturas de la web, comprobantes de pago con tarjeta. Cuanto más transparente seas, menos chances de demoras. Calculá siempre el costo total. Antes de comprar, hacé el ejercicio que mostramos antes. Muchas veces un producto que en el exterior parece una ganga termina más caro que comprarlo en Mercado Libre o en una tienda local con cuotas sin interés. Mirá el tipo de cambio. Como las franquicias están en dólares, el costo en pesos depende del tipo de cambio que aplique la Aduana (generalmente el oficial más impuestos). Cuando hay brecha cambiaria grande, el costo efectivo de importar se modifica.

Qué pasa si no declarás y te descubren

La sanción por omisión de declaración puede ser la confiscación del bien más una multa del 50% al 100% del valor. En casos reiterados o de alto valor, puede haber causas penales por contrabando.

Los escáneres de Ezeiza y los perros detectores de paquetes en correos hacen que la probabilidad de detección sea alta para valores significativos. No vale la pena jugársela por USD 200 o USD 300.

Preguntas frecuentes que surgen en la práctica

¿Puedo acumular franquicia de varios viajes en un solo paquete? No. Cada entrada al país genera una franquicia nueva, pero si los bienes llegan después por courier, se rigen por la franquicia mensual de USD 50 y no por las de tus viajes.

¿La franquicia de USD 50 es por persona o por domicilio? Es por envío y por destinatario. Si en tu casa viven tres personas adultas y cada una recibe un paquete a su nombre, cada uno puede recibir hasta USD 50 libres por mes.

¿Los regalos de cumpleaños o Navidad tienen tratamiento distinto? No. La Aduana no distingue intención de regalo. Solo importa valor, canal de ingreso y si supera o no la franquicia.

¿Qué pasa con las compras en free shop del aeropuerto argentino? Las compras en free shop de Ezeiza o Aeroparque al llegar al país tienen una franquicia adicional de USD 500 por pasajero, pero solo aplican a productos comprados dentro de la zona franca del aeropuerto y que se retiren en ese momento. No se combinan con las compras del exterior.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total : Impuesto a la importación 50% + IVA 21% + tasa de estadística 0,5% + comisión courier (variable) sobre el excedente de franquicia. Datos al 10/10/2026 según Resolución General ARCA 4567/2026.

: Impuesto a la importación 50% + IVA 21% + tasa de estadística 0,5% + comisión courier (variable) sobre el excedente de franquicia. Datos al 10/10/2026 según Resolución General ARCA 4567/2026. Plazo de liquidación : Couriers suelen dar 5 a 10 días hábiles para pagar antes de devolver el paquete al remitente.

: Couriers suelen dar 5 a 10 días hábiles para pagar antes de devolver el paquete al remitente. Impuestos : Aplican siempre que se supere la franquicia. No hay exención por ser primera compra del año.

: Aplican siempre que se supere la franquicia. No hay exención por ser primera compra del año. Requisitos : Factura original o proforma con detalle de precio, descripción y vendedor. DNI del destinatario. Para valores mayores a USD 1.000 puede pedirse declaración jurada adicional.

: Factura original o proforma con detalle de precio, descripción y vendedor. DNI del destinatario. Para valores mayores a USD 1.000 puede pedirse declaración jurada adicional. Peor escenario: Confiscación + multa del 100% del valor + gastos de almacenamiento si no retirás el paquete a tiempo.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.