Cuántos dólares se pueden depositar sin justificar origen en julio 2026

Los bancos argentinos endurecieron los controles sobre depósitos en dólares por pedido de ARCA. Conocé los umbrales a partir de los cuales se exige documentación y cómo impacta en inversores y ahorristas.

Los bancos argentinos han actualizado sus protocolos de control de depósitos en dólares durante julio de 2026, en línea con las directivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central. El objetivo es reforzar la trazabilidad de los fondos y evitar operaciones que puedan interpretarse como lavado o evasión.

Según las nuevas pautas que aplican la mayoría de las entidades, los depósitos en efectivo en dólares de hasta USD 5.000 por mes y por cuenta generalmente no requieren justificación adicional del origen de los fondos. Este umbral es el que se considera operativo en la práctica para personas físicas sin relación previa de alto movimiento.

A partir de los USD 10.000 mensuales, los bancos comienzan a solicitar documentación respaldatoria: certificados de ingresos, declaraciones juradas, comprobantes de venta de bienes, herencias o cualquier otro instrumento que permita reconstruir el origen lícito del dinero. En algunos casos, el pedido se activa incluso por debajo de ese monto si el cliente no tiene historial o si la operación genera alertas automáticas en los sistemas de prevención de lavado.

¿Qué cambia en 2026?

La novedad de este año es que ARCA (el sistema de reporte automático de operaciones sospechosas) ha cruzado más bases de datos con el BCRA y las entidades financieras. Por eso, los umbrales que antes se toleraban con mayor flexibilidad ahora se aplican de manera más uniforme. Un depósito de USD 8.000 que antes podía pasar sin preguntas, hoy suele disparar un requerimiento de información complementaria.

Los montos superiores a USD 50.000 en un trimestre casi siempre activan controles más profundos, incluyendo la posibilidad de que el banco eleve un reporte a la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto no implica necesariamente una denuncia, pero sí que el cliente deberá explicar con detalle el origen de los fondos.

Recomendaciones para el inversor

Si el depósito es menor a USD 5.000 mensuales y proviene de fuentes habituales (remuneraciones en moneda extranjera, exportaciones pequeñas o giros familiares), el trámite suele ser automático.

Para montos mayores, conviene anticiparse: llevar la documentación preparada y, si es posible, fraccionar los depósitos en varios meses o utilizar transferencias desde cuentas del exterior que ya tengan trazabilidad.

Las personas jurídicas y monotributistas de categorías altas enfrentan umbrales más bajos y mayores exigencias de respaldo.

Desde la perspectiva internacional, Argentina sigue el estándar recomendado por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que obliga a los bancos a conocer al cliente y monitorear operaciones inusuales. Lo que cambió en 2026 es la capacidad tecnológica para detectarlas de forma automática.

En resumen, el límite práctico sin problemas con ARCA ronda los USD 5.000 por mes por cuenta en la mayoría de las entidades. Superar ese monto no es ilegal, pero sí activa mecanismos de control que pueden demorar el acreditamiento y generar trámites adicionales. Quien planee mover volúmenes mayores en dólares físicos debería consultar con su banco con anticipación y preparar la documentación correspondiente.

El mensaje para el ahorrista sofisticado es claro: la trazabilidad importa más que el monto absoluto. En un contexto donde el BCRA y la AFIP comparten información en tiempo real, la mejor estrategia es mantener consistencia entre los movimientos y las declaraciones fiscales.