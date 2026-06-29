Cuántos dólares se pueden depositar sin declarar en julio 2026: los límites de AFIP y bancos

Con los nuevos parámetros que aplican las entidades financieras, el monto a partir del cual se solicita justificar el origen de los fondos en depósitos en dólares se mantiene en USD 10.000 mensuales. Sin embargo, ARCA y los bancos cruzan datos y aumentan los controles automáticos.

Los bancos argentinos han actualizado sus protocolos internos para depósitos en dólares durante julio de 2026, manteniendo el umbral principal en USD 10.000 mensuales como punto de atención automática. A partir de ese monto, la mayoría de las entidades solicita documentación que justifique el origen de los fondos, aunque no se trata de una obligación legal universal sino de una política de prevención de lavado y cumplimiento con ARCA (Administración de Recursos de la AFIP y Control de Operaciones).

Según datos recopilados de las principales entidades, el límite operativo se mantiene similar al de 2025, pero con mayor cruce automático de información. ARCA recibe en tiempo real los reportes de movimientos por encima de USD 5.000, lo que activa alertas si el depositante no tiene un perfil consistente con ese volumen de divisas.

¿Qué cambia en la práctica?

El umbral de USD 10.000 no es un “límite legal” sino un parámetro de riesgo. Por debajo de esa cifra, los depósitos suelen pasar sin requerimiento inmediato, siempre que el cliente tenga un historial limpio y el dinero provenga de fuentes habituales (sueldos en moneda extranjera, exportaciones menores o giros familiares). Superados los USD 10.000 acumulados en un mes, el banco pide habitualmente:

Declaración jurada de origen de fondos.

Facturas, contratos o comprobantes que respalden la operación.

En algunos casos, constancia de pago de impuestos asociados.

Los bancos más conservadores (como los de capital extranjero) bajaron su umbral interno a USD 7.000 para clientes minoristas sin cuenta en el exterior, mientras que las entidades locales más grandes mantienen el umbral en USD 10.000-12.000 según el scoring de riesgo del cliente.

El rol de ARCA y el cruce de datos

Desde la reforma de 2024, ARCA centraliza la información de todas las operaciones en moneda extranjera. No se trata solo de depósitos: también se miran transferencias recibidas, compras con tarjeta en dólares y ventas de divisas. Si el sistema detecta inconsistencias (por ejemplo, depósitos frecuentes cerca del umbral sin ingresos declarados equivalentes), puede derivar el caso a fiscalización.

Un dato relevante: en los primeros seis meses de 2026, AFIP incrementó un 38 % las intimaciones por “omisión de justificar origen de fondos” en cuentas en dólares respecto al mismo período de 2025 (datos del organismo). Esto explica por qué los bancos prefieren pedir documentación antes que enfrentar multas o sanciones regulatorias.

Casos donde se exige justificación incluso por debajo de USD 10.000

Clientes con scoring de riesgo alto (operaciones previas sospechosas o falta de declaración fiscal).

Depósitos en efectivo en sucursales del interior (mayor control por parte del BCRA).

Operaciones que, sumadas a otras del mismo mes, superen los USD 30.000 anuales sin respaldo de CUIT activo en el sector exportador o servicios.

Recomendaciones prácticas para julio 2026

Si pensás depositar dólares, conviene:

Fraccionar los ingresos en varios días si es posible, siempre por debajo del umbral mensual por cuenta. Mantener actualizada la clave fiscal y la información patrimonial en AFIP. Usar transferencias desde cuentas en el exterior cuando sea viable, ya que suelen requerir menos documentación inicial. Consultar con el oficial de cuenta antes de realizar movimientos grandes.

Quien diga que “hasta USD 10.000 no pasa nada” simplifica demasiado. El dato relevante acá es el perfil del cliente y la consistencia con sus declaraciones impositivas. Antes de sacar conclusiones, vale separar dos cosas: el umbral operativo de los bancos y el umbral de fiscalización de ARCA, que puede activarse mucho antes si el algoritmo lo detecta.

En resumen, en julio 2026 se pueden depositar hasta USD 10.000 mensuales con baja probabilidad de requerimiento inmediato, pero cualquier operación que despierte sospecha de inconsistencia fiscal activa los controles. La consistencia entre ingresos declarados y movimientos en dólares sigue siendo la mejor defensa.