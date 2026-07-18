La City se prepara para una parálisis por el efecto Messi y la Selección

El mercado de cambios y la bolsa porteña anticipan una fuerte caída de volúmenes por el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra. Operadores y mesas ya ajustan posiciones ante la convocatoria masiva.

La City porteña ya se prepara para lo que varios operadores definen como una “parálisis técnica” el martes próximo. El partido de la Selección Argentina contra Inglaterra, con Lionel Messi como principal atractivo, concentrará la atención de gran parte del sector financiero y provocará una caída significativa en los volúmenes operados tanto en el mercado de cambios como en la bolsa.

Según estimaciones de mesas de dinero consultadas, el volumen en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) podría contraerse entre 35% y 50% respecto de un día hábil promedio. En el mercado de bonos y acciones, la baja sería algo menor pero igualmente relevante, cercana al 25-30%. “Es un feriado informal de hecho”, resumió un trader de un banco extranjero que opera diariamente en el segmento de renta fija soberana.

El fenómeno no es nuevo. Ya se registró en partidos clave de Qatar 2022 y en la final del mundo. Pero esta vez la convocatoria es aún mayor: se espera que miles de empleados de bancos, fondos, ALyCs y consultoras abandonen sus escritorios entre las 15 y las 18 horas, hora del partido. Algunos bancos ya anunciaron formalmente la posibilidad de trabajo remoto o salidas anticipadas para aquellos que lo soliciten.

Desde el punto de vista cambiario, la menor liquidez puede generar mayor volatilidad en las cotizaciones del dólar blue y los tipos de cambio implícitos (MEP y CCL). En jornadas de bajo volumen, movimientos de pocos millones de dólares pueden amplificar las oscilaciones. “Si un cliente grande decide cubrirse antes del partido, el precio puede moverse 1,5% o 2% sin que haya mucho detrás”, explicó un operador del segmento corporativo.

En el mercado de acciones, el S&P Merval y los ADRs argentinos también sentirán el impacto. Los volúmenes ya vienen deprimidos por la cautela preelectoral y la incertidumbre fiscal. Un día más con escasa participación de inversores locales puede agravar la tendencia. “Vamos a tener que operar con spreads más amplios y con menos contrapartida”, anticipó un corredor de bolsa local.

No todo es negativo. Algunos operadores ven en esta pausa forzada una oportunidad para ajustar carteras con menos ruido. “A veces estos días raros sirven para repensar posiciones sin la presión del minuto a minuto”, señaló un portfolio manager de un family office.

Desde el BCRA, por ahora no hay señales de intervención extraordinaria. La autoridad monetaria viene acumulando reservas en las últimas ruedas gracias a la liquidación del agro y al control de capitales. Un día de menor demanda de divisas por parte del sector privado podría incluso ayudar a engrosar las reservas netas, aunque el efecto sería marginal.

La comparación internacional muestra que este tipo de eventos masivos no son exclusivos de Argentina. Durante el Mundial de Brasil 2014 y la Eurocopa, varias plazas financieras europeas y latinoamericanas registraron caídas de actividad similares. Lo particular aquí es la combinación de un evento de altísima convocatoria con un mercado ya de por sí poco profundo y con restricciones cambiarias.

Lo importante no es tanto el impacto de un solo partido, sino lo que revela sobre la cultura financiera local. En un país donde el fútbol sigue siendo un gran organizador social, incluso las decisiones de inversión y cobertura se toman en función del calendario de la Selección. Para los que quedan operando, será una jornada de bajo ruido y alta concentración. Para el resto, un feriado emocional con consecuencias económicas mensurables.

Antes de sacar conclusiones apresuradas, conviene mirar el miércoles. La resaca del partido y la necesidad de retomar posiciones suelen generar un rebote de volúmenes. El verdadero test será si esa recuperación es genuina o solo compensación de lo dejado de hacer el martes.