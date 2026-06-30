Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 30 de junio

El dólar blue se mantiene estable en torno a los $1.480 mientras el MEP y el CCL muestran leve presión alcista. Repasamos todas las cotizaciones y el contexto macro que las explica.

El dólar blue operaba este martes 30 de junio a $1.480 para la compra y $1.510 para la venta, sin grandes variaciones respecto del cierre del lunes. El spread con el dólar oficial mayorista se ubica en torno al 45%, un nivel que sigue siendo elevado pero que se ha moderado desde los picos de abril.

Según los operadores de la City, la estabilidad del blue responde a una menor demanda estacional de cara al segundo semestre y a la liquidación de exportaciones que todavía ingresa al MULC. Sin embargo, la brecha sigue reflejando la persistente brecha entre oferta y demanda de divisas en el mercado oficial.

Cotizaciones del resto de los dólares

El dólar oficial mayorista cerró la jornada anterior en $906,50, por lo que el minorista en ventanilla se ubicaba en torno a $930-$950 según el banco. El dólar MEP (o “dólar bolsa”) se ubicaba en $1.385 y el Contado con Liquidación (CCL) operaba cerca de $1.410. La brecha entre CCL y blue se mantiene en torno a los 6-7 puntos, un diferencial que suele indicar que el arbitraje entre ambos mercados sigue operativo pero con costos de transacción.

El dólar “solidario” o tarjeta, que incluye el impuesto PAIS y la percepción de Ganancias, superaba los $1.650, lo que sigue incentivando la demanda de divisas a través de consumos en el exterior o compras de pasajes.

¿Qué explica la relativa calma cambiaria?

Desde el punto de vista macro, el BCRA acumuló en junio compras netas por más de USD 1.200 millones, según datos de la entidad. Esto permitió una recomposición leve de reservas netas, aunque el stock sigue siendo bajo en términos históricos. La estacionalidad del agro (liquidación de la cosecha gruesa) y los ingresos por financiamiento externo explican parte de esta dinámica.

Sin embargo, la brecha cambiaria sigue siendo un termómetro de las expectativas de devaluación. El mercado descuenta que, luego de las PASO de agosto, el Gobierno podría ajustar el crawling peg o modificar el esquema de intervención. Hasta entonces, la estrategia parece ser administrar la brecha sin dejarla explotar.

Riesgos hacia adelante

Vale separar dos cosas. Por un lado, la sostenibilidad de corto plazo del esquema cambiario depende de que siga entrando soja y que el FMI mantenga el desembolso previsto para julio. Por otro, la consistencia de mediano plazo requiere un ajuste fiscal más profundo y una reducción del financiamiento monetario del Tesoro.

Si la brecha se mantiene por encima del 40% durante varias semanas, suele aparecer presión sobre los precios minoristas y sobre los activos en pesos. Por ahora, el BCRA está logrando comprar dólares sin tener que vender reservas de manera agresiva, pero la ventana de oportunidad se cierra a medida que avanza el año.

El dato relevante acá es que el tipo de cambio real multilateral se encuentra en niveles cercanos a los de 2019, lo que implica que ya no hay tanto atraso como hace seis meses. Sin embargo, el atraso tarifario y de salarios sigue siendo significativo, lo que genera dudas sobre cuánto más se puede postergar un ajuste cambiario sin generar distorsiones.

En resumen, el blue se mantiene calmo, pero la calma es frágil. Dependerá de cómo evolucione la liquidación de divisas del agro y de las señales que envíe el equipo económico de cara al segundo semestre.