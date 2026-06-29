Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 29 de junio

Conocé las cotizaciones actualizadas del dólar blue, oficial, MEP y CCL este lunes 29 de junio. Analizamos qué mueve cada brecha y qué conviene mirar si sos inversor.

El dólar abrió este lunes 29 de junio con movimientos moderados en la mayoría de sus versiones, en una semana que promete ser clave por la licitación de LETES del Tesoro y la expectativa de nuevos datos de inflación.

El dólar oficial (tipo de cambio mayorista) cotiza a $1.082 para la compra y $1.092 para la venta según el BCRA. La brecha con el blue se mantiene en torno al 20%, uno de los niveles más bajos de los últimos meses.

Dólar blue

El dólar blue se negocia a $1.310 para la compra y $1.340 para la venta en cuevas de la City. La estabilidad de las últimas semanas se explica por la fuerte liquidación de exportadores y la demanda contenida de importadores que esperan una eventual unificación cambiaria.

Dólar MEP y CCL

El dólar MEP (o Bolsa) opera en torno a $1.265, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubica cerca de los $1.295. La brecha entre ambos sigue reflejando la preferencia por el CCL en operaciones de mayor volumen.

"La pregunta no es si el blue va a subir, sino en qué momento el Gobierno decide acortar aún más las brechas", señala un operador de una ALYC grande que prefiere no identificarse.

Qué miran los inversores esta semana

Con el BCRA acumulando reservas y el Tesoro buscando financiamiento en pesos, el mercado está atento a dos variables:

La evolución de la brecha cambiaria (actualmente en niveles manejables).

El carry de los instrumentos en pesos indexados vs la tasa de política monetaria.

Para un inversor retail con pesos ociosos, las opciones más comentadas en estos días son:

Pasar a un FCI T+0 o T+1 que rinde cerca de la tasa Badlar. Cubrirse parcialmente en dólar MEP a través de bonos soberanos (AL30 o GD30). Mantener una posición diversificada en bonos CER para los próximos 3-6 meses.

Rendimientos comparados (al 27/6)

Instrumento Rendimiento último mes Rendimiento anualizado aprox. Dólar Blue +2,1% 28% MEP +3,4% 49% CCL +4,2% 64% FCI Money Market +3,8% 58%

Los números muestran que, en el muy corto plazo, los dólares financieros vienen rindiendo más que el blue, aunque con mayor volatilidad bursátil.

¿Qué conviene hacer?

Si tu horizonte es de menos de 30 días, un FCI de money market o un plazo fijo UVA siguen siendo opciones razonables para estacionar pesos. Si pensás en los próximos 6-12 meses, conviene mirar la evolución de las reservas y la señal que dé el equipo económico respecto de un eventual crawling peg más lento o una unificación cambiaria.

Mirémoslo desde el lado del inversor: la pregunta no es "¿cuánto va a subir el dólar?", sino "¿cuánto riesgo cambiario estoy dispuesto a tomar en mi cartera hoy?".

Las cotizaciones pueden modificarse rápidamente. Recomendamos chequear siempre los valores actualizados en plataformas como Ambito o el propio sitio del BCRA antes de operar.