Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 30 de junio

Conocé las cotizaciones actualizadas del dólar blue, oficial, MEP y CCL. Analizamos qué está pasando en el mercado cambiario y qué significa para el inversor retail en un día clave de transición de mes.

El mercado cambiario argentino arranca el último día hábil de junio con movimientos moderados pero bajo la atenta mirada de inversores que ya piensan en cómo posicionarse para julio. Este martes 30 de junio, las cotizaciones del dólar muestran leves variaciones respecto al cierre del lunes, en un contexto donde el BCRA sigue acumulando reservas y el Gobierno busca ordenar el frente cambiario antes de las vacaciones de invierno.

Dólar oficial

El dólar oficial minorista opera este martes en $1.180 para la compra y $1.210 para la venta en las principales entidades bancarias. Incluyendo los impuestos (PAIS + Ganancias), el “dólar tarjeta” se ubica cerca de los $2.016. El mayorista, que regula el BCRA, se negocia en torno a los $1.165.

Dólar blue

En el mercado informal, el dólar blue se mantiene estable y cotiza a $1.480 para la compra y $1.510 para la venta. La brecha con el oficial mayorista se ubica en el 29,6%, uno de los niveles más bajos de los últimos dos años. Este spread reducido reduce el incentivo a la dolarización física pero mantiene al blue como referencia obligada para operaciones inmobiliarias y de autos.

Dólar MEP y CCL

El dólar MEP (o “dólar bolsa”) opera este martes en torno a los $1.425, con una brecha del 22,3% respecto al oficial. Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.445, mostrando una brecha similar. Ambos dólares financieros siguen siendo las opciones preferidas por inversores institucionales y retail sofisticado para sacar pesos del sistema sin pasar por el blue.

¿Qué está moviendo al mercado?

Dos factores explican el comportamiento actual. Por un lado, la liquidación de exportadores del agro sigue siendo fuerte gracias al alto precio internacional de la soja y el maíz. Por otro, el BCRA intervino nuevamente en la plaza de futuros para evitar una corrección brusca del tipo de cambio.

Desde el lado de la demanda, el inversor retail sigue volcando parte de sus pesos a instrumentos en dólares (bonos CER, MEPs y hasta algo de CCL a través de Cedears). La pregunta que muchos se hacen es si vale la pena seguir comprando dólares a estos niveles o si conviene esperar una eventual baja de la brecha en los próximos meses.

Mirada del inversor concreto

Si tenés liquidez en pesos y horizonte de 3 a 6 meses, el dólar MEP o CCL siguen siendo vehículos razonables para preservar valor. El blue, en cambio, solo tiene sentido si necesitás billetes físicos para una operación puntual. El oficial, con cepo incluido, sigue siendo el más barato pero también el más restringido.

Conviene separar dos cosas: la cotización puntual de hoy y la tendencia estructural. Hoy las brechas están comprimidas, pero la historia argentina enseña que suelen volver a ampliarse cuando la confianza se erosiona. Por eso, la mayoría de los analistas recomiendan mantener una porción en dólares pero no sobreponderarla más allá del 30-40% de la cartera según el perfil de riesgo.

¿Qué mirar en las próximas horas?

El cierre de mes siempre genera movimientos de balanceo de carteras. Además, mañana se conocerá el dato de inflación de junio que, aunque se espera por debajo del 4%, seguirá siendo el principal driver de las expectativas cambiarias. Si el número sorprende a la baja, es probable que las brechas sigan bajo presión a la compresión.

En resumen, este martes 30 de junio el dólar blue se ubica en $1.510, el oficial en $1.210, el MEP cerca de $1.425 y el CCL en $1.445. Números para anotar, pero sobre todo para entender en qué contexto los estamos mirando: un mercado con brechas controladas pero con riesgos latentes que no desaparecieron.