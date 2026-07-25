Cómo invertir $1 millón en bonos en dólares: la cartera que propone un bróker de la City

Facimex seleccionó ocho bonos argentinos soberanos y corporativos que, con una distribución específica, ofrecen una tasa promedio cercana al 7,8% anual en dólares. Un ejercicio práctico para inversores que buscan renta fija dura con diversificación.

Un bróker de la City porteña publicó esta semana una cartera modelo para invertir exactamente $1 millón en bonos en dólares, tanto públicos como corporativos. La propuesta, elaborada por Facimex Valores, busca equilibrar rendimiento, duración y riesgo crediticio en un contexto donde la tasa de los bonos argentinos en moneda dura se mantiene atractiva para inversores institucionales y retail sofisticados.

La cartera combina títulos soberanos con nombres corporativos seleccionados por su liquidez y perfil de riesgo. Según los cálculos del bróker, la tasa interna de retorno (TIR) ponderada de la cartera ronda el 7,8% anual en dólares, con una duración promedio de aproximadamente 3,8 años. El objetivo es generar carry en dólares mientras se mantiene una diversificación razonable entre riesgo soberano y corporativo.

La distribución sugerida

De los $1.000.000, Facimex propone asignar la mayor parte a bonos soberanos:

20% en Bonar 2030 (AL30): $200.000

15% en Bonar 2035 (GD35): $150.000

15% en Global 2030 (GD30): $150.000

10% en Bonar 2041 (AL41): $100.000

El restante 40% se reparte entre corporativos de primera línea:

10% en YPF 2029

10% en Banco Galicia 2027

5% en Pampa Energía 2029

5% en IRSA 2028

Esta combinación busca capturar la curva soberana en sus tramos medio y largo mientras se agrega carry corporativo con nombres que, en la mayoría de los casos, cotizan con spreads más ajustados que el soberano.

Por qué estos bonos

Los soberanos elegidos representan distintos puntos de la curva argentina en dólares. El AL30 y el GD30 son los más líquidos del mercado local y suelen actuar como benchmark. El GD35 y el AL41 permiten extender duración y capturar mayor carry, aunque con mayor volatilidad ante movimientos de la prima de riesgo país.

En el segmento corporativo, los bonos de YPF, Galicia, Pampa e IRSA fueron seleccionados por su historial de cumplimiento, liquidez secundaria y spreads que compensan el riesgo corporativo sin elevar excesivamente la duración crediticia de la cartera. En un escenario de estabilización macro, estos nombres tienden a comportarse mejor que los soberanos puros.

Riesgos y consideraciones

La cartera está construida en dólares, por lo que el inversor argentino enfrenta el riesgo cambiario implícito si piensa en pesos. Además, todos los bonos están expuestos al riesgo país argentino, que sigue siendo elevado. Una eventual reestructuración o un deterioro fiscal podría impactar tanto los soberanos como los corporativos.

Desde una perspectiva comparada, el 7,8% que ofrece esta cartera se ubica por encima de lo que rinden bonos high-yield de otros emergentes con mejor calificación, pero también refleja el premio por riesgo que exige el mercado a la deuda argentina. Quien haya seguido la evolución de los bonos post-reestructuración 2020 sabe que estos niveles de carry han convivido con episodios de fuerte volatilidad.

Consejo final del bróker

Facimex recomienda rebalancear la cartera cada tres meses y monitorear especialmente los spreads corporativos versus soberanos. En un contexto donde la Fed mantiene tasas elevadas pero con sesgo bajista, los bonos en dólares duros argentinos pueden seguir siendo una herramienta atractiva para inversores que toleran volatilidad y buscan renta en moneda dura.

El ejercicio sirve, más allá de la cartera concreta, como mapa para pensar cómo construir posiciones en bonos cuando se dispone de un monto inicial moderado. Diversificar entre soberanos y corporativos, respetar límites por emisor y priorizar liquidez siguen siendo reglas de oro que trascienden cualquier recomendación puntual.