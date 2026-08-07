Bonos en dólares caen en Wall Street y el riesgo país roza los 450 puntos

Los títulos soberanos argentinos operan con pérdidas en el exterior, lo que presiona al riesgo país. Analizamos qué significa para el inversor local esta última jornada de la semana.

Los bonos en dólares argentinos volvieron a operar con signo negativo en Wall Street durante la última jornada de la semana. Tanto los Globales como los bonos soberanos bajo ley extranjera cerraron la sesión con caídas que oscilaron entre 0,5% y 1,2%, según el tramo de la curva.

El riesgo país, medido por el EMBI de JP Morgan, volvió a acercarse a la zona de los 450 puntos básicos, nivel que no se tocaba desde hace varias semanas. Este repunte del spread refleja una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores internacionales, en un contexto donde los mercados globales también muestran cierta cautela.

¿Qué está moviendo los precios?

Parte de la presión viene de afuera. La fortaleza del dólar a nivel global, combinada con una menor appetite por riesgo en los mercados emergentes, está pesando sobre los bonos argentinos. Además, la falta de noticias frescas sobre el acuerdo con el FMI y la evolución de las negociaciones por la deuda provincial contribuyen a que los inversores tomen ganancias después de las subas de las últimas semanas.

Desde el lado local, el BCRA sigue acumulando reservas, pero el mercado sigue atento a la evolución del tipo de cambio real y a posibles señales sobre la salida del cepo. Mientras tanto, los bonos en pesos ajustados por CER mantienen mejor performance, mostrando que los inversores locales siguen prefiriendo cobertura inflacionaria antes que exposición cambiaria.

El impacto en el inversor retail

Para quien tiene bonos soberanos en su cartera, esta jornada implica una merma en el valor de mercado. Sin embargo, los analistas coinciden en que se trata de movimientos acotados dentro de un rango de consolidación. Quien opera con horizonte de mediano plazo (12-24 meses) suele aprovechar estos dips para recomponer posiciones en los tramos medios de la curva, especialmente el GD30 y el GD35.

Pongamos números: un bono GD41 que a inicios de julio cotizaba cerca de 58 dólares, hoy se acerca a 54. La paridad bajó casi 7%, pero el carry (rendimiento por cupón) sigue compensando parte de esa corrección. El que compró en los 48-50 de junio todavía lleva una ganancia acumulada interesante.

Riesgo país: qué significa realmente

Cuando el EMBI sube hacia 450 puntos, el costo de financiamiento para el país se encarece. Para el inversor concreto esto se traduce en mayor volatilidad de los precios de los bonos. No es una catástrofe, pero sí una señal de que el mercado está exigiendo más premio por el riesgo argentino.

En la práctica, conviene separar dos cosas: la tendencia de corto plazo, que está dominada por el flujo global y el posicionamiento técnico, y los fundamentos de mediano plazo, donde la acumulación de reservas y el superávit fiscal siguen siendo los principales soportes.

Alternativas y estrategia

Frente a esta presión, muchos inversores están rotando parte de su exposición de bonos largos en dólares hacia instrumentos más cortos o hacia FCI de renta fija en pesos que pagan tasas reales positivas. Otros simplemente mantienen la posición y aprovechan los cupones que siguen llegando.

Lo que muchos asesores no te van a decir es que, en ciclos como este, el que tiene liquidez en dólares suele esperar a que el riesgo país supere los 480-500 puntos para agregar posiciones de manera más agresiva. Por ahora, el mercado parece estar en modo “wait and see”.

Mirémoslo desde el lado del inversor con cartera diversificada: una suba de 30-40 puntos en el riesgo país no justifica vender en pánico, pero sí obliga a revisar la duración y la exposición neta al riesgo soberano. La diversificación entre bonos en dólares, bonos en pesos CER y algún componente de acciones sigue siendo la mejor defensa.

La semana cierra con más preguntas que respuestas, pero sin cambios dramáticos en la tendencia general. Los que apuestan al largo plazo siguen confiando en que el proceso de desinflación y la recomposición de reservas terminarán por comprimir nuevamente el spread. Mientras tanto, paciencia y gestión activa de la cartera parecen ser las palabras clave.