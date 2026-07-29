Dólar tarjeta 2026: cómo se calcula el costo real de pagar en el exterior y qué impuestos aplican

Guía completa y actualizada para entender el mecanismo del dólar tarjeta, los impuestos que se suman al tipo de cambio oficial y cómo impactan en tu presupuesto cuando viajás o compras online en dólares.

Viajar o comprar en el exterior ya no es solo cuestión de mirar el tipo de cambio. El dólar tarjeta tiene una mecánica propia que combina cotización oficial con una serie de impuestos y percepciones que terminan elevando el costo final de cada gasto. Entender cómo se arma ese precio es clave para no llevarse sorpresas al recibir el resumen.

A diferencia de lo que ocurría en ciclos anteriores, en 2026 el esquema se mantiene estable pero con ajustes en las alícuotas y en la forma en que se liquidan las percepciones. El punto de partida siempre es el dólar oficial que publica el Banco Central, pero sobre ese valor se aplican recargos impositivos que varían según el monto, el tipo de operación y si se trata de una compra presencial o digital.

La base: tipo de cambio oficial más spread bancario

Cuando usás la tarjeta en el exterior, el banco liquida la operación al tipo de cambio vendedor del día de la liquidación (no necesariamente el del día de la compra). A ese valor se le agrega un spread que suele oscilar entre 0,5% y 2% según la entidad. Ese spread no es un impuesto, pero forma parte del costo operativo que termina pagando el usuario.

Los impuestos que se aplican sobre el dólar tarjeta

El esquema actual combina tres componentes principales:

Impuesto PAIS (30%) : se aplica sobre el monto total de la operación convertido a pesos al tipo de cambio oficial. Este gravamen, creado originalmente para desalentar la salida de divisas, sigue vigente para gastos con tarjetas en el exterior.

Percepción de Ganancias (30% en la mayoría de los casos) : actúa como un anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Para quienes no son monotributistas ni están exentos, esta percepción se calcula sobre el monto en dólares convertido a pesos más el propio Impuesto PAIS. Es decir, se aplica sobre un base ampliada.

IVA sobre los intereses y comisiones: si el resumen de la tarjeta genera intereses por pago en cuotas o refinanciación, se agrega el 21% de IVA sobre ese costo financiero.

En operaciones de más de US$ 300 mensuales por persona, puede activarse además una percepción adicional del 25% a cuenta de Bienes Personales, aunque esto depende del perfil fiscal de cada contribuyente y suele aplicarse de forma automática por parte de las tarjetas.

Cómo se calcula el “dólar tarjeta efectivo” en la práctica

Supongamos que el dólar oficial está a $1.050. Una compra de US$ 100 se convierte inicialmente en $105.000. Sobre ese monto se aplica el 30% de Impuesto PAIS ($31.500). La base para Ganancias pasa a ser $136.500, sobre la cual se percibe otro 30% ($40.950). El costo total en pesos llega a $177.450, lo que equivale a un dólar efectivo de aproximadamente $1.774 por cada dólar gastado.

Este cálculo no incluye el spread bancario ni eventuales cargos por extracción en cajero. Si además usás cuotas, el costo financiero puede elevar aún más la cuenta.

Diferencias según tipo de gasto

No todos los consumos pagan lo mismo. Las plataformas de streaming y servicios digitales contratados desde el exterior suelen tener un tratamiento diferenciado: muchas veces solo cargan el Impuesto PAIS y la percepción de Ganancias, pero sin el recargo del 25% de Bienes Personales. En cambio, pasajes aéreos internacionales y paquetes turísticos mantienen la carga completa.

Las compras presenciales en comercios del exterior suelen liquidarse con menos demora y, por ende, con menos volatilidad cambiaria que las compras online que se facturan en dólares pero se procesan días después.

Estrategias para minimizar el impacto

Aunque el esquema es rígido, hay formas de optimizar el uso de la tarjeta en el exterior. La más evidente es monitorear el límite de US$ 300 mensuales por persona para evitar que se active la percepción extra de Bienes Personales. Otra opción es usar tarjetas emitidas en el exterior (si se cuenta con residencia o cuenta bancaria afuera), aunque esto trae sus propios desafíos regulatorios y fiscales.

También conviene separar gastos grandes (como hoteles o pasajes) de consumos diarios para administrar mejor las percepciones. Algunos optan por pagar en cuotas sin interés en comercios que lo permiten, siempre que el comercio absorba el costo y no lo traslade al precio.

Qué pasa al volver y cómo recuperar parte de lo pagado

Las percepciones de Ganancias y Bienes Personales no son un costo definitivo: se pueden computar como pago a cuenta al momento de presentar la declaración jurada anual. Para eso es fundamental guardar todos los resúmenes de tarjeta y los comprobantes de liquidación cambiaria.

Quienes tengan saldo a favor en Ganancias pueden recuperar parte del dinero pagado de más. En cambio, el Impuesto PAIS es un costo definitivo que no se devuelve.

Preguntas que conviene hacerse antes de gastar

Antes de deslizar la tarjeta en el exterior o contratar un servicio en dólares, vale preguntarse: ¿este gasto justifica el dólar efectivo que voy a pagar? ¿Tengo margen en el límite mensual de US$ 300 para evitar percepciones extras? ¿Puedo adelantar parte del pago en pesos para reducir la exposición cambiaria?

Entender la mecánica completa del dólar tarjeta no solo evita sorpresas en el resumen, sino que permite tomar decisiones más informadas y, en algunos casos, ahorrar varios miles de pesos por operación.

Mantenerse actualizado con los comunicados de la AFIP y el BCRA sigue siendo la mejor práctica. Las reglas pueden ajustarse según la coyuntura fiscal, pero el principio básico se mantiene: el costo real siempre es bastante más alto que el dólar que ves en la cotización oficial.