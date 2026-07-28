Seguro de vida versus retiro versus inversión directa: costos, coberturas y trade-offs reales

Una comparación práctica y cuantitativa de seguros de vida, seguros de retiro y carteras de inversión propia. Qué paga cada uno, cuánto cuesta realmente y para qué perfil conviene cada opción en la Argentina de 2026.

Elegir entre un seguro de vida tradicional, un seguro de retiro con componente de ahorro o armar una cartera de inversión por cuenta propia es una de las decisiones financieras más importantes que enfrenta una familia argentina de ingresos medios-altos. No se trata solo de “proteger” o “ahorrar”: se trata de entender qué riesgo se transfiere, cuánto se paga por esa transferencia y qué rentabilidad neta queda después de costos, impuestos y comisiones.

En este análisis evitamos los ejemplos genéricos de “un padre de familia” y nos centramos en tres perfiles concretos que hoy representan la mayor parte de la demanda: el profesional de 38 años con dos hijos, el ejecutivo de 47 años que ya tiene un colchón patrimonial y la pareja de 55 años que está en la recta final hacia la jubilación. Para cada uno evaluamos costos implícitos, coberturas reales y la tasa de retorno neta esperada en un escenario de inflación controlada pero todavía volátil.

Costos: lo que realmente se lleva el intermediario

Un seguro de vida tradicional (rama 1 o mixto) suele cobrar entre 0,8 % y 2,2 % anual sobre el capital asegurado, dependiendo de edad, salud y si incluye cobertura por invalidez o enfermedades graves. Ese porcentaje parece bajo, pero aplicado sobre sumas aseguradas de entre 200 y 500 mil dólares se convierte en una prima anual que oscila entre 1.800 y 9.000 dólares. Gran parte de esa prima (entre 60 % y 75 % en los primeros años) cubre el riesgo puro de mortalidad y gastos administrativos; el resto se destina al componente de ahorro, que rinde en unidades ajustables o en fondos comunes de inversión administrados por la aseguradora.

El seguro de retiro (rama 20 o planes de jubilación privada) tiene una estructura distinta. La carga de entrada (cargo por emisión) ronda el 3-5 % del aporte inicial, y luego hay una comisión anual sobre el saldo que va del 0,9 % al 1,6 %. La ventaja declarada es la diferimiento impositivo: los aportes son deducibles del Impuesto a las Ganancias hasta el tope anual vigente (en 2026, aproximadamente 18 salarios mínimos). Sin embargo, al momento del rescate o jubilación se paga el impuesto sobre el total, aunque con una alícuota menor si se opta por renta vitalicia.

La inversión directa —a través de CEDears, bonos dollar-linked, FCI abiertos, acciones locales o ETF— tiene costos mucho más transparentes pero variables. Un portfolio administrado por el inversor mismo puede tener costos totales (comisiones de ALYC + custodia + impuestos) de entre 0,35 % y 0,9 % anual si se opera en instrumentos líquidos y se mantiene una estrategia pasiva. Si se elige gestión activa o se rotan posiciones con frecuencia, ese número sube fácilmente a 1,8-2,5 %. Aquí no hay cargo por mortalidad, pero tampoco hay protección automática ante fallecimiento o incapacidad.

Coberturas: qué se transfiere y qué se retiene

El seguro de vida transfiere el riesgo de mortalidad prematura y, en muchas pólizas, el de invalidez total y permanente. Si el asegurado fallece, los beneficiarios reciben el capital pactado (o el mayor entre capital y valor de rescate). Esa certeza tiene precio: el costo actuarial de la cobertura de riesgo puro para un hombre de 40 años no fumador ronda los 180-280 dólares anuales por cada 100 mil dólares asegurados. El resto es ahorro forzado con baja liquidez.

El seguro de retiro transfiere menos riesgo de mortalidad (salvo que se contrate rider adicional) y más riesgo de longevidad: la aseguradora se compromete a pagar una renta vitalicia cuando llegue la edad pactada. El gran valor agregado es la protección contra vivir demasiado: si el capital acumulado se agota, la compañía sigue pagando. A cambio, el asegurado renuncia a la posibilidad de dejar un legado importante si muere temprano. La reversión de primas o el capital remanente suele ser bajo o nulo una vez iniciada la renta.

La inversión propia no transfiere riesgo biométrico. En cambio, transfiere el riesgo de mercado al inversor. Aquí la cobertura es la que el propio portafolio genere: un mix de 60 % renta fija soberana en dólares, 25 % acciones locales y 15 % oro o commodities históricamente ha entregado una rentabilidad real promedio de 4,8 % anual entre 2010 y 2025, con drawdowns máximos superiores al 35 %. El inversor retiene plena propiedad y liquidez (salvo restricciones cambiarias temporales), pero asume que sus herederos podrían recibir mucho o muy poco según el ciclo en que ocurra el fallecimiento.

Rentabilidad neta esperada: tres escenarios para 2026-2036

Para el profesional de 38 años, un seguro de vida mixto con 70 % de componente ahorro rinde en promedio 2,1 % real neto de costos (según balances de las principales aseguradoras). El mismo capital invertido en una cartera diversificada de bajo costo podría generar 4,3-5,1 % real, pero sin cobertura de fallecimiento. La brecha de 2,5-3 puntos anuales durante 25 años equivale a casi 40 % menos de capital final. En ese caso, suele ser más eficiente contratar un seguro de vida puro (solo riesgo) por 2.500 dólares anuales y volcar el resto a inversión directa.

El ejecutivo de 47 años con patrimonio ya constituido enfrenta otro cálculo. Aquí el seguro de retiro puede tener sentido como herramienta de diferimiento impositivo si su alícuota marginal actual es 35 % y espera jubilarse con tasa menor. La rentabilidad neta del seguro de retiro ronda 2,8 % real, contra 4,1 % de una cartera propia. El ahorro impositivo inicial compensa parcialmente la brecha, pero solo si el horizonte es superior a 12 años y no se necesita liquidez intermedia.

La pareja de 55 años está en la zona donde el seguro de retiro con renta vitalicia muestra su mayor valor. El costo de longevidad (la posibilidad de vivir hasta 95 años) es elevado. Una renta vitalicia indexada por CER que paga 1.800 dólares mensuales desde los 65 años requiere un capital de aproximadamente 380 mil dólares. Si la pareja no quiere correr el riesgo de quedarse sin ingresos a los 88 años, ese seguro transfiere un riesgo que el mercado privado difícilmente replica a menor costo.

Cuándo cada opción domina

Seguro de vida puro: domina cuando hay dependientes económicos (hijos menores, cónyuge sin ingresos propios) y el patrimonio líquido es inferior a 18-24 meses de gastos familiares. La cobertura de riesgo es barata y el componente de ahorro secundario.

Seguro de retiro: domina cuando el objetivo es generar una renta vitalicia protegida contra longevidad y se valora el diferimiento impositivo. Funciona mejor para personas de 48 años o más con alta alícuota marginal actual.

Inversión directa: domina cuando el horizonte es largo (más de 15 años), se tiene disciplina para no tocar el capital y se busca maximizar el legado o la flexibilidad. Requiere tolerancia a la volatilidad y conocimiento básico de asset allocation.

La combinación más frecuente entre profesionales de entre 35 y 50 años que vemos en la práctica es: seguro de vida a término renovable por 10-15 años (cobertura de riesgo pura), un seguro de retiro por el 30-40 % del ahorro previsional (para aprovechar el beneficio fiscal) y el resto en una cartera diversificada gestionada directamente o a través de un FCI o asesor registrado.

Antes de tomar la decisión, conviene pedir la ilustración actuarial completa de al menos tres aseguradoras y compararla con el rendimiento histórico neto de una cartera benchmark similar (por ejemplo, 50 % BONAR/LETES dollar-linked + 30 % Merval + 20 % oro). La diferencia en el capital final a 20 años puede superar los 150 mil dólares fácilmente. Esa brecha no es un detalle: es la diferencia entre una jubilación confortable y una ajustada.

El mercado argentino de seguros sigue siendo poco transparente en la divulgación de costos implícitos y retornos netos. Quien no haga el ejercicio de desglosar prima de riesgo versus componente financiero estará, casi con seguridad, sobrepagando por una protección que podría replicarse de forma más eficiente separando las dos funciones: protección y ahorro.