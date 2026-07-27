Cómo calcular el capital necesario para complementar tu jubilación sin depender solo del Estado

Más allá de la fórmula mágica del 4%, en Argentina hay que ajustar por inflación crónica, brecha cambiaria y expectativas de vida. Una guía práctica para estimar cuánto necesitás ahorrar hoy.

La jubilación en Argentina nunca fue un tema sencillo. Entre la volatilidad del sistema previsional, las reformas recurrentes y la inflación que erosiona el poder adquisitivo, cada vez más personas buscan complementar el haber jubilatorio con un ahorro privado. Pero ¿cuánto capital hace falta realmente?

A diferencia de las guías que repiten la regla del 4 % importada de mercados desarrollados, aquí el ejercicio requiere incorporar variables locales: inflación esperada, tipo de cambio real, expectativa de vida creciente y costos médicos que suben más rápido que los precios generales. Este artículo propone un enfoque adaptado a la realidad argentina del 2026.

El punto de partida: definir el ingreso objetivo

Antes de hablar de capital, hay que saber qué ingreso mensual complementario se busca. Supongamos que querés cubrir el 40 % del último salario neto que tenés hoy. Si tu ingreso actual es de $1.200.000 mensuales, el objetivo podría ser unos $480.000 en pesos de hoy.

Pero atención: ese número debe proyectarse al momento de la jubilación. Si faltan 15 años, y asumís una inflación promedio anual del 45 % (conservador para los estándares recientes), ese mismo poder adquisitivo equivaldrá a más de $15 millones mensuales nominales en 2041. El cálculo se vuelve rápidamente intimidante.

Vale separar dos cosas: el monto nominal futuro y el monto en términos reales de hoy. Trabajar siempre en pesos constantes de hoy simplifica enormemente el análisis.

La regla adaptada: el multiplicador argentino

En Estados Unidos, la regla del 4 % sugiere que necesitás 25 veces tu gasto anual para retirar de forma segura. En Argentina, con inflación más alta y activos más volátiles, el multiplicador razonable suele estar entre 18 y 28 veces el gasto anual complementario, según el perfil de riesgo y la combinación de instrumentos.

¿Por qué el rango es tan amplio? Porque depende de tres factores clave:

La tasa real de retorno esperada de tu cartera después de inflación. La duración esperada de la jubilación (hoy un hombre de 65 años vive en promedio 18 años más; una mujer, 22 años, y la tendencia es al alza). La posibilidad de ajustar el retiro en años malos (el famoso “flexible withdrawal rate”).

Si asumís una tasa real anual del 3 % (mezcla de bonos CER, acciones locales y algo de dólar MEP), y querés que el capital dure 25 años, el multiplicador se acerca a 22. Es decir, para generar $480.000 mensuales complementarios (unos $5,76 millones anuales), necesitarías alrededor de $127 millones en pesos de hoy.

Incorporando la variable cambiaria

Un error frecuente es ignorar la brecha entre inflación y tipo de cambio. Muchos gastos relevantes en la jubilación (medicamentos importados, prepagas, viajes, tecnología) se mueven más cerca del dólar que del IPC oficial.

Por eso es útil hacer el ejercicio en dos escenarios: uno en pesos y otro “dolarizado”. Si convertís tu objetivo de gasto a dólares blue de hoy (supongamos $1 = $1.450), y asumís que querés mantener ese poder adquisitivo, el capital objetivo también debe protegerse contra la devaluación real.

Una cartera equilibrada suele incluir entre 30 % y 50 % en instrumentos atados al dólar (MEP, CCL, bonos soberanos en dólares o incluso crypto estables según el perfil). Esto eleva el capital necesario inicial porque los retornos reales en dólares son históricamente más bajos que en pesos, pero reduce la volatilidad del poder adquisitivo.

El impacto de la edad y el horizonte de ahorro

Cuanto antes empieces, menor es el capital final que necesitás acumular. Alguien de 35 años que ahorra consistentemente puede llegar al mismo objetivo con aportes mensuales mucho más bajos que alguien de 50.

Usando una simulación simplificada: para acumular $130 millones de hoy en 20 años con una tasa real compuesta del 4 % anual, se necesitan aportes mensuales de aproximadamente $280.000 (ajustados por inflación cada año). Si empezás a los 45, esa cifra se eleva a casi $550.000 mensuales.

El mensaje es claro: el tiempo es el activo más valioso en este cálculo. Cada año que postergás el inicio del ahorro sistemático aumenta exponencialmente el esfuerzo requerido.

Herramientas y supuestos que podés ajustar

Para hacer tu propio cálculo podés usar una hoja de cálculo sencilla con estas columnas: edad actual, edad de retiro, gasto mensual objetivo en pesos de hoy, inflación esperada, retorno real esperado de la cartera, expectativa de vida post-jubilación y porcentaje de cobertura que querés lograr.

Los supuestos más sensibles son:

Inflación promedio de los próximos 15-25 años (nadie sabe con certeza, pero entre 35 % y 55 % anual es un rango realista según ciclos históricos).

Retorno real de la cartera (3 % a 5 % es prudente; por encima de 6 % requiere asunción de riesgo alto y diversificación internacional).

Evolución del sistema previsional (¿el haber mínimo mantendrá el poder adquisitivo? La historia reciente sugiere que no de manera consistente).

El rol de los instrumentos disponibles en 2026

El menú local ha evolucionado. Hoy es posible armar carteras con:

Fondos comunes de inversión en pesos CER o linked.

Cedears para exposición a mercados globales.

Bonos soberanos en dólares y en pesos ajustados por CER.

Seguros de retiro y planes de ahorro previsional con ventajas fiscales limitadas.

Inmuebles, aunque su liquidez y costo de mantenimiento los hacen menos recomendables como único vehículo.

La clave no es elegir un solo instrumento “ganador”, sino construir una cartera que maximice la probabilidad de no quedarse sin capital antes de tiempo. Diversificar entre instrumentos atados a inflación, al dólar y con componente de renta variable es la estrategia que mejores resultados ha mostrado en backtesting histórico argentino.

Un matiz importante: los gastos no son lineales

La literatura internacional muestra que los gastos en los primeros años de jubilación suelen ser más altos (viajes, proyectos postergados) y luego se moderan, salvo en la etapa de mayores costos médicos (después de los 80). En Argentina este patrón se acentúa por el aumento del costo de la salud privada.

Por eso algunos planificadores sugieren calcular dos etapas: una de “jubilación activa” con mayor gasto y otra de “jubilación pasiva” con menor gasto pero mayor necesidad de cobertura médica. Esto puede reducir el capital total requerido entre un 10 % y 15 % respecto de asumir gasto constante.

Conclusión sobria

No existe un número mágico. Para un profesional de clase media que quiere complementar su jubilación con un ingreso equivalente al 40 % de su último salario, el capital objetivo suele ubicarse entre 18 y 26 veces el gasto anual complementario en pesos de hoy. Eso, según los números de hoy, puede oscilar entre $80 y $160 millones dependiendo de las variables personales.

Lo que sí existe es un método: definir el objetivo de ingreso en términos reales, elegir supuestos conservadores, empezar lo antes posible y revisar el plan cada dos años. Porque en Argentina la única certeza es que los supuestos cambiarán; la disciplina en el ahorro y la diversificación son las únicas variables bajo tu control.

El resto es administración de incertidumbre.