El plan de Milei para blindar al BCRA y limitar la emisión monetaria

El Gobierno avanza con reformas que buscan garantizar la autonomía del Banco Central y restringir el financiamiento discrecional del Tesoro. Un paso clave en la ortodoxia fiscal que promete Milei.

El oficialismo avanza con un paquete de reformas que apunta a blindar la autonomía del Banco Central y limitar el uso discrecional de fondos del organismo monetario. Se trata de una de las iniciativas más relevantes del plan económico de Javier Milei, cuyo objetivo explícito es impedir que el Gobierno financie el gasto público con emisión de pesos.

Desde la campaña, Milei ha repetido que la emisión monetaria es la causa raíz de la inflación crónica argentina. Ahora, en el terreno legislativo, busca traducir esa convicción en reglas institucionales duras. El proyecto incluye modificaciones a la Carta Orgánica del BCRA y a la Ley de Administración Financiera, con el fin de establecer límites cuantitativos y temporales al financiamiento del Tesoro.

¿Qué dice exactamente el borrador?

Según fuentes del Ministerio de Economía, el núcleo del paquete consiste en tres ejes. Primero, se busca elevar el grado de independencia del BCRA estableciendo que su presidente y vicepresidentes solo puedan ser removidos por “causa grave” y con aprobación de ambas cámaras del Congreso. Segundo, se prohíbe de manera explícita la compra de títulos del Tesoro en el mercado primario, salvo en situaciones de emergencia declaradas y con límites máximos equivalentes al 0,5% del PBI anual. Tercero, se incorpora una cláusula de “transparencia fiscal” que obliga al BCRA a publicar mensualmente el stock de adelantos transitorios y su impacto en la base monetaria.

Estos cambios no son menores. Históricamente, la Argentina ha sido un caso extremo de subordinación del Banco Central al Tesoro. Entre 2003 y 2023, los adelantos transitorios acumulados superaron en varios ejercicios el 2% del PBI anual, según series del propio BCRA. Esa práctica, combinada con la emisión para pagar intereses de Leliq, fue uno de los motores principales de la aceleración inflacionaria post-2019.

Lecciones de la experiencia comparada

El diseño se inspira en experiencias como la de Chile y Colombia, donde los bancos centrales gozan de alta autonomía y tienen prohibido financiar al fisco en el primario. También toma elementos del proyecto de “independencia reforzada” que intentó Mauricio Macri en 2018, aunque con modificaciones para endurecer aún más los candados.

Eduardo Levy Yeyati, uno de los economistas más citados en estos debates, ha señalado que la autonomía legal del BCRA es condición necesaria pero no suficiente: lo que realmente importa es la consistencia fiscal subyacente. Si el déficit primario no se reduce, cualquier regla institucional termina siendo sorteada por vías creativas (como la emisión indirecta a través de compras de dólares al Tesoro).

El propio equipo de Milei es consciente de este riesgo. Por eso el paquete viene acompañado de una meta de déficit primario cero para 2025 y una reducción gradual del stock de pasivos remunerados del BCRA. La idea es que, al achicar la brecha fiscal y el pasivo cuasi-fiscal al mismo tiempo, se reduzca la tentación —y la necesidad— de recurrir a la máquina de hacer billetes.

Los riesgos y los asteriscos

No todo es color de rosa. Una reforma de este tipo genera tensiones inmediatas. En primer lugar, porque el stock actual de Leliq y pases supera los 30 billones de pesos (alrededor de 5% del PBI). Reducir ese pasivo sin generar una corrida cambiaria requiere un manejo quirúrgico de la política monetaria y un nivel mínimo de reservas que hoy no existe.

En segundo lugar, porque una prohibición estricta de financiamiento al Tesoro obliga a un ajuste fiscal más rápido. Si el Congreso no aprueba recortes equivalentes en gasto, el Ejecutivo podría verse forzado a recurrir a mayor endeudamiento en pesos o a una licuación vía inflación, lo que entraría en contradicción con el propio objetivo de la reforma.

Por último, está el problema político. Modificar la Carta Orgánica del BCRA requiere mayoría simple en Diputados y senadores, pero cualquier cambio que sea percibido como “entrega de soberanía monetaria” puede generar resistencias incluso dentro de la coalición de gobierno. El peronismo ya adelantó que lo considerará “una entrega al FMI”.

El dato relevante

El dato que mejor resume la magnitud del desafío es el siguiente: desde 2010, la emisión monetaria neta por financiamiento al Tesoro promedió el 2,8% del PBI anual (CEMLA y BCRA). Para que la reforma sea creíble, ese número tiene que acercarse a cero de manera sostenible. No en un trimestre, sino como promedio de un ciclo económico completo.

Antes de sacar conclusiones apresuradas, vale separar dos cosas. Por un lado, la necesidad técnica de terminar con la dominancia fiscal sobre la política monetaria. Por el otro, la viabilidad política y económica de hacerlo en un país con historia de incumplimiento y alta indexación.

El plan de Milei apunta al corazón de uno de los problemas estructurales de la economía argentina. Si logra convertir estas ideas en ley y, sobre todo, si logra sostenerlas en el tiempo, estaremos ante un cambio de régimen institucional de primera magnitud. Si fracasa, será una reforma más en el largo cementerio de buenas intenciones macroeconómicas del país.

Lo importante no es tanto el anuncio, sino si el ajuste fiscal que lo respalda es real y creíble. Sin eso, cualquier blindaje legal al BCRA corre el riesgo de convertirse en letra muerta.