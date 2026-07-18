El plan para reactivar La Láctea: nuevos dueños y millones en inversiones para Santa Fe

Tras su venta, la icónica empresa láctea de la provincia retoma la producción con un ambicioso plan de inversión. Su reactivación es vital para la economía de toda una comunidad local.

La reactivación de La Láctea, una de las empresas lácteas más emblemáticas de Santa Fe, marca un punto de inflexión para una comunidad que depende en gran medida de su actividad. Tras su venta reciente, los nuevos dueños han presentado un plan de relanzamiento que incluye la inmediata puesta en marcha de la producción y compromisos de inversión por varios millones de dólares en los próximos años.

El caso de La Láctea no es aislado en la historia industrial argentina. Empresas que parecían condenadas al cierre han encontrado segundas vidas bajo nueva gestión, especialmente cuando se alinean factores como la demanda interna, el acceso a financiamiento y una estrategia clara de reconversión. En este sentido, el precedente más útil para pensar esto es el de varias procesadoras de alimentos en el interior que, tras quiebras o ventas forzadas, lograron revertir su trayectoria con inyecciones de capital focalizadas.

Según los detalles del plan, los nuevos propietarios prevén invertir inicialmente en la modernización de la planta, la incorporación de tecnología para mejorar la eficiencia productiva y la ampliación de la capacidad de procesamiento. Fuentes cercanas a la operación estiman que el desembolso total podría superar los 15 millones de dólares en los próximos tres años, con foco en logística, capacitación de personal y apertura de nuevos canales de comercialización tanto en el mercado interno como en exportaciones regionales.

La importancia de esta reactivación trasciende los números de la propia compañía. En una localidad donde La Láctea era uno de los principales empleadores, su paralización había generado un efecto dominó: caída en el consumo local, dificultades para proveedores tamberos y una sensación general de estancamiento económico. Su vuelta a producir no solo genera empleo directo, sino que actúa como ancla para toda la cadena de valor láctea de la zona, un sector que en Santa Fe representa una porción significativa de la actividad agroindustrial.

Desde una perspectiva comparada, la experiencia de reconversiones similares en Uruguay y Nueva Zelanda muestra que el éxito depende de tres variables clave: acceso a leche de calidad a precios competitivos, inversión sostenida en productividad y una estrategia comercial que no dependa exclusivamente del mercado doméstico volátil. Los nuevos dueños parecen conscientes de estos desafíos y han mencionado la posibilidad de alianzas con cooperativas locales y programas de asistencia técnica.

El contexto macro no es indiferente. Con una inflación que, aunque en descenso, sigue presionando los costos operativos y un tipo de cambio que afecta la importación de insumos, la empresa deberá navegar un escenario de costos crecientes y demanda interna aún deprimida. Aquí aparece la relevancia de las futuras inversiones: no solo en equipamiento, sino en diversificación de productos hacia nichos de mayor valor agregado, como lácteos funcionales o productos listos para exportar a Brasil y otros socios del Mercosur.

Conviene mirar esto en perspectiva histórica. La industria láctea argentina vivió un boom en los 90, una fuerte consolidación tras la crisis de 2001-2002 y luego ciclos de expansión y contracción ligados al precio internacional de la leche en polvo. La Láctea, como muchas otras, sufrió los vaivenes de ese ciclo. Su venta y relanzamiento actual podrían marcar el comienzo de un nuevo capítulo si se logra romper con la histéresis típica de las empresas en crisis: la pérdida de know-how, de mercados y de confianza de los stakeholders.

Para la comunidad de Santa Fe involucrada, el plan representa más que una operación empresarial. Es una apuesta a la continuidad de un modo de vida ligado al campo y a la industria. Los nuevos dueños han señalado que la prioridad inicial será recontratar parte del personal calificado que quedó en stand-by y restablecer la cadena de suministro con productores locales. Si el plan se cumple, en 2026 la planta podría operar a un nivel cercano al 70% de su capacidad histórica.

La pregunta que vale la pena hacerse es si esta reactivación se sostiene solo con capital fresco o si requiere también un marco de políticas públicas más amigable con la inversión industrial de largo plazo. Por ahora, el foco está en la ejecución privada. El mercado observará con atención los primeros balances y si las inversiones anunciadas se materializan en tiempo y forma.

Lo interesante no es tanto el anuncio de la venta, sino la capacidad real de los nuevos actores para revertir una trayectoria que parecía irreversible. En un país donde las historias de recuperación industrial son escasas, La Láctea se convierte en un caso testigo.