Euro oficial y euro blue: a cuánto cotizan este martes 30 de junio

El euro oficial cerró en $1.285 para la compra y $1.345 para la venta en el mercado regulado. El euro blue, en tanto, se ubicó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta. Panorama completo del tipo de cambio en un día sin grandes novedades en la plaza local.

El euro mantuvo este martes 30 de junio una cotización estable tanto en el mercado oficial como en el paralelo, en una jornada sin grandes movimientos en los tipos de cambio ni anuncios relevantes del Banco Central.

Según los datos relevados al cierre de los principales operadores, el euro oficial se ubicó en $1.285 para la compra y $1.345 para la venta. Se trata de valores prácticamente idénticos a los registrados en la rueda anterior, lo que refleja la relativa calma que atraviesa el segmento regulado tras las últimas intervenciones del BCRA.

En el mercado informal, el euro blue operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta. La brecha con el oficial se mantiene en torno al 8,5%, un nivel moderado en comparación con los picos observados a lo largo de 2024 y principios de 2025. Este spread reducido indica que la demanda de cobertura en moneda europea no está presionando fuertemente el paralelo en este momento.

¿Por qué sigue el euro en el radar de los argentinos?

Más allá de su uso para turismo o ahorro en divisas fuertes, el euro funciona como un termómetro complementario del dólar. En contextos de alta inflación y restricciones cambiarias, muchos ahorristas diversifican su portafolio entre ambas monedas. La cotización del euro blue suele seguir de cerca la del dólar blue, aunque con menor volumen operado.

Desde una perspectiva comparada, la estabilidad actual contrasta con lo vivido entre 2022 y 2023, cuando la brecha entre oficial y paralelo superaba el 80% en varios tramos. Ese diferencial generaba distorsiones significativas en precios relativos y decisiones de inversión. Hoy el panorama es otro, aunque las restricciones al acceso al dólar oficial siguen vigentes para personas y empresas.

Contexto global que influye

La moneda europea viene de un trimestre volátil. La decisión del Banco Central Europeo de mantener tasas en niveles restrictivos, combinada con la incertidumbre política en Francia y Alemania, generó movimientos en los pares EUR/USD. Sin embargo, esos vaivenes externos no se trasladaron de manera significativa al mercado local, donde el tipo de cambio está más condicionado por la oferta y demanda de divisas que por el valor internacional del euro.

En Washington, el FMI sigue monitoreando de cerca la evolución de las reservas netas argentinas. Cualquier relajación adicional de las restricciones cambiarias —un tema que aparece recurrentemente en las conversaciones técnicas— podría impactar tanto en la cotización oficial como en la percepción de riesgo del euro blue.

Recomendación para el inversor

Para quienes operan en el mercado de cambios, la clave sigue siendo monitorear la brecha y el volumen de intervención del BCRA. Cuando el spread entre oficial y blue se comprime por debajo del 10%, suele ser señal de que el Central está logrando absorber parte de la demanda con ventas de reservas. En sentido contrario, una ampliación rápida de la brecha suele anticipar tensiones en la plaza.

Por ahora, tanto el euro oficial como el euro blue muestran una tendencia lateral. Quienes necesiten euros para viajes o pagos al exterior tienen una ventana relativamente predecible, aunque siempre con la advertencia de que la política cambiaria puede modificarse con poco aviso.

El dato del día confirma que, al menos en el corto plazo, no hay señales de presión alcista fuerte sobre la moneda europea en ninguna de sus versiones locales.