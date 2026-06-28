Ganancias: cómo verificar si ARCA puede abrirte una inspección por años anteriores a 2025

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mantiene facultades para fiscalizar períodos anteriores. Conocé los plazos de prescripción, los supuestos de interrupción y cómo chequear si tu declaración de Ganancias 2024 puede generar una inspección retroactiva.

La reciente modificación en el impuesto a las Ganancias ha generado dudas entre los contribuyentes. Muchos se preguntan si una declaración más agresiva en 2025 podría abrir la puerta a revisiones de ejercicios anteriores. La respuesta técnica es que sí, bajo ciertas condiciones. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) conserva amplias facultades de verificación y fiscalización que no se limitan al ejercicio en curso.

Plazos de prescripción: la regla general

En materia de Ganancias, el plazo de prescripción es de cinco años contados desde la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada. Para un contribuyente que presentó su DDJJ de Ganancias 2024 en junio de 2025, la AFIP tendría hasta junio de 2030 para iniciar una inspección formal sobre ese período. Esto significa que los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 siguen estando dentro del alcance posible de una verificación en 2025.

Sin embargo, este plazo se interrumpe y vuelve a correr por cinco años más en varios supuestos previstos en la Ley de Procedimiento Tributario (18.820). Los más relevantes son:

La interposición de un recurso administrativo o judicial.

La notificación de una determinación de oficio.

La comisión de infracciones graves (como omisión de más del 10% del gravamen).

La presentación de una rectificativa voluntaria fuera de término.

¿Qué puede disparar una inspección retroactiva?

Según la normativa vigente, ARCA (el sistema de fiscalización inteligente de la AFIP) cruza datos de múltiples fuentes: bancos, tarjetas de crédito, inmobiliarias, escribanías, registros automotores y hasta movimientos en el exterior vía BCRA. Si detecta inconsistencias entre lo declarado en Ganancias 2025 y el historial de los últimos cinco años, puede activar un análisis retrospectivo.

Los casos más frecuentes que disparan alertas son:

Incrementos patrimoniales no justificados (artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias).

Diferencias entre ingresos bancarios y lo declarado en DDJJ anteriores.

Compra de bienes de alto valor sin respaldo de ingresos declarados en ejercicios previos.

Rectificativas de Ganancias 2025 que modifiquen sustancialmente el resultado de períodos pasados (por ejemplo, por cambios en deducciones o amortizaciones).

Cómo verificar tu exposición

Existen tres pasos prácticos que todo contribuyente puede realizar para estimar su riesgo:

Consultar el estado de deudas y fiscalizaciones en el portal de AFIP con CUIT y clave fiscal nivel 3. Allí aparece si hay “fiscalizaciones en curso” o “determinaciones pendientes” para cada ejercicio. Revisar el “Historial de Presentaciones” de los últimos seis años. Cualquier rectificativa voluntaria de ejercicios anteriores genera automáticamente una alerta en ARCA. Analizar el “Informe de Movimientos Financieros” disponible en el servicio “Consulta de Movimientos Bancarios”. Si los saldos bancarios acumulados no se corresponden con las declaraciones juradas presentadas entre 2020 y 2024, existe riesgo concreto de ajuste por enriquecimiento no justificado.

El rol de las rectificativas y la “buena fe”

Presentar una rectificativa voluntaria antes de que la AFIP inicie acciones suele ser interpretado como acto de buena fe y evita multas agravadas. Sin embargo, si la rectificativa de 2025 implica reconocer omisiones graves en 2022 o 2023, el fisco puede igualmente iniciar una fiscalización sobre esos años invocando la interrupción de la prescripción.

Desde el punto de vista práctico, los inspectores suelen priorizar contribuyentes con patrimonios superiores a $150 millones o con movimientos financieros anuales por encima de los $80 millones. No es una regla escrita, pero sí un criterio operativo que se repite en las fiscalizaciones de los últimos dos años.

Recomendación final

Antes de modificar sustancialmente tu declaración de Ganancias 2025, conviene realizar un análisis retrospectivo de los últimos cinco ejercicios con un contador especializado. El costo de una revisión preventiva suele ser muy inferior al de una determinación de oficio con intereses y multas. Recordá que la prescripción no es automática: debe ser invocada por el contribuyente y puede ser rechazada por el juez si existen indicios de fraude.

En un contexto donde ARCA procesa millones de cruces diarios, la transparencia y la consistencia entre años siguen siendo la mejor estrategia de defensa.