Cómo funciona el seguro de depósitos en Argentina: límites, coberturas y excepciones clave

El seguro de depósitos protege las cuentas y plazos fijos de los ahorristas hasta un tope determinado. Conocé exactamente qué cubre, qué montos aplica en 2026 y qué depósitos quedan excluidos.

El sistema financiero argentino cuenta desde hace más de dos décadas con un mecanismo de protección explícita para los ahorristas: el Seguro de Depósitos. Administrado por SEDESA, este instrumento busca evitar corridas bancarias y preservar la confianza en momentos de tensión. Sin embargo, su alcance no es ilimitado ni universal. Entender sus contornos resulta fundamental para cualquier persona que mantenga dinero en el sistema.

A diferencia de lo que ocurre en varios países desarrollados, donde el techo de cobertura se actualiza con relativa frecuencia y se expresa en moneda local equivalente a un valor en dólares, en Argentina el límite se fija en pesos y se ajusta por decisión del Banco Central. En septiembre de 2026, el seguro cubre hasta 30 millones de pesos por persona y por entidad financiera. Este monto abarca tanto las cuentas a la vista y cajas de ahorro como los depósitos a plazo fijo, siempre que estén denominados en pesos.

Los depósitos en dólares también están protegidos, pero con una particularidad relevante: el límite se calcula convirtiendo el saldo a pesos al tipo de cambio oficial del día en que se produzca el evento de resolución bancaria. Esa conversión puede generar sorpresas si el dólar sufre un salto abrupto entre el momento del depósito y el eventual default de la entidad. Por eso, quienes mantienen montos elevados en moneda extranjera suelen distribuirlos entre varias entidades para multiplicar la cobertura.

No todos los saldos bancarios entran dentro del paraguas protector. Quedan excluidos los depósitos de personas jurídicas vinculadas al banco (accionistas, directores y sus familiares en ciertos grados), los depósitos a tasas de interés significativamente superiores a las de mercado (los llamados “depósitos mayoristas”), y las obligaciones subordinadas o títulos de deuda emitidos por la entidad. Tampoco están cubiertos los saldos que superen el límite por persona y entidad, aunque en caso de liquidación el ahorrista pasa a ser acreedor quirografario por el excedente.

Un aspecto poco comentado es el tratamiento de los saldos en custodia o fideicomisos. Cuando una persona actúa como fiduciante o beneficiario de un fideicomiso financiero, el seguro se aplica de manera separada siempre que la titularidad esté claramente identificada. Lo mismo ocurre con las cuentas mancomunadas: cada cotitular cuenta con su propio límite de 30 millones de pesos, siempre que el banco tenga registrada de forma inequívoca la titularidad de cada uno.

Desde la perspectiva comparada, el límite argentino resulta modesto si se lo mide en dólares corrientes. Equivale aproximadamente a 25.000 dólares al tipo de cambio oficial y a menos de 15.000 dólares al tipo de cambio libre. Eso contrasta con el esquema de Estados Unidos, donde la FDIC protege hasta 250.000 dólares por depositante y banco, o con el Fondo de Garantía de Depósitos europeo, que en la mayoría de los países miembros cubre 100.000 euros. La diferencia no es casual: refleja tanto el menor tamaño relativo del sistema financiero local como la mayor volatilidad macroeconómica que históricamente ha caracterizado a la Argentina.

La actualización del límite no sigue una fórmula automática. El BCRA lo revisa periódicamente considerando la evolución de los depósitos promedio, la inflación acumulada y el nivel de capitalización del Fondo de Garantía. En los últimos años, los ajustes se produjeron con rezago respecto a la inflación, lo que en la práctica redujo el poder de compra del monto protegido. Quienes mantienen saldos superiores al techo suelen optar por diversificar entre bancos o complementar la protección con otros instrumentos como seguros de caución o fondos comunes de inversión que no forman parte del balance bancario.

En caso de intervención o liquidación de una entidad, SEDESA debe pagar el seguro en un plazo máximo de 30 días corridos. El pago se realiza en la misma moneda del depósito (pesos o dólares según corresponda) y hasta el límite vigente. El mecanismo de resolución suele implicar la transferencia de los depósitos protegidos a otra entidad sana, de modo que el ahorrista no necesariamente pierde el acceso a su dinero de manera inmediata.

Más allá del límite numérico, el verdadero valor del seguro radica en su efecto disuasivo. Su existencia reduce el incentivo a retirar depósitos ante rumores, lo que a su vez fortalece la estabilidad del sistema. Sin embargo, esa estabilidad depende de que el fondo cuente con recursos suficientes y de que los mecanismos de supervisión bancaria sean efectivos. Cuando la confianza se pierde de manera generalizada, incluso los mejores diseños institucionales pueden resultar insuficientes, como lo demostró la experiencia de 2001.

Para el ahorrista común, la recomendación práctica es simple pero no siempre seguida: no concentrar más de 30 millones de pesos (o su equivalente en dólares) en una sola entidad. Quienes superan ese umbral deben diversificar. Además, conviene verificar que el banco esté autorizado por el BCRA y que figure en la lista de entidades adheridas al seguro, aunque en la práctica la adhesión es obligatoria para todos los bancos comerciales.

El seguro de depósitos no sustituye una política macroeconómica responsable ni una supervisión bancaria rigurosa, pero constituye una pieza indispensable del andamiaje institucional. Conocer sus alcances y limitaciones permite tomar decisiones más informadas y contribuye a que el sistema financiero cumpla su rol de intermediación sin generar riesgos innecesarios para los ahorristas.