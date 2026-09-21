Cómo elegir la categoría de monotributo y qué pasa si superás los límites

Elegir la categoría correcta de monotributo es clave para evitar multas y recategorizaciones forzadas. Repasamos los criterios actualizados para 2026, cómo calcular tu facturación real y las consecuencias prácticas de exceder los topes.

Elegir la categoría de monotributo no es un trámite que se hace una vez y se olvida. Es una decisión que se revisa todos los años y que puede terminar costándote dinero o complicaciones con AFIP si no se hace con los números claros.

En un escenario donde los topes se ajustan anualmente por la evolución de los salarios, muchos monotributistas terminan navegando entre categorías sin entender del todo cómo impacta eso en sus costos reales y en su planificación financiera. Vamos a desglosar los criterios prácticos para elegir bien y, sobre todo, qué sucede cuando la facturación se escapa del límite que declaraste.

Los parámetros que realmente importan en 2026

La AFIP define la categoría por tres variables principales: facturación anual, superficie afectada a la actividad y cantidad de empleados. Para la mayoría de los servicios y profesiones liberales, el factor decisivo suele ser la facturación. Sin embargo, si tenés un local o consultorio, la superficie también entra en la ecuación y puede empujarte a una categoría superior aunque tus ingresos sean moderados.

Los topes de facturación se actualizan cada año. En 2026, la categoría más baja (A) permite hasta $3.200.000 anuales aproximadamente, mientras que la máxima para servicios (H) ronda los $18.500.000. Estos números son orientativos y conviene verificarlos en el portal de AFIP antes de tomar cualquier decisión, porque el ajuste final se publica en marzo o abril de cada año.

Cómo elegir la categoría correcta desde el principio

El error más frecuente es elegir la categoría según lo que uno factura hoy, sin proyectar los próximos 12 meses. Lo recomendable es tomar los últimos seis meses de facturación, anualizarlos y agregar un colchón del 15-20% por crecimiento esperado. Si ese número cae cerca del límite de una categoría, es mejor subir un escalón y pagar un poco más de cuota mensual a cambio de evitar una recategorización forzada a mitad de año.

También es clave mirar el impuesto integrado versus el IVA y Ganancias que pagarías en régimen general. Para facturaciones que se acercan a los $15 millones anuales, muchas veces conviene evaluar seriamente el pase a responsable inscripto. El monotributo deja de ser conveniente cuando el ahorro de trámites no compensa el costo de oportunidad de no poder deducir gastos ni recuperar IVA.

Otro punto que suele pasarse por alto es la superficie. Si alquilás 45 m² para tu estudio o taller, ya estás en categoría C o superior aunque factures poco. Ese dato se declara una sola vez pero se cruza permanentemente con las compras de insumos y los movimientos bancarios.

Qué pasa exactamente cuando superás el tope

Si durante el año tu facturación acumulada supera el límite de tu categoría, entran en juego dos mecanismos: la recategorización de oficio y el pago de diferencia de impuesto.

La recategorización se activa automáticamente cuando AFIP detecta el excedente a través de tus facturas electrónicas. En ese caso, te suben de categoría con efecto retroactivo al primer día del cuatrimestre en que se produjo el exceso. Eso significa que tendrás que pagar la diferencia de cuota de los meses anteriores más intereses y, eventualmente, una multa por omisión.

Si el excedente es menor al 25% del tope de tu categoría, podés solicitar que te mantengan en la misma por el resto del año. Esta opción, conocida como “exclusión parcial”, evita la recategorización inmediata pero no elimina la obligación de pagar el impuesto integrado que corresponde al excedente.

Cuando el exceso supera el 25%, la recategorización es obligatoria y, si además superás el tope máximo del monotributo (categoría K para ventas o H para servicios), quedás automáticamente excluido del régimen. En ese caso, pasás a responsable inscripto con todos los deberes formales que eso implica: balance anual, IVA mensual, Ganancias, etc.

El costo real de pasarte de categoría

Supongamos que estás en categoría D (servicios) con una cuota de $45.000 mensuales y terminás facturando lo que corresponde a categoría F. La diferencia no es solo los $25.000 extra por mes. Hay que sumar el retroactivo, posibles multas y el hecho de que perdés la simplicidad que te había llevado a elegir monotributo en primer lugar.

Además, una vez excluido, volver al monotributo no es inmediato. Tenés que esperar al año siguiente y demostrar que cumplís nuevamente los requisitos. Mientras tanto, el cambio de régimen suele generar costos contables extras y un período de adaptación complicado para alguien que lleva años con el esquema simplificado.

Estrategias para no quedarte afuera por error

Llevar un registro mensual de facturación es básico. No confíes solo en la app de AFIP; armate tu propia planilla con proyección de los próximos cuatrimestres. Si ves que en septiembre ya estás al 70% del tope anual, es momento de evaluar si subís de categoría o si empezás a derivar parte de la facturación a una sociedad o a otro contribuyente.

También es útil revisar anualmente con un contador si te conviene seguir en monotributo o migrar a responsable inscripto con algún esquema de facturación que te permita deducir más gastos. La decisión no es solo tributaria: afecta tu capacidad de crecer, tomar crédito y hasta la imagen ante clientes corporativos que prefieren trabajar con responsables inscriptos.

Por último, recordá que los alquileres, las compras con tarjeta y los movimientos bancarios son datos cruzados por AFIP. Declarar una categoría baja cuando tu nivel de actividad real es superior no solo es riesgoso, sino que termina siendo más caro en el mediano plazo.

Elegir bien la categoría de monotributo es, en definitiva, una combinación de proyección, conocimiento de los topes vigentes y honestidad con uno mismo sobre cuánto se está facturando realmente. Hacerlo correctamente te permite dormir tranquilo; equivocarte puede transformar un esquema sencillo en un dolor de cabeza que dura años.