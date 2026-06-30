JPMorgan recomienda dos bancos argentinos: qué riesgos y oportunidades hay que evaluar

El banco de inversión ve valor en el sector financiero local tras la corrección reciente. Analizamos las dos entidades destacadas y los factores clave que un inversor debe considerar antes de entrar.

El gigante JPMorgan publicó esta semana un reporte en el que recomienda posicionarse en dos bancos argentinos tras la corrección que sufrió el sector en las últimas semanas. Para el banco de inversión, el ajuste de precios creó una oportunidad en entidades que muestran fundamentos sólidos y que podrían beneficiarse de la normalización macroeconómica que se viene gestando.

¿Qué bancos recomienda JPMorgan?

Según el informe al que accedimos, las dos entidades que destacan son Grupo Supervielle (SUPV) y Banco Macro (BMA). Ambas cotizan en el NYSE a través de ADRs y también en el mercado local. JPMorgan argumenta que, luego de la fuerte caída registrada en abril y mayo, los múltiplos a los que se negocian quedaron atractivos respecto de su capacidad de generar ganancias en un escenario de tasas reales positivas y crédito en recuperación.

Por qué el sector financiero argentino volvió al radar

El contexto que explica esta recomendación es claro: después de un 2024 en el que los bancos locales fueron de los grandes ganadores del rally post-elecciones, el sector sufrió una corrección de entre 25% y 35% en dólares desde los máximos. Esa baja se dio en paralelo con una licuación de los pasivos remunerados del BCRA y una estabilización de los depósitos en pesos.

Desde la lente del inversor retail sofisticado, conviene separar dos cosas: la narrativa macro que empuja al sector y los números concretos de cada entidad.

Los números que miran en JPMorgan

Para Supervielle, el banco destaca su exposición al segmento pyme, una gestión de riesgo crediticio que mejoró notablemente desde 2020 y un ratio de eficiencia que quedó entre los mejores del sistema. En el caso de Banco Macro, el foco está puesto en su fuerte posición de liquidez, una base de depósitos más estable y una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) que, según las proyecciones del banco de inversión, podría superar el 20% anualizado en 2026 si la economía entra en una fase de crecimiento sostenido.

Qué tener en cuenta antes de seguir la recomendación

Primero, el riesgo regulatorio sigue siendo dominante en Argentina. Cualquier cambio en las normas del BCRA sobre tasas, encajes o crédito puede modificar el panorama de rentabilidad de un día para el otro. Segundo, la valuación. Aunque los múltiplos bajaron, siguen siendo más altos que los de bancos brasileños o mexicanos en términos de P/B (precio sobre valor libro).

Tercero, el horizonte temporal. Si tu cartera necesita liquidez en los próximos 12 meses, la volatilidad cambiaria y política puede generar drawdowns importantes. JPMorgan proyecta upside de entre 35% y 55% en 12-18 meses, pero esos números vienen con asteriscos grandes.

El ángulo del inversor concreto

Pongamos números. Supongamos que tenés $80 millones para destinar a acciones. Una posición del 4-6% en el sector bancario argentino a través de ADRs o CEDEARs implica entre $3,2 y $4,8 millones. Esa exposición te da diversificación dentro de la renta variable local pero no te salva si el dólar blue vuelve a dispararse o si el Congreso frena alguna reforma clave.

Además, conviene mirar el volumen operado. Tanto SUPV como BMA tienen liquidez razonable en el mercado local, pero en días de estrés el spread se ensancha rápido. Usar órdenes limitadas y no entrar de un saque sigue siendo la mejor práctica.

Riesgos que no están en el título del reporte

El informe de JPMorgan es claro en señalar que su visión positiva depende de que la inflación siga bajando y que el BCRA mantenga una política de tasas reales positivas. Si el gobierno acelera la salida del cepo antes de que las cuentas públicas estén consolidadas, el salto cambiario podría afectar los balances bancarios por el lado de los depósitos en dólares y la cartera de créditos.

Otro punto poco mencionado es el conflicto de intereses clásico: JPMorgan actúa como market maker de los ADRs de estos bancos y, en algunos casos, ha participado en emisiones de deuda de las mismas entidades. No es que invalide el análisis, pero conviene tenerlo presente a la hora de decidir.

Alternativas dentro del sector

Si la recomendación de JPMorgan te genera ruido, el sector ofrece otras opciones. Banco Galicia (GGAL) sigue siendo el de mayor market cap y liquidez, aunque su valuación es más exigente. Banco BBVA también aparece en varios reportes locales con buenos números de morosidad y crecimiento de cartera. Diversificar entre tres o cuatro nombres suele ser más prudente que concentrarse solo en las dos que recomienda un solo banco de inversión.

Conclusión operativa

La recomendación de JPMorgan es un dato más, no una orden de compra. Sirve para validar que el sector bancario argentino, después de la corrección, volvió a estar en el radar de los grandes jugadores globales. Pero la pregunta útil sigue siendo la misma: ¿cuánta volatilidad estoy dispuesto a tolerar por la chance de capturar esa recuperación?

Mirar los balances del primer trimestre, seguir la evolución de los depósitos a plazo y tener siempre un stop loss mental (o real) siguen siendo las mejores defensas para quien decida entrar. Como siempre en la Argentina, el riesgo no está solo en los números, sino en cómo cambia el marco regulatorio y político de una semana a la otra.