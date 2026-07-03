La nueva trampa de la industria textil: producir menos sale más caro

Con las fábricas operando a menos de la mitad de su capacidad instalada, la pérdida de escala eleva los costos fijos por unidad y complica la competitividad del sector textil argentino.

La industria textil argentina atraviesa un punto crítico que pocos anticiparon con claridad. No solo cae la demanda y se contrae la producción: ahora, producir menos también sale más caro. Según datos que circulan en la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y la Textil (CIAI), el sector opera en promedio por debajo del 45% de su capacidad instalada. Esa caída de escala transforma los costos fijos en una carga cada vez más pesada por prenda fabricada.

El mecanismo es conocido en cualquier manual de costos industriales, pero en la práctica argentina se vuelve especialmente doloroso. Una planta que produce la mitad de lo que diseñó tiene que repartir sus gastos de alquiler, energía, mantenimiento de maquinaria y salarios de personal clave entre muchas menos unidades. El resultado es un aumento del costo unitario que puede llegar al 25-35% según el tamaño de la empresa y la intensidad de capital de cada línea de producción.

"Estamos en una trampa de costos descendentes invertida", explica un gerente de una mediana empresa del cordón industrial del Gran Buenos Aires que pidió no ser identificado. "Antes, si producías más, el costo bajaba. Ahora, como producís menos, el costo sube. Y no podés trasladarlo al precio porque el consumo está deprimido".

Los números del INDEC confirman la tendencia. En los primeros cuatro meses del año la producción industrial textil cayó 18,7% interanual, mientras que las ventas en shoppings y comercios minoristas de indumentaria muestran contracción real cercana al 25%. El círculo se cierra: menos ventas, menos producción, costos unitarios más altos, precios que no se pueden ajustar y márgenes que se evaporan.

El peso de los costos fijos en una economía con inflación crónica

En un contexto de alta inflación, los costos fijos no solo son altos; además se indexan rápido. Alquileres, tarifas energéticas y sueldos del personal administrativo se actualizan mensualmente o trimestralmente, mientras que la producción no acompaña. El sector estima que entre 55% y 65% de los costos totales son fijos o semifijos en una planta textil típica. Eso explica por qué la caída de escala pega tan fuerte.

Un estudio interno de la CIAI al que accedimos muestra que, para una fábrica de remeras de algodón de tamaño medio, el costo de fabricación por unidad pasó de $4.800 a $6.300 entre diciembre y abril solo por la pérdida de escala, sin contar el aumento de insumos. En dólares al tipo de cambio oficial, eso equivale a un salto de casi 25%. El precio de venta en góndola, sin embargo, no pudo subir en la misma proporción porque el poder de compra del salario real sigue deteriorado.

Comparación con otros ciclos

Esto no es la primera vez que la industria textil argentina enfrenta una contracción. Durante la recesión de 2014-2016 y nuevamente en 2018-2019 se vio un fenómeno parecido, aunque de menor intensidad. Lo novedoso de este ciclo es la combinación de recesión profunda con tasas de interés reales positivas y un crédito prácticamente inexistente para capital de trabajo. Las empresas no pueden endeudarse para sostener stocks ni producción, lo que acelera la caída de escala.

Brasil, con un mercado interno mucho más grande y una moneda más competitiva, mantiene niveles de utilización de capacidad textil por encima del 65% incluso en fases recesivas. La diferencia de escala es notoria: mientras una fábrica brasileña promedio produce 120.000 prendas por mes, su par argentina ronda las 45.000. Esa brecha se amplifica en los costos logísticos y de materia prima.

¿Hay salida?

El sector reclama tres medidas concretas: acceso a financiamiento a tasas reales cercanas a cero para capital de trabajo, una revisión de las alícuotas de energía y gas para industrias electrointensivas, y un acuerdo de competitividad que permita importar insumos sin aranceles cuando no haya producción local competitiva. Ninguna de estas demandas parece tener eco inmediato en el equipo económico.

Mientras tanto, las empresas responden como pueden. Algunas cierran turnos enteros, otras despiden personal calificado (lo que agrava el problema de productividad futura) y un grupo reducido está virando hacia producciones de muy bajo volumen pero alto margen, como indumentaria premium o uniformes corporativos. Ninguna de estas estrategias resuelve el problema estructural de escala.

La paradoja es cruel: en una economía que necesita desesperadamente generar empleo formal y sustituir importaciones, la industria textil —una de las más intensivas en mano de obra— se encuentra atrapada en una dinámica donde achicar es cada vez más caro. Hasta que la demanda no repunte de manera sostenida o se generen condiciones para recuperar escala, el sector seguirá sangrando. Y cada mes que pasa, el umbral de rentabilidad se aleja un poco más.