Mesa Política define hoja de ruta del Presupuesto 2027 con foco en superávit y negociaciones provinciales

El oficialismo reactiva la discusión interna sin la presencia de Milei ni Caputo. El Ejecutivo mantiene la prioridad del equilibrio fiscal mientras el Congreso abre debates paralelos sobre reforma electoral y endeudamiento familiar.

La Mesa Política se reúne este martes para comenzar a delinear la hoja de ruta del Presupuesto 2027 antes de su envío formal al Congreso. En un contexto de superávit fiscal consolidado pero frágil, el Ejecutivo mantiene como prioridad la contención del gasto y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La ausencia de Javier Milei y Luis Caputo en la reunión marca un perfil técnico y de gestión que busca evitar que la discusión se politice prematuramente. s del oficialismo indican que el énfasis estará puesto en preservar el superávit primario y en avanzar en la negociación con las provincias, que ya anticipan reclamos por coparticipación y transferencias discrecionales.

Desde el punto de vista macro, el Presupuesto 2027 llega en un momento clave. El superávit fiscal de 2026 se logró principalmente por licuación de gasto en términos reales y por ingresos extraordinarios, pero la sostenibilidad de ese resultado depende de cómo se proyecten las variables para el año próximo. El equipo económico busca anclar las expectativas de los mercados y evitar que el debate presupuestario se convierta en un canal de emisión de señales contradictorias.

El escenario de negociación con las provincias es central. Varias gobernaciones, especialmente del norte y del centro del país, presionan por una mayor participación en los recursos coparticipables. El Gobierno intentará cerrar acuerdos que mantengan el control del gasto agregado sin generar tensiones que terminen en juicios ante la Corte o en bloqueos legislativos.

Paralelamente, el Congreso reactivó discusiones sobre reforma electoral y proyectos vinculados al endeudamiento familiar. Estos temas, aunque no forman parte directa del Presupuesto, condicionan el clima de negociación. Una reforma electoral que modifique las reglas de financiamiento de campañas o los plazos de publicidad podría alterar los incentivos de los legisladores al momento de votar iniciativas fiscales.

Desde una perspectiva institucional, el Presupuesto 2027 representa una prueba de fuego para la capacidad del oficialismo de construir mayorías en un Congreso fragmentado. La experiencia de 2026 mostró que, sin acuerdos previos con bloques provinciales y opositores dialoguistas, el trámite legislativo puede extenderse y generar ruido en los mercados.

El dato relevante acá es que el Ejecutivo llega a esta discusión con un superávit ya alcanzado, lo que le otorga algo de margen político. Sin embargo, el desafío no es solo mantener el número en 2027, sino hacerlo compatible con una economía que necesita recuperar crecimiento sin volver a caer en desequilibrios.

Lo importante no es tanto el titular del Presupuesto que se envíe en los próximos días, sino los supuestos macroeconómicos que lo sustenten y la capacidad real de ejecución. Una proyección de inflación o de tipo de cambio demasiado optimista volvería a generar las mismas tensiones que se vieron en presupuestos anteriores.

Antes de sacar conclusiones definitivas, conviene esperar el texto que finalmente llegue al Congreso y, sobre todo, los detalles de las negociaciones con las provincias. La historia argentina reciente muestra que los presupuestos que más ruido generaron fueron aquellos que ignoraron las restricciones políticas y fiscales al mismo tiempo.