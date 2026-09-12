El emprendedor serial que construyó un unicornio regional solo con IA y WhatsApp

Galo, fundador de una de las startups de mayor crecimiento en Latinoamérica, opera en cuatro países, atiende a más de 50 empresas y procesa más de 5 millones de dólares mensuales en transacciones. Su fórmula: inteligencia artificial y la mensajería más usada del continente.

A los 19 años, Galo ya había lanzado su primer emprendimiento. Hoy, con poco más de una década de experiencia, lidera una de las startups que más crece en la región latinoamericana. Su secreto no pasa por rondas millonarias de venture capital ni por una tecnología disruptiva imposible de replicar. La clave está en dos herramientas que cualquiera tiene a mano: inteligencia artificial y WhatsApp.

La compañía que fundó ya opera en cuatro países, mantiene alianzas comerciales con más de 50 empresas y procesa más de 5 millones de dólares en transacciones cada mes. El crecimiento ha sido exponencial y, sobre todo, eficiente: en lugar de construir una app compleja desde cero, el equipo decidió aprovechar la mensajería instantánea más popular de América Latina y superponer sobre ella capas de IA que automatizan procesos de atención, ventas y cobranzas.

Esta aproximación pragmática refleja una tendencia cada vez más visible en el ecosistema emprendedor regional. En mercados donde la penetración de smartphones es alta pero el uso de aplicaciones bancarias o de e-commerce aún presenta fricciones, WhatsApp se convierte en el canal natural de interacción con clientes y proveedores. La IA, por su parte, permite escalar esa interacción sin multiplicar el personal de soporte.

Desde la perspectiva de la economía política internacional, el caso de Galo ilustra cómo la combinación de tecnologías accesibles puede reducir las barreras de entrada para emprendedores en economías emergentes. Mientras los grandes jugadores globales invierten miles de millones en infraestructuras propietarias, startups latinoamericanas encuentran caminos más cortos y baratos utilizando herramientas open source y plataformas ya existentes.

El modelo también pone en evidencia la importancia de entender el comportamiento real de los usuarios. En Argentina, Brasil, México y Colombia —los cuatro mercados donde ya tiene presencia—, la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas prefieren cerrar una venta o resolver un reclamo por chat antes que navegar por un sitio web o descargar una aplicación adicional. Esa preferencia cultural y de hábito se transformó en ventaja competitiva.

Según datos del propio emprendimiento, más del 70% de las transacciones que procesa se inician y concluyen dentro de una conversación de WhatsApp. La IA se encarga de clasificar consultas, sugerir respuestas, detectar intención de compra, generar cotizaciones automáticas y hasta ejecutar flujos de cobro integrados con pasarelas de pago locales. El emprendedor serial, que ya había pasado por dos ventures anteriores, aplicó en esta tercera iteración todo lo aprendido sobre simplicidad y foco en el dolor real del cliente.

El crecimiento no fue lineal. Como ocurre en la mayoría de las historias de startups regionales, hubo momentos de ajuste de modelo, refinamiento del producto y búsqueda de product-market fit. Pero una vez encontrado, la escalabilidad demostró ser notable. Pasar de un país a cuatro en menos de dos años y multiplicar por diez el volumen transaccional habla de un producto que resuelve un problema genuino con muy baja fricción de adopción.

Desde FortunaWeb observamos con atención este tipo de casos porque muestran cómo la innovación en economías emergentes no siempre requiere reinventar la rueda. A veces basta con combinar tecnologías maduras de manera inteligente y prestar atención a los hábitos locales. En un contexto donde el acceso al capital de riesgo se ha vuelto más selectivo, las startups que logran crecer con burn rate bajo y unit economics saludables ganan una ventaja estructural.

Galo representa, en definitiva, una nueva generación de emprendedores que entendió que la verdadera disrupción muchas veces está en la simplicidad. Usar la herramienta que ya está en el bolsillo de millones de latinoamericanos y potenciarla con IA no es una solución low-tech. Es, probablemente, la más inteligente posible en la región en 2026.