Milei ratificó a Caputo en medio de rumores sobre cambios en el equipo económico

El Presidente descartó de plano la salida del ministro de Economía y consideró un “disparate total” reemplazarlo por Alberto Ades. La confirmación llega en un momento de crecientes especulaciones sobre el rumbo de la política económica.

El presidente Javier Milei ratificó este lunes 12 de octubre de 2026 al ministro de Economía, Luis Caputo, y descartó cualquier posibilidad de reemplazarlo por el economista Alberto Ades.

La información fue publicada originalmente por Tiempo Argentino el 12 de octubre de 2026. Milei calificó como “un disparate total” la idea de remover a Caputo, con quien mantiene una relación de confianza desde antes de asumir la Presidencia.

La ratificación se produce en un contexto de crecientes rumores sobre posibles ajustes en el equipo económico. La semana pasada, Milei se reunió con Ades, ex economista jefe para América Latina del Banco Barclays, lo que alimentó especulaciones sobre un eventual recambio en el Palacio de Hacienda.

Desde el punto de vista macroeconómico, Caputo ha sido el principal artífice de la estabilización inicial del programa: logró superávit fiscal primario, acumuló reservas netas positivas y redujo la inflación mensual de manera sostenida, aunque el nivel de actividad sigue siendo un punto débil. Mantenerlo en el cargo transmite una señal de continuidad en la estrategia de ancla fiscal y gradual desarme del cepo cambiario.

Sin embargo, la economía argentina enfrenta dilemas conocidos. La brecha cambiaria sigue siendo relevante, la deuda en pesos requiere rollovers crecientes y el nivel de actividad no repunta con la fuerza esperada por el Gobierno. En ese marco, algunos sectores del oficialismo y analistas externos comenzaron a barajar nombres alternativos para imprimir un eventual giro en la política cambiaria o en el ritmo del ajuste.

La reunión con Ades, un economista con fuerte pedigree en Wall Street y visión más ortodoxa en materia cambiaria, fue interpretada por algunos como un mensaje de Milei a los mercados. El Presidente, no obstante, se encargó de desmentir cualquier interpretación de esa naturaleza.

“Es un disparate total”, repitió Milei según fuentes cercanas a la Casa Rosada. La frase busca cerrar el debate interno y externo sobre la estabilidad del equipo económico al menos en el corto plazo.

Para los inversores, la confirmación de Caputo implica que el esquema actual —fiscalmente austero, con intervención en el mercado de cambios y emisión monetaria controlada— se mantendrá sin modificaciones abruptas. Eso reduce la incertidumbre sobre reglas de juego, aunque no resuelve los desafíos estructurales de mediano plazo.

El desafío ahora es si esta ratificación logra calmar los rumores o si, por el contrario, la sola existencia del debate ya generó ruido suficiente como para afectar expectativas. En una economía tan sensible a las señales políticas como la argentina, las palabras presidenciales suelen tener más peso que los balances técnicos.