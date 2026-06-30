Minería de oro y plata en Salta: nuevos informes elevan el atractivo para inversores

Exploraciones recientes en un proyecto salteño revelan recursos auríferos significativos, lo que vuelve a posicionar a la minería argentina en el radar de grandes fondos y empresas internacionales.

Los informes de exploración presentados en las últimas semanas han vuelto a colocar a la minería de oro y plata en la Argentina en el centro de atención de inversores institucionales. Un proyecto ubicado en Salta, hasta hace poco considerado de escala mediana, mostró resultados que elevan de manera sustantiva su potencial de recursos, según datos preliminares de perforaciones y muestreos geoquímicos.

El hallazgo no es aislado. Coincide con un contexto internacional donde el oro mantiene su rol de activo refugio ante la incertidumbre geopolítica y la persistencia de tasas reales negativas en varias economías desarrolladas. El precio del metal, que oscila en torno a los USD 2.650 por onza, sigue siendo atractivo para proyectos de mediana y gran escala en jurisdicciones con potencial geológico como la Argentina.

¿Qué muestran los nuevos datos?

Los reportes técnicos indican un aumento estimado del 35 % en los recursos inferidos de oro y un 22 % en plata asociada. Las leyes promedio se ubican en rangos competitivos para la región andina, con zonas de mayor concentración que justifican la continuidad de la campaña de perforación. Aunque todavía faltan estudios de factibilidad bancable, el tamaño del recurso preliminar ya supera el umbral que suele atraer a fondos especializados en metales preciosos.

Desde el punto de vista macro, la noticia llega en un momento en que la Argentina busca diversificar sus fuentes de divisas más allá del agro. La minería ya representa alrededor del 3 % de las exportaciones totales, pero su contribución podría escalar si se consolidan proyectos de este tipo. El desafío, como siempre, pasa por la estabilidad regulatoria y la predictibilidad fiscal.

El contexto regulatorio y los riesgos conocidos

Salta ha mantenido en los últimos años un marco relativamente amigable para la inversión minera, con un régimen de regalías moderado y procedimientos administrativos más ágiles que en otras provincias. Sin embargo, la política cambiaria nacional sigue siendo un factor de ruido: la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros afecta el cálculo de costos y la repatriación de utilidades. Cualquier inversor serio exige un horizonte cambiario más claro antes de comprometer capital en etapas de desarrollo.

Además, los proyectos mineros en la Puna enfrentan desafíos logísticos y ambientales reales. El acceso al agua, la altura y la infraestructura vial imponen costos adicionales que deben ser compensados por leyes de mineral y escala de operación. Los informes recientes sugieren que el yacimiento podría alcanzar esa escala, pero hasta que no se publique un estudio de prefactibilidad completo, las estimaciones siguen siendo preliminares.

Interés de grandes jugadores

Según fuentes del sector, al menos dos fondos de capital privado con foco en metales preciosos y una minera junior listada en Toronto han iniciado conversaciones preliminares tras la difusión de los resultados. Esto no garantiza que terminen invirtiendo —el paso de exploración a construcción es largo y costoso—, pero sí marca un cambio de percepción. Hace apenas dos años, proyectos similares en el norte argentino luchaban por captar atención; hoy, el combo de precio internacional del oro y mejoras en los datos geológicos vuelve a generar movimiento.

Desde una mirada más larga, la experiencia argentina en minería muestra ciclos repetidos: entusiasmo inicial, anuncios de grandes inversiones, luego fricciones fiscales o comunitarias que retrasan o encarecen los proyectos. El caso de la mina de oro y plata más grande del país, que opera desde hace décadas en Santa Cruz, demuestra que es posible producir a escala, generar empleo y exportar, siempre que se mantenga una regla de juego estable.

Lo que viene

Los próximos meses serán clave. Se espera la publicación de un informe NI 43-101 actualizado —el estándar internacional para reportes de recursos— que permitirá comparar el proyecto salteño con pares regionales en Chile y Perú. Si los números se confirman, es probable que veamos rondas de financiamiento y, eventualmente, la entrada de un socio mayoritario con capacidad para llevar el proyecto a producción.

Mientras tanto, para el inversor local o el family office que sigue el sector, el mensaje es claro: la minería de metales preciosos en la Argentina vuelve a estar en el radar, pero sigue requiriendo paciencia, análisis técnico riguroso y un seguimiento cercano de las variables macro y regulatorias que, al final, determinan más que los propios resultados de perforación.