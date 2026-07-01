Nuevo helado de pistacho premium: la barra de 40 gramos que ya se vende online

Una marca top de Arcor amplió su línea de barras heladas con una versión gourmet de pistacho pensada para comprar en pack y guardar en el freezer. Ya disponible en canales digitales.

Una de las marcas premium del portafolio de Arcor decidió sumar un nuevo sabor a su línea de barras heladas: pistacho. La novedad llega en formato de 40 gramos, con posicionamiento gourmet, y ya se puede adquirir a través de canales de venta digital, con el objetivo de que el consumidor compre el pack completo y lo conserve en el freezer.

El lanzamiento responde a una tendencia que viene creciendo en el mercado local: la búsqueda de helados de mayor calidad en porciones individuales pero pensadas para consumo repetido en el hogar. Según datos del sector, las barras premium han ganado terreno frente a los helados de pote en los últimos dos años, especialmente entre consumidores de entre 25 y 45 años que valoran los sabores más elaborados.

El pistacho no es un sabor cualquiera en esta categoría. Se trata de uno de los más solicitados en heladerías artesanales y también en el segmento de snacks dulces premium. La nueva barra combina una base cremosa con trocitos de pistacho tostado, según la descripción que aparece en los sitios donde ya se ofrece. El packaging mantiene la línea elegante que caracteriza a la marca, con tonos verdes intensos que transmiten premiumidad.

Desde el punto de vista industrial, el lanzamiento no es menor. Arcor es uno de los jugadores más fuertes del rubro golosinas y alimentos en la región, y sus marcas de helados compiten en un mercado cada vez más fragmentado donde conviven jugadores locales, importados y propuestas artesanales. Ampliar la línea con un sabor de nicho como el pistacho permite capturar un segmento que hasta ahora consumía principalmente en heladerías o a través de importaciones.

La estrategia de venta inicial por canales digitales también es coherente con la tendencia general del consumo. Plataformas de e-commerce y apps de delivery permiten al consumidor acceder al producto sin tener que recorrer góndolas físicas, y facilitan la compra de packs de seis o más unidades pensados precisamente para freezer. Una vez que el producto gane tracción, es esperable que aparezca en supermercados y kioscos premium.

Para el consumidor argentino, habituado a los clásicos de crema americana, chocolate y dulce de leche, este tipo de lanzamientos representa una pequeña puerta a sabores más sofisticados sin necesidad de pagar el ticket de una heladería artesanal. Comprar el pack y tenerlo en el freezer se convierte en una opción práctica y accesible de incorporar un producto premium a la rutina.

El precio todavía no fue comunicado de manera oficial para todos los canales, pero en las plataformas donde ya se lista se ubica en el segmento alto del mercado de barras heladas. Quienes ya lo probaron en preventa destacan la intensidad del sabor y la textura cremosa, dos atributos clave a la hora de justificar un precio superior.

Este movimiento de Arcor se enmarca en una estrategia más amplia de la compañía por fortalecer su presencia en categorías de valor agregado. En los últimos años la empresa ha invertido en ampliar su portafolio de productos premium, tanto en golosinas como en snacks y ahora con mayor énfasis en helados listos para consumir.

¿Llegará pronto a más puntos de venta? Por ahora la marca prefiere ir de a poco, midiendo la respuesta del consumidor digital antes de escalar la distribución. Mientras tanto, quienes quieran probarlo tendrán que buscarlo en las plataformas de venta online que ya lo tienen disponible.