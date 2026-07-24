El nuevo mapa del consumo digital: qué apps dominan los celulares argentinos

Más allá de las redes sociales, el auge del e-commerce, las billeteras virtuales y las herramientas de inteligencia artificial están redefiniendo cómo los argentinos usan sus smartphones. Un vistazo al ranking actualizado y sus implicancias económicas.

El celular se convirtió en la principal ventana al mundo para millones de argentinos. Según los últimos datos de consumo digital, las aplicaciones no solo ocupan cada vez más tiempo de pantalla, sino que transforman hábitos de consumo, pagos y hasta la forma de informarse y trabajar.

Las redes sociales siguen siendo las reinas indiscutidas. Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp copan el top 5 de apps más usadas, con un promedio de uso diario que supera las dos horas por usuario. Sin embargo, el panorama está cambiando rápido: el comercio electrónico y las fintech están ganando terreno de manera sostenida.

Mercado Libre y su billetera Mercado Pago lideran el segmento de compras y finanzas digitales. En 2024, el tiempo dedicado a apps de e-commerce creció un 28% interanual, impulsado por la inflación y la búsqueda de precios más competitivos. Los argentinos no solo compran más por celular, sino que también usan estas plataformas para recibir pagos, invertir en fondos comunes y hasta pagar servicios.

Las billeteras virtuales se consolidaron como una de las categorías de mayor crecimiento. Apps como Ualá, Brubank, Naranja X y el propio Mercado Pago desplazaron en parte al uso de tarjetas físicas. Según reportes del BCRA, las transferencias y pagos QR a través de estas plataformas representaron más del 60% de las transacciones minoristas en los últimos meses. Esta tendencia democratizó el acceso a servicios financieros en un país donde gran parte de la población estaba fuera del sistema bancario tradicional.

Un fenómeno más reciente es el boom de las aplicaciones de inteligencia artificial. Herramientas como ChatGPT, Gemini y Perplexity ya figuran entre las 50 apps más descargadas en Argentina. Su uso va desde consultas cotidianas hasta apoyo en tareas laborales o estudios. Este segmento creció más de 150% en los últimos doce meses, según datos de Sensor Tower, y refleja cómo la adopción tecnológica local sigue el ritmo global pese a las restricciones macroeconómicas.

Desde el punto de vista económico, este nuevo mapa tiene varias lecturas. Por un lado, acelera la inclusión financiera: hoy es posible cobrar un servicio freelance, pagar impuestos o invertir sin pisar un banco. Por otro, concentra poder en pocas plataformas, muchas de ellas extranjeras o con fuerte componente tecnológico importado.

El consumo de datos también se reconfiguró. Mientras las redes sociales consumen gran ancho de banda para video, las apps financieras y de IA requieren más datos en tiempo real y procesamientos en la nube. Esto genera nuevos desafíos para las operadoras de telefonía y para la política pública en materia de conectividad.

Mirando hacia adelante, los analistas esperan que la convergencia entre e-commerce, finanzas y IA genere nuevos modelos de negocio. Apps que combinen recomendación inteligente de productos con pagos instantáneos y asistentes virtuales podrían dominar la próxima ola de consumo digital en el país.

El celular dejó de ser solo un dispositivo de entretenimiento. Se transformó en la herramienta central de la economía cotidiana de los argentinos, donde cada swipe representa una decisión de consumo, una transacción o una inversión de tiempo y atención.