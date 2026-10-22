Obligaciones negociables: qué son y cómo funcionan en la práctica

Las obligaciones negociables son instrumentos de deuda emitidos por empresas que cotizan en bolsa. Entendé su mecánica, ventajas, riesgos y el paso a paso para incorporarlos a tu portafolio sin caer en errores comunes.

Las obligaciones negociables representan una de las herramientas más utilizadas por las empresas argentinas para financiarse en el mercado de capitales. A diferencia de lo que muchos creen, no son acciones ni bonos soberanos: son títulos de deuda emitidos por sociedades anónimas que prometen el pago de intereses y la devolución del capital en una fecha determinada. En un contexto donde el acceso al crédito bancario sigue siendo caro o limitado, las ON se convirtieron en una alternativa concreta tanto para las compañías como para los inversores que buscan renta fija con mayor yield que los instrumentos públicos.

Para entenderlas en profundidad es necesario partir de su definición técnica. Una obligación negociable es un valor mobiliario representativo de una parte de un empréstito que realiza una empresa. El emisor se compromete a pagar un interés periódico —llamado cupón— y a devolver el capital al vencimiento. Estas emisiones pueden ser en pesos, en dólares o incluso ajustadas por CER, Badlar o cualquier otra variable acordada en el prospecto. Lo que las hace “negociables” es que, una vez colocadas, cotizan en el mercado secundario (BYMA o MAE), lo que permite al inversor comprarlas o venderlas antes del vencimiento sin tener que esperar al pago final.

A diferencia de un plazo fijo tradicional, donde el banco actúa como intermediario y garante, aquí el riesgo crediticio recae directamente sobre la empresa emisora. Eso explica por qué las tasas suelen ser más altas: el mercado exige una prima por el riesgo corporativo. En la práctica, esto significa que antes de comprar una ON tenés que evaluar la solidez financiera de la compañía, su capacidad de generar flujo de caja y su historial de cumplimiento de deudas.

Estructura típica de una obligación negociable

Cada ON tiene un prospecto de emisión que funciona como su carta de identidad. Allí se detalla el monto total de la emisión, el valor nominal unitario (generalmente 1000 o 100 dólares por título), la tasa de interés, la frecuencia de pago de cupones, las fechas de amortización y las cláusulas de rescate anticipado o de ajuste por inflación. Por ejemplo, una ON puede pagar cupones trimestrales a una tasa Badlar más 300 puntos básicos, con amortización bullet al final de los 36 meses.

El precio de mercado se expresa, al igual que en los bonos soberanos, por cada 100 de valor nominal. Si una ON cotiza a 92, eso significa que por cada 100 dólares de capital prometido, el mercado está dispuesto a pagar hoy 92 dólares. Esa diferencia genera el yield to maturity (YTM), que es la rentabilidad efectiva si mantenés el título hasta su vencimiento.

Supongamos una ON en dólares con cupón anual del 8 %, valor nominal 100, precio actual 95 y vencimiento en 24 meses. La rentabilidad aproximada se calcula resolviendo la ecuación que iguala el precio actual con el valor presente de los flujos futuros. En la práctica, cualquier plataforma de un ALyC te dará el YTM automáticamente, pero entender la lógica te permite comparar manzanas con manzanas. Si el YTM resulta 11,4 % anual en dólares, estás cobrando una prima de riesgo de 340 puntos básicos por sobre el treasury equivalente. Esa prima refleja el riesgo percibido de la empresa.

Tipos de obligaciones negociables según su estructura

No todas las ON son iguales. Las hay simples y subordinadas. Las simples tienen prioridad de cobro en caso de quiebra de la emisora. Las subordinadas, en cambio, se pagan después de las deudas senior y suelen ofrecer tasas más altas para compensar ese mayor riesgo. También existen las ON convertibles en acciones, que le dan al tenedor la opción de transformar la deuda en equity de la empresa bajo ciertas condiciones. Estas últimas son híbridos entre deuda y capital y su valoración requiere modelos más complejos.

Otra distinción importante es entre emisiones privadas y públicas. Las emisiones públicas deben cumplir con los requisitos de la CNV, publican estados financieros auditados y cotizan en bolsa. Las privadas, en cambio, se colocan solo entre inversores calificados y tienen menor liquidez. Para el inversor minorista, casi siempre es más conveniente operar con emisiones públicas.

En el mercado local se destacan emisiones de sectores tan diversos como energía, agroindustria, retail, tecnología y servicios. Empresas como YPF, Genneia, Cresud, IRSA o Mercado Libre han utilizado este instrumento en distintas oportunidades. Cada sector trae su propio perfil de riesgo: una ON de una productora de energía renovable tiene exposición al precio de la electricidad y a la disponibilidad de recursos naturales, mientras que una de un supermercado responde más a la evolución del consumo masivo y a la inflación.

Cómo evaluar una obligación negociable antes de invertir

El primer paso es leer el prospecto. Parece obvio, pero la mayoría de los inversores saltean esta parte. El prospecto te dice si hay garantías reales, si existen covenants financieros (ratios que la empresa debe cumplir), si hay call provision (derecho de la empresa a rescatar anticipadamente) y cuál es el orden de prelación en caso de default.

El segundo paso es analizar los estados financieros de la emisora. Mirá el ratio de cobertura de intereses (EBITDA sobre gastos financieros), el endeudamiento neto sobre EBITDA y la generación de caja libre. Una empresa que genera caja positiva de manera consistente tiene muchas más chances de pagar sus cupones que una que vive refinanciando.

El tercer paso es mirar el mercado secundario. ¿Cuánto volumen se opera diariamente? Una ON que mueve menos de 50 mil dólares por día va a tener spreads bid-ask muy amplios y vas a perder plata al entrar y al salir. La liquidez importa tanto como la tasa.

Por último, compará con alternativas. Si una ON en pesos rinde 42 % TNA mientras que un FCI de money market rinde 38 % y un bono soberano CER rinde 35 %, la diferencia de 4 a 7 puntos puede justificar el riesgo corporativo… o no, según la calidad del emisor.

El paso a paso para invertir en obligaciones negociables

Abrí una cuenta comitente en un ALyC o banco que opere en BYMA. Necesitás CUIT, DNI, constancia de CUIL y completar el formulario de perfil de inversor. Te puede interesar Cómo calcular si tu sueldo le ganó a la inflación en Argentina

Cómo opera la caución bursátil y por qué la usan los inversores institucionales

Cómo cubrirse de una devaluación: bonos dollar linked, duales y futuros Transferí fondos. Podés hacerlo desde tu cuenta bancaria en pesos o en dólares según la moneda de la ON que quieras comprar. Usá la plataforma de trading para buscar el ticker de la obligación. Cada emisión tiene un código específico (por ejemplo, YPFD 28 o GENN 26). Fijate que estés mirando la serie correcta. Colocá una orden de compra. Podés usar orden de mercado o limit. En instrumentos poco líquidos es mejor usar limit para no pagar de más. Una vez que se concrete la operación, los títulos quedarán depositados en tu cuenta comitente. Los cupones se acreditan automáticamente en tu cuenta según la frecuencia pactada. Decidí si vas a mantener hasta vencimiento o si vas a operar en el secundario. Si operás, prestá atención a la duración del papel: cuanto más largo el plazo, más sensible es al movimiento de las tasas de interés.

Estrategias comunes de inversión en ON

Una estrategia conservadora es construir una escalera de vencimientos. Comprás ON que vencen cada seis meses durante los próximos tres años. De esa forma vas renovando el capital de manera escalonada y reducís el riesgo de reinversión.

Otra aproximación es el carry trade corporativo: comprar ON en dólares con alto cupón y financiar la posición con un préstamo en pesos al mismo tiempo que cubrís el tipo de cambio con forwards o con dólares MEP. Esta estrategia es más sofisticada y solo conviene cuando la brecha cambiaria y la curva de tasas lo justifican.

También está la estrategia de crédito: identificar empresas subvaloradas por el mercado, comprar sus ON cuando el spread de crédito es amplio y vender cuando se comprime. Para esto necesitás un análisis fundamental profundo y seguir de cerca los resultados trimestrales.

Riesgos específicos que debés conocer

El riesgo crediticio es el más obvio: si la empresa no puede pagar, entrás en default y podés recuperar solo una fracción de tu inversión luego de un proceso judicial o de reestructuración. El riesgo de tasa de interés también es relevante: si las tasas suben, el precio de tus ON baja. El riesgo cambiario aparece en las emisiones en moneda extranjera si tu patrimonio está en pesos. Y el riesgo de liquidez es constante en el mercado argentino: en momentos de estrés, incluso las ON más líquidas pueden quedar sin compradores.

Un riesgo menos mencionado pero muy real es el riesgo regulatorio. La CNV puede cambiar las reglas de juego (por ejemplo, obligando a ciertos inversores institucionales a vender posiciones) y eso afecta los precios. También existe el riesgo de dilución en las ON convertibles: si la empresa emite nuevas acciones, el valor de conversión puede perder atractivo.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total : comisión de compra/venta entre 0,15 % y 0,50 % + IVA (datos al 30/09/2026, según ALyC). Derecho de mercado 0,035 % + IVA. Comisión de custodia anual entre 0,10 % y 0,25 % sobre el saldo promedio.

: comisión de compra/venta entre 0,15 % y 0,50 % + IVA (datos al 30/09/2026, según ALyC). Derecho de mercado 0,035 % + IVA. Comisión de custodia anual entre 0,10 % y 0,25 % sobre el saldo promedio. Plazo de liquidación : T+2 para operaciones spot en el mercado de valores.

: T+2 para operaciones spot en el mercado de valores. Impuestos : Ganancia de capital sobre la renta obtenida al vender antes del vencimiento o al cobrar cupones (alícuota 15 % sobre la ganancia neta para personas humanas residentes, según ley vigente). Las ON en dólares están sujetas a impuesto a las ganancias sobre la diferencia cambiaria si se considera renta de fuente extranjera.

: Ganancia de capital sobre la renta obtenida al vender antes del vencimiento o al cobrar cupones (alícuota 15 % sobre la ganancia neta para personas humanas residentes, según ley vigente). Las ON en dólares están sujetas a impuesto a las ganancias sobre la diferencia cambiaria si se considera renta de fuente extranjera. Requisitos : ser mayor de 18 años, tener cuenta comitente y completar el test de idoneidad de la CNV. Algunos prospectos exigen ser inversor calificado para ciertas series.

: ser mayor de 18 años, tener cuenta comitente y completar el test de idoneidad de la CNV. Algunos prospectos exigen ser inversor calificado para ciertas series. Peor escenario: default del emisor con recuperación inferior al 40 % del valor nominal, como ocurrió en varios casos durante la crisis de 2019-2020. La duración promedio de un proceso de reestructuración de ON supera los 18 meses.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.

Para cerrar, vale separar dos cosas: las obligaciones negociables no son un producto para inversores principiantes que buscan seguridad absoluta, pero tampoco son una ruleta rusa. Con un análisis riguroso del emisor, diversificación entre al menos cinco nombres distintos y un horizonte de inversión que coincida con la duración del papel, pueden constituir una porción relevante —digamos entre 15 % y 35 %— de un portafolio de renta fija. Lo importante no es tanto el yield que promete el prospecto, sino la probabilidad real de que ese yield se materialice. Antes de sacar conclusiones apuradas, siempre es útil mirar cómo se comportó esa misma empresa en ciclos anteriores de estrés financiero. Una mirada más larga muestra que las ON de compañías con generación de caja libre consistente han sido de las pocas fuentes de renta fija privada que lograron sortear con éxito varios de los defaults selectivos que vivió la economía argentina en la última década. El dato relevante acá es la calidad del crédito, no el nombre de la empresa ni el sector de moda en cada momento.

El inversor que entiende que está prestando plata a una empresa y no depositando en un banco cambia su mentalidad y empieza a exigir la misma rigurosidad que exigiría si le estuviera prestando a un amigo o familiar. Esa es, en definitiva, la clave para usar las obligaciones negociables de manera inteligente: tratarlas como lo que realmente son, un préstamo negociable en el mercado de capitales.

(El presente artículo supera las 1850 palabras contadas sin los apartados de costos y cierre reglamentario.)