Outlet de ropa deportiva nacional por kilo: la pyme que compite con Shein

Una pequeña empresa textil argentina lanzó un formato inédito de venta por kilo para sostener empleos locales y ofrecer precios competitivos frente al avance de plataformas internacionales como Shein.

Una pyme del sector textil en la Argentina sorprendió al mercado con un formato inédito: un outlet que vende indumentaria deportiva nacional por kilo. El modelo busca competir directamente en precio con plataformas como Shein, mientras mantiene empleos en la industria local que enfrenta serios desafíos por la competencia importada y los costos internos.

El emprendimiento, impulsado por una fábrica con más de 15 años en el rubro, abrió sus puertas en el Gran Buenos Aires con un concepto simple pero potente: prendas de buena calidad a $4.500 el kilo, independientemente del modelo o la talla. Remeras, joggers, shorts y buzos deportivos se venden a granel, un formato que reduce costos de logística, exhibición y etiquetado individual.

Según los impulsores, la iniciativa responde a dos presiones simultáneas. Por un lado, la necesidad de sostener la planta de producción y los puestos de trabajo en un contexto donde la importación de textiles creció fuertemente en los últimos años. Por otro, el avance de Shein y similares, que ofrecen precios imbatibles gracias a su escala global, logística eficiente y menor carga regulatoria.

"No competimos con Shein en marketing ni en variedad infinita, pero sí en precio por prenda usable", explican desde la empresa. Una remera de algodón de 200 gramos sale alrededor de $900, un valor que compite con muchas ofertas de la plataforma china una vez sumados envío, impuestos y tiempos de espera.

El formato por kilo no es nuevo en ferias o mayoristas, pero sí resulta innovador cuando se aplica a un outlet minorista con foco en indumentaria deportiva de marca nacional. La pyme invirtió en un local de 300 metros cuadrados, con mesas centrales donde los clientes pesan sus selecciones en balanzas visibles. El ticket promedio ronda los $15.000, según datos de las primeras semanas.

Desde el punto de vista macro, el caso ilustra un dilema recurrente de la industria textil argentina: cómo competir sin devaluar salarios ni calidad, en un mercado donde el consumo popular busca el menor precio posible. La experiencia también muestra que la creatividad en modelos de negocio puede ser una herramienta de supervivencia cuando los costos fijos (energía, logística interna, cargas sociales) están lejos de los de los competidores asiáticos.

Expertos del sector señalan que este tipo de iniciativas no reemplazan una política industrial integral, pero sí demuestran que hay nichos donde el producto local puede ganar terreno si se reduce la brecha de precio. El outlet ya genera interés en otros fabricantes que evalúan replicar el concepto en Córdoba y Santa Fe.

Claro que el modelo tiene límites. La capacidad de producción de la pyme es finita y el formato por kilo exige volúmenes altos para mantener márgenes. Además, la estacionalidad del consumo deportivo y la fluctuación del tipo de cambio real afectan la competitividad mes a mes.

Aun así, el caso deja una lección concreta: cuando la restricción externa y la inflación interna complican el panorama, algunas empresas responden con innovación en el punto de venta antes que con subsidios o quejas. En un país donde el empleo industrial viene perdiendo terreno, iniciativas como esta merecen atención más allá del dato curioso.