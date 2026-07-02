Por qué la buena noticia de OpenAI hundió hasta 9% a Intel, AMD y Nvidia

El anuncio de un nuevo modelo de inteligencia artificial que requiere menos potencia computacional generó una fuerte caída en las acciones de los principales fabricantes de chips. Qué implica este giro para el sector tecnológico.

El jueves pasado, OpenAI anunció que su nuevo modelo de razonamiento, o1, logra resultados superiores a los de su predecesor utilizando significativamente menos recursos computacionales. La reacción del mercado fue inmediata y brutal: las acciones de Nvidia cayeron más de 5%, AMD perdió casi 9% y hasta Intel, que ya venía golpeada, cedió más de 4% en una sola jornada.

A primera vista parece una paradoja: una buena noticia para la industria de la inteligencia artificial termina castigando a las empresas que proveen la infraestructura crítica. Pero la clave está en las expectativas de gasto que el mercado había incorporado.

Hasta ahora, el relato dominante era que el salto hacia la AGI (inteligencia artificial general) requeriría una cantidad casi ilimitada de chips de alta performance. Ese escenario justificaba valoraciones extremadamente elevadas para Nvidia, cuyo dominio en GPUs de entrenamiento y inferencia parecía blindado. El anuncio de OpenAI rompió ese supuesto. Si los modelos futuros pueden ser más eficientes, la demanda de hardware podría crecer a un ritmo menor al que los inversores estaban descontando.

El efecto sobre las expectativas de capex

Los analistas estiman que los grandes jugadores tecnológicos (Microsoft, Google, Amazon, Meta) planean invertir más de 200.000 millones de dólares en infraestructura de IA durante 2025. Gran parte de ese gasto se traduce en compras de GPUs. Si OpenAI demuestra que se puede lograr más con menos, las empresas clientes podrían revisar a la baja sus planes de inversión. Eso explica por qué el castigo se extendió más allá de Nvidia: AMD e Intel también se benefician del ciclo de expansión de data centers.

Desde el punto de vista macro, este episodio recuerda lo ocurrido con otras tecnologías disruptivas. Cuando una mejora de software reduce la necesidad de hardware, el equilibrio de poder se desplaza de los proveedores de infraestructura hacia los desarrolladores de algoritmos. En términos económicos, es una ganancia de productividad que, en el corto plazo, puede comprimir márgenes y valoraciones de los proveedores.

¿Es solo ruido o un cambio estructural?

Vale separar dos cosas. En primer lugar, el anuncio de OpenAI no elimina la necesidad de chips avanzados. Los modelos más eficientes seguirán requiriendo hardware de última generación, especialmente en escala. Nvidia sigue siendo el líder indiscutido en ese segmento. Sin embargo, el mercado había incorporado un crecimiento exponencial casi sin límites. Cualquier señal de que ese crecimiento puede ser menos explosivo genera una corrección inmediata.

En segundo lugar, este tipo de movimientos son habituales en sectores de alta innovación. Recordemos que en 2023, cuando surgieron dudas sobre la adopción masiva de IA generativa, las acciones de Nvidia cayeron más de 20% en pocas semanas para luego triplicarse. La volatilidad forma parte del juego.

Implicancias para el inversor

Para el inversor argentino o latinoamericano con exposición a tecnología vía ADRs o fondos, el episodio sirve como recordatorio de dos reglas básicas. Primero, las valuaciones extremas son frágiles ante cambios en las expectativas de crecimiento. Segundo, en la cadena de valor de la IA, el software y los modelos pueden capturar una porción creciente del valor económico si logran reducir la intensidad de capital.

Desde una mirada más larga, el desarrollo de algoritmos más eficientes es, en realidad, una excelente noticia para la adopción masiva de IA. Cuanto menor sea el costo computacional, más empresas podrán incorporarla sin necesidad de inversiones millonarias. Eso debería traducirse en mayor productividad agregada en el mediano plazo.

El dato relevante acá es que el mercado castigó primero y preguntará después. En las próximas semanas veremos si los grandes hyperscalers revisan sus guías de capex o si, por el contrario, confirman que el gasto en IA sigue acelerándose. Mientras tanto, la corrección de ayer parece más una recalibración de expectativas que el principio del fin del boom de la inteligencia artificial.

Quien diga que sabe exactamente cómo se reacomodará la cadena de valor en los próximos 18 meses está exagerando. Pero lo que sí quedó claro es que, en este ciclo, las buenas noticias para OpenAI no siempre son buenas noticias para los fabricantes de chips.