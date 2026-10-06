Por qué las certificaciones orgánicas y de origen valorizan las exportaciones argentinas

Los alimentos con sellos de calidad mostraron subas en volumen y valor en la primera mitad de 2026, destacando el rol de las certificaciones como herramienta de diferenciación en mercados exigentes.

Las ventas externas de alimentos con certificaciones orgánicas o de origen registraron incrementos tanto en volumen como en valor durante los primeros seis meses de 2026. Este desempeño no es casual: en un contexto global donde los consumidores pagan premios por atributos verificables, estos sellos funcionan como un mecanismo efectivo de valorización.

La información fue publicada originalmente por Tiempo Argentino el 6 de octubre de 2026.

En mercados maduros, especialmente en Europa y Norteamérica, el consumidor final está dispuesto a pagar entre 20% y 50% más por productos que garanticen prácticas sostenibles o trazabilidad. Para Argentina, que compite con países de costos más bajos en commodities agrícolas, esta diferenciación resulta clave para mejorar el precio promedio de exportación.

Las certificaciones orgánicas, que exigen el cumplimiento de normas estrictas de producción sin agroquímicos sintéticos, permiten acceder a nichos premium. Un ejemplo claro es el vino orgánico o la miel certificada, categorías donde el país ya tiene posicionamiento y donde el sobreprecio compensa los mayores costos de producción. Lo mismo ocurre con las denominaciones de origen, que vinculan el producto a una región geográfica específica y a prácticas tradicionales, como el vino de Mendoza o el té de Misiones.

Desde el punto de vista macro, estos sellos contribuyen a diversificar la canasta exportadora y a reducir la dependencia de commodities sin valor agregado. Mientras la soja o el maíz enfrentan competencia de Brasil y Estados Unidos en precio, un producto orgánico o con denominación de origen compite en atributos no replicables fácilmente. Esto se traduce en mayor ingreso de divisas por tonelada exportada.

Ahora bien, obtener y mantener estas certificaciones tiene costos. Requiere auditorías anuales, adaptación de procesos productivos y, en muchos casos, inversión en infraestructura. Para los pequeños productores el acceso puede resultar prohibitivo, lo que explica por qué la mayor parte de los volúmenes certificados aún proviene de empresas medianas o grandes. Aquí aparece un desafío de política pública: facilitar el acceso a estas herramientas sin comprometer la credibilidad de los sellos.

La experiencia internacional muestra que países como Chile o Nueva Zelanda han avanzado significativamente en esta dirección. Ambos lograron que una porción relevante de sus exportaciones agroalimentarias lleve algún tipo de certificación de sostenibilidad o calidad, lo que les permitió mejorar su terms of trade sectorial. Argentina, con su diversidad productiva y tradición agropecuaria, tiene condiciones para seguir el mismo camino.

El dato relevante es que el incremento registrado en la primera mitad del año no se limitó a un solo rubro. Varios productos con certificaciones mostraron alzas simultáneas, lo que sugiere que la demanda global por atributos de calidad se mantiene firme a pesar de la incertidumbre económica en varios destinos. Esto refuerza la idea de que, en materia de exportaciones, la calidad y la diferenciación son hoy tan importantes como el precio.

Antes de sacar conclusiones optimistas, conviene recordar que estas certificaciones no reemplazan una macroeconomía estable. Un tipo de cambio competitivo y reglas claras siguen siendo condiciones necesarias para que los productores inviertan en certificarse. Sin embargo, en un escenario donde los márgenes de los commodities tradicionales se comprimen, los sellos orgánicos y de origen se consolidan como una de las pocas palancas disponibles para elevar el valor unitario de las ventas externas.