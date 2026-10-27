Dispersión de precios en la canasta básica: brecha regional de hasta 90% en productos masivos

Los precios de bienes de consumo masivo varían hasta un 90% entre provincias y regiones de Argentina. La dispersión complica el cálculo de la canasta básica y afecta el bolsillo de familias según dónde vivan.

La brecha en los precios de productos de consumo masivo entre distintas regiones de Argentina alcanza hasta el 90%, según un relevamiento que compara valores de la canasta básica en diferentes provincias.

La información fue publicada originalmente por Diario San Rafael el 26 de octubre de 2026. Este nivel de dispersión regional no es nuevo, pero se acentúa en contextos de alta inflación y costos logísticos variables, donde el transporte, los márgenes locales y la competencia en cada plaza terminan definiendo el precio final que paga el consumidor.

En términos prácticos, una familia tipo que vive en el centro del país puede pagar por la misma canasta entre un 30% y un 60% más que en zonas con mayor oferta o subsidios implícitos al consumo masivo. En algunos rubros puntuales —leche, aceites, harinas y cortes populares de carne— la diferencia llega al 90%. Eso significa que dos hogares con ingresos idénticos enfrentan costos reales muy distintos según la provincia de residencia.

Esta dispersión tiene raíces estructurales. El costo de flete desde los centros de producción (principalmente Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) incide más en las provincias del norte y sur. Además, en ciudades pequeñas la competencia es menor y los supermercados locales trasladan con mayor velocidad cualquier aumento de costos. En contrapartida, en grandes centros urbanos las cadenas compiten por volumen y suelen absorber parte del margen.

Quien haya estudiado la historia económica argentina reconocerá el patrón: la dispersión de precios internos fue una constante incluso durante períodos de relativa estabilidad. En los años noventa, por ejemplo, las diferencias entre Capital Federal y el interior ya superaban el 40% en varios bienes. Lo que cambió es la magnitud y la velocidad con la que se actualizan esos precios ante shocks cambiarios o de costos.

Desde la perspectiva del lector que debe hacer las cuentas, la implicancia es concreta. El IPC nacional promedia las variaciones, pero pocos consumen la “canasta promedio”. Una familia en Mendoza, Salta o Tierra del Fuego puede ver que su costo de vida se aleja sistemáticamente de lo que informan los índices oficiales. Eso distorsiona decisiones de ahorro, de cambio de residencia o incluso de negociación salarial.

La brecha regional también afecta el diseño de políticas. Programas de precios cuidados o de canastas subsidiadas que se lanzan desde Buenos Aires pierden eficacia cuando llegan al interior con precios ya inflados por logística. Lo mismo ocurre con las actualizaciones de jubilaciones o asignaciones familiares: un aumento del 20% en haberes no tiene el mismo poder adquisitivo en todas las provincias.

Mirado en perspectiva comparada, Argentina no es el único país con dispersión interna. En Brasil las diferencias entre San Pablo y el nordeste también son significativas, aunque rara vez superan el 50%. En México, el Indice Nacional de Precios al Consumidor ajusta por regiones precisamente para capturar estas brechas. En nuestro caso, el INDEC publica canastas regionales, pero el debate público suele centrarse en el número nacional, que invisibiliza estas asimetrías.

Para el bolsillo concreto, conviene tomar el dato como alerta. Si vivís en el interior, comparar precios online con envíos o verificar programas provinciales de precios máximos puede mitigar parte de la brecha. Quienes planifican mudanzas o negociaciones colectivas harían bien en incorporar el costo regional de la canasta antes de tomar decisiones basadas solo en el IPC nacional.

La dispersión de hasta 90% no es un detalle estadístico. Es una medida de cuán fragmentado está el mercado interno argentino y de cuánto influye la geografía en el poder adquisitivo real de los salarios y jubilaciones. Mientras persista, cualquier discusión sobre costo de vida que ignore la coordenada provincial quedará incompleta.