Punto por punto: los principales cambios que trae el proyecto de Ley de Desregulación de Sturzenegger

El anteproyecto busca liberalizar la economía y simplificar la administración pública con reformas en múltiples sectores. Repasamos los ejes centrales que afectarían a inversores, empresas y particulares.

El anteproyecto de Ley de Desregulación presentado por Federico Sturzenegger representa una de las iniciativas más ambiciosas de simplificación normativa en la Argentina reciente. Orientado a eliminar barreras burocráticas, liberalizar sectores clave y reducir el peso del Estado sobre la actividad privada, el texto abarca desde modificaciones laborales hasta cambios en regulaciones financieras, energéticas y de competencia.

¿Qué busca la ley en términos generales?

La propuesta apunta a tres objetivos centrales: desregular actividades económicas, simplificar trámites administrativos y fomentar la competencia. Según sus impulsores, el objetivo es reducir costos de transacción y dar previsibilidad a inversores. Para el inversor retail sofisticado, esto puede traducirse en menos fricciones a la hora de armar carteras, invertir en sectores antes protegidos o acceder a productos financieros más variados.

Reformas en el mercado laboral

Uno de los capítulos más comentados es el laboral. El proyecto propone reducir las indemnizaciones por despido, limitar las cargas sociales para pymes y flexibilizar modalidades de contratación. Se busca que las empresas puedan ajustar su planta con menor costo, lo que en teoría podría mejorar la empleabilidad pero también genera incertidumbre sobre el impacto en la protección de los trabajadores. Desde la lente del inversor, esto podría mejorar el atractivo de sectores intensivos en mano de obra.

Desregulación financiera y de capitales

En materia financiera, el anteproyecto apunta a simplificar requisitos para la creación de nuevos instrumentos, reducir intervenciones del BCRA en el mercado cambiario y facilitar el ingreso de capital extranjero. Se menciona la posibilidad de avanzar hacia una mayor convertibilidad y eliminar algunas restricciones a la salida de divisas. Para quien administra una cartera, esto podría significar menores costos de transacción y más opciones de diversificación internacional, aunque el riesgo regulatorio argentino sigue siendo dominante.

Cambios en energía y recursos naturales

El proyecto propone eliminar subsidios cruzados en tarifas, facilitar la exploración y explotación de hidrocarburos y renovables, y reducir trabas burocráticas para proyectos de infraestructura. En un contexto donde el carry trade y la renta financiera compiten con la inversión productiva, una mayor previsibilidad en el sector energético podría atraer capitales hacia bonos corporativos o acciones de compañías del rubro.

Reforma de la competencia y defensa del consumidor

Se busca modificar la Ley de Defensa de la Competencia para agilizar autorizaciones de fusiones y adquisiciones, y reducir el rol del Estado como árbitro excesivo. También se plantean cambios en normas de etiquetado y publicidad. Desde la perspectiva conductual, esto podría reducir el “sesgo regulatorio” que hoy hace que muchas empresas opten por no crecer para evitar controles.

Simplificación administrativa y trámites

Quizás el aspecto más transversal es la eliminación de cientos de trámites y registros. El anteproyecto habilita la “ventanilla única digital” y obliga a las dependencias públicas a justificar la necesidad de cada requisito. Para el inversor concreto con $50 millones en una cuenta comitente, esto se traduce en menos tiempo perdido en burocracia al abrir sociedades, registrar inversiones o cumplir con obligaciones impositivas.

Impacto en el inversor retail

Si se aprueba, la ley podría modificar el cálculo de costo total de muchas decisiones de inversión. Menos regulaciones implican potencialmente menores comisiones ocultas y más productos disponibles en las ALYC y plataformas. Sin embargo, conviene separar dos cosas: la desregulación en el papel versus la capacidad real del Estado de implementarla sin generar nuevos vacíos legales.

Qué falta y qué viene después

El texto aún es un anteproyecto y deberá pasar por el Congreso, donde seguramente sufrirá modificaciones. Además, muchos de sus efectos dependerán de reglamentaciones posteriores. Mirémoslo desde el lado del inversor: más que festejar o rechazar de plano, conviene evaluar cómo cada capítulo afecta el horizonte temporal y el perfil de riesgo de la cartera. Una desregulación mal implementada puede generar más ruido que claridad.

Pongamos números: si una empresa reduce 30% sus costos administrativos por trámites, eso puede traducirse en un incremento de entre 1 y 2 puntos del ROE según el sector. Para un FCI que invierte en acciones locales, eso no es marginal. Pero, como siempre, el tiempo en el mercado y la diversificación siguen siendo los verdaderos drivers de performance en el largo plazo.

La pregunta no es si la Ley de Desregulación es “buena o mala”, sino qué cambios concretos sobreviven al debate legislativo y cómo los traduce cada inversor en su estrategia. Habrá que seguir de cerca las versiones que salgan del Congreso.